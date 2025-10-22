Ex rival de Canelo revela lo que Crawford hizo en su pelea contra el tapatío y a él le faltó

Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre (REUTERS)

Ya pasó más de un mes desde que Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford y el mundo boxístico sigue manifestándose al respecto. El mexicano y el estadounidense se enfrentaron el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, donde Bud terminó por imponerse de manera categórica.

Crawford impuso su estilo y dominó al tapatío durante la mayor parte del combate, por lo que al final los tres jueces le dieron la victoria de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Así la era de Álvarez como campeón indiscutido del peso supermediano llegó a su fin tras años de dominio y comenzó la de Terence.

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Jermell Charlo revela lo que Crawford hizo en su pelea contra Canelo y a él le faltó

En un video en directo a través de sus redes sociales, Jermell Charlo reveló lo que Crawford hizo en su pelea contra Canelo y a él le faltó. De acuerdo con las declaraciones del estadounidense, no le hizo caso a ninguno de sus entrenadores y destacó que Bud realizó absolutamente todo lo que estudió y lo ejecutó perfectamente.

“Creo que Crawford hizo absolutamente todo lo que estudió y lo hizo bien. Yo no escuché, no escuché a ninguno de mis entrenadores, ambos estaban peleando entre ellos”, comentó.

Cabe recordar que el mexicano y Jermell se enfrentaron el 30 de septiembre de 2023 en la T-Mobile Arena de Las Vegas Nevada, donde el jalisciense se impuso de forma contundente tras vencer al estadounidense por decisión unánime luego de que los jueces dieran como resultado en sus tarjetas 118-109, 118-109 y 119-108.

Las Vegas (United States), 01/10/2023.- Saul 'Canelo' Alvarez (R) of Mexico in action against Jermell Charlo (L) of the USA during their 12 round - Undisputed World Super Middleweight Championship title fight at the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, USA, 30 September 2023. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

¿Habrá revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Aún no se sabe si habrá revancha entre Canelo y Crawford, pero todo parece indicar que el pugilista norteamericano se quedará en la división de los supermedianos luego de que renunciara a su cinturón de superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Tanto el mexicano como el estadounidense no descartaron una posible revancha, pero dejaron claro que después de pasar un tiempo de descanso al lado de sus familias, decidirán qué seguirá en sus carreras boxísticas.

Ambas figuras del boxeo moderno han indicado su interés por considerar diversas opciones y futuras peleas solo después de esta pausa en sus respectivas carreras boxísticas, dejando abierta la puerta a un esperado duelo que sería uno de los más atractivos en la escena del boxeo internacional.