Isaac del Toro anuncia su regreso a casa para el Nacional de Ruta en México

El flamante portador de la 'maglia rosa' en Italia ahora busca conquistar las calles de México. (X / Olimpismo Mexicano)

El regreso de Isaac del Toro a Ensenada para disputar el Campeonato Nacional de Ruta 2025 ha generado gran expectativa entre los aficionados al ciclismo mexicano. La presencia del subcampeón del Giro de Italia y figura del UAE Team Emirates en su ciudad natal representa un acontecimiento relevante para el deporte nacional, especialmente porque el evento vuelve tras cuatro años de ausencia.

La organización del Campeonato Nacional de Ruta confirmó que Del Toro participará en las dos pruebas principales: la contrarreloj individual masculina Élite, programada para el jueves 23 de octubre, y la carrera de ruta individual Élite, que se celebrará el sábado 25 de octubre. Ambas competencias reunirán a los mejores ciclistas del país en un circuito que exigirá velocidad, técnica y resistencia.

El pedalista mexicano cautivó a los amantes de la disciplina por su gran resistencia y coraje.

El UAE Team Emirates decidió prolongar su calendario una semana más para permitir que su joven estrella compita en México, con el objetivo de ampliar su récord de 95 victorias en la temporada.

La afición local, que ha seguido de cerca la trayectoria de Del Toro, espera con entusiasmo verlo competir en casa. El ambiente en Ensenada refleja el orgullo de recibir a uno de los ciclistas más prometedores del panorama internacional, quien regresa para compartir sus logros con la comunidad que lo vio crecer. La oportunidad de presenciar a Del Toro enfrentarse a los mejores pedalistas nacionales ha generado un clima de celebración y apoyo.

El equipo del 'Torito' decidió apoyarlo para realizar una última carrera en el año justo en su país natal. (TW UAE-Team Emirates)

El año que catapultó la carrera del mexicano

A sus 21 años, Del Toro ha sumado 16 victorias individuales en la temporada, consolidándose como una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial. Sus actuaciones en Europa y su papel como subcampeón del Giro de Italia han elevado su perfil internacional y lo han convertido en un referente para el deporte mexicano. El propio Del Toro ha destacado la importancia personal de competir en Ensenada, señalando que correr el Campeonato Mexicano en su ciudad natal es la manera ideal de cerrar una temporada histórica, rodeado de su familia, amigos y la afición que siempre lo ha apoyado.

El Campeonato Nacional de Ruta 2025 marca también el inicio de una nueva etapa para el ciclismo mexicano. Tras cuatro años de ausencia, el evento regresa bajo la coordinación de la Unión Ciclista de México y con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Esta reaparición busca fortalecer la estructura del ciclismo nacional y ofrecer una plataforma renovada para el desarrollo de nuevos talentos y la consolidación de figuras como Del Toro.

La celebración del Campeonato Nacional en Ensenada representa una oportunidad para que la comunidad ciclista mexicana se reúna y disfrute de un fin de semana dedicado al deporte, en un ambiente de entusiasmo y compañerismo.