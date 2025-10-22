México Deportes

Ex rival de Canelo revela lo que Crawford hizo en su pelea contra el tapatío y a él le faltó

El mexicano perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre

Por César Márquez

Guardar
Canelo Álvarez perdió su campeonato
Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre (REUTERS)

Ya pasó más de un mes desde que Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford y el mundo boxístico sigue manifestándose al respecto. El mexicano y el estadounidense se enfrentaron el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, donde Bud terminó por imponerse de manera categórica.

Crawford impuso su estilo y dominó al tapatío durante la mayor parte del combate, por lo que al final los tres jueces le dieron la victoria de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Así la era de Álvarez como campeón indiscutido del peso supermediano llegó a su fin tras años de dominio y comenzó la de Terence.

Terence Crawford venció a Canelo
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Jermell Charlo revela lo que Crawford hizo en su pelea contra Canelo y a él le faltó

En un video en directo a través de sus redes sociales, Jermell Charlo reveló lo que Crawford hizo en su pelea contra Canelo y a él le faltó. De acuerdo con las declaraciones del estadounidense, no le hizo caso a ninguno de sus entrenadores y destacó que Bud realizó absolutamente todo lo que estudió y lo ejecutó perfectamente.

“Creo que Crawford hizo absolutamente todo lo que estudió y lo hizo bien. Yo no escuché, no escuché a ninguno de mis entrenadores, ambos estaban peleando entre ellos”, comentó.

Cabe recordar que el mexicano y Jermell se enfrentaron el 30 de septiembre de 2023 en la T-Mobile Arena de Las Vegas Nevada, donde el jalisciense se impuso de forma contundente tras vencer al estadounidense por decisión unánime luego de que los jueces dieran como resultado en sus tarjetas 118-109, 118-109 y 119-108.

Las Vegas (United States), 01/10/2023.-
Las Vegas (United States), 01/10/2023.- Saul 'Canelo' Alvarez (R) of Mexico in action against Jermell Charlo (L) of the USA during their 12 round - Undisputed World Super Middleweight Championship title fight at the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, USA, 30 September 2023. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

¿Habrá revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Aún no se sabe si habrá revancha entre Canelo y Crawford, pero todo parece indicar que el pugilista norteamericano se quedará en la división de los supermedianos luego de que renunciara a su cinturón de superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Tanto el mexicano como el estadounidense no descartaron una posible revancha, pero dejaron claro que después de pasar un tiempo de descanso al lado de sus familias, decidirán qué seguirá en sus carreras boxísticas.

Ambas figuras del boxeo moderno han indicado su interés por considerar diversas opciones y futuras peleas solo después de esta pausa en sus respectivas carreras boxísticas, dejando abierta la puerta a un esperado duelo que sería uno de los más atractivos en la escena del boxeo internacional.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezSaúl "Canelo" ÁlvarezJermell CharloBoxeoTerence CrawfordCrawfordmexico-deportes

Más Noticias

Faitelson demerita rumores sobre Javier Aguirre y su influencia para que Mauricio Ymay llegue a TUDN

El polémico periodista negó las supuestas versiones que circulan en torno a la incorporación del reportero de ESPN

Faitelson demerita rumores sobre Javier

Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

El espectáculo de octubre suma talento internacional, figuras de AAA debutan en la arena de WWE con duelo confirmado

Sorpresa mexicana en NXT: Mr.

Triunfo agónico para las Águilas del América, de último minuto vencen al Puebla 2 goles por 1

Ramón Juárez se convirtió en el héroe azulcrema tras un remate de cabeza al 98 y darle la victoria a su equipo que se va feliz por el marcador

Triunfo agónico para las Águilas

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos

La salida de Armando Benítez generaría una serie de cambios y bajas en la cadena deportiva para su reestructura

Qué pasará con José Ramón

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina recibirá este fin de semana a los Rayados en la cancha de Ciudad Universitaria

Cruz Azul vs Monterrey: precios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a policía

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Aseguran cargamento de cocaína en Sonora escondido en carcasa de motor proveniente de Naucalpan, Edomex

Detienen a cinco personas por ataques contra el Ejército y policías en Coahuila

Recapturan a “Mono Canelo”, líder de una célula de Los Chapitos y generador de violencia en Culiacán, Sinaloa

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Jawy recibió regaño público tras

Jawy recibió regaño público tras insultar al Tío Pepe en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori llama “esposa” a Carolina Ross tras su salida de La Granja VIP y así reacciona la cantante

¿Boda a la vista? Abelito confiesa sus planes de futuro con Aranza Salazar tras el reality show

Leo Rizzi comparte detalles de su concierto en CDMX: “Habrá invitados sorpresa”

Estos son los precios de los boletos para Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de CDMX

DEPORTES

Faitelson demerita rumores sobre Javier

Faitelson demerita rumores sobre Javier Aguirre y su influencia para que Mauricio Ymay llegue a TUDN

Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

Triunfo agónico para las Águilas del América, de último minuto vencen al Puebla 2 goles por 1

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario