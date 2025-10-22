México Deportes

Le sale nuevo rival al Pitbull Cruz a semanas de enfrentarse a Lamont Roach Junior: “Quiero enfrentar a los mejores”

El pugilista de la Magdalena Contreras defenderá por primera su campeonato mundial interino del CMB

Por César Márquez

Isaac Pitbull Cruz regresa al
Isaac Pitbull Cruz regresa al ring en diciembre (IG/ @isaacpitbullcruz)

Isaac “Pitbull” Cruz defenderá por primera vez su campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso superligero ante Lamont Roach el próximo 6 de diciembre, desde el Frost Bank Center de San Antonio.

Y aunque la pelea todavía se encuentra a semanas de distancia, ya le ha salido un nuevo rival al campeón mexicano. El pugilista de la Magdalena Contreras afrontará el reto de validar su corona ante Roach, mientras simultáneamente crecen especulaciones sobre quién podría convertirse en su siguiente rival en la categoría.

Sandor Martín quiere enfrentarse al Pitbull Cruz

En entrevista con el medio ESPABOX, Sandor Martín aseguró que desea enfrentarse a los mejores de la división superligero como Isaac “Pitbull” Cruz, Subriel Matías y Dalton Smith. El pugilista español también agregó que quiere volver a disputar un título mundial y tener más regularidad en su carrera haciendo cuatro combates para 2026.

“Hay dos cosas que quiero. La primera es volver a disputar el mundial, y la segunda es tener más regularidad, me gustaría llegar a hacer cuatro combates en 2026. En lo que respecta al mundial eso lo traza mi promotora, pero yo estoy preparado para todo. Obviamente quiero enfrentar a los mejores del peso superligero como son Pitbull Cruz, Subriel Matías y Dalton Smith”, comentó en parte de la entrevista.

Pitbull Cruz defenderá su título
Pitbull Cruz defenderá su título interino por primera vez (Instagram | wbcboxing)

Sandor Martín es uno de los peleadores más destacados del boxeo español en la actualidad. Con 32 años de edad ostenta un récord profesional de 42 victorias (15 por la vía del nocaut), 4 derrotas y 1 empate. En 2025, tras dos años de inactividad, se enfrentó ante Alberto Puello por el campeonato del CMB del peso superligero, aunque perdió de forma controvertida.

¿Cómo llegarán Pitbull Cruz y Lamont Roach a su pelea de diciembre?

Isaac Cruz tiene como impulso el reciente campeonato interino del CMB, que obtuvo el 19 de julio en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas tras superar a Omar Salcido, también mexicano. Durante los 10 asaltos, Pitbull demostró superioridad y los tres jueces le otorgaron el triunfo de forma unánime, con tarjetas de 99-89, 99-89 y 100-88.

Es oficial la pelea de
Es oficial la pelea de Pitbull Cruz vs Lamont Roach (X/ @premierboxing)

Por otro lado, la última vez que Lamont Roach subió al ring fue el 1 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, enfrentando a Gervonta Davis por el título mundial de peso ligero de la AMB. Ese combate terminó en empate mayoritario, con los jueces calificando dos veces 114-114.

