México Deportes

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América

Pese a ser dos de los futbolistas más importantes para la Máquina, el estratega se arriesgó y saltó al campo con dos suplentes

Por Mariana Campos

Guardar
El técnico argentino se inclinó
El técnico argentino se inclinó por dejar fuera a dos de sus figuras sin sacrificar el resultado. (Especial)

La victoria de Cruz Azul sobre América en la recta final del Apertura 2025 no solo alteró la tabla de posiciones poniendo a los celestes en el segundo lugar general, sino que también puso en primer plano las decisiones técnicas y las circunstancias que rodearon a ambos equipos en la semana previa al encuentro.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, sorprendió al dejar en la banca a dos de sus titulares habituales, Kevin Mier y Willer Ditta, mientras que América, bajo la dirección de André Jardine, vivió una de sus actuaciones más flojas del certamen, afectado por una serie de lesiones y jugadores que no se encontraban en plenitud física.

América y su ‘hospital’

El conjunto de Coapa afrontó el compromiso con una plantilla mermada. Jardine, su director técnico, no dudó en calificar la derrota como la peor versión de su equipo en lo que va del torneo. El brasileño reconoció que la lista de lesionados y la falta de ritmo de algunos jugadores condicionaron el rendimiento de las Águilas. “No solamente fue una versión lejana, la peor actuación de nuestro torneo. Buscar una autocrítica, ser duro con uno mismo y buscar la mejor versión”, expresó Jardine tras el encuentro.

El estratega azulcrema detalló que la semana resultó especialmente complicada, ya que varios futbolistas apenas regresaban de lesiones o no estaban en condiciones óptimas para entrenar. Alejandro Zendejas, por ejemplo, no estaba listo para iniciar el partido y la lesión de Víctor Dávila obligó a modificar los planes iniciales. Álvaro Fidalgo se encontró en una situación similar, lo que redujo las opciones tácticas de Jardine.

Los azulcremas no pudieron responder
Los azulcremas no pudieron responder a la solidez presentada por los cementeros en al cancha del Estadio Olímpico Universitario. (TW Club América)

¿Por qué Larcamón prescindió de sus figuras?

La determinación del técnico de saltar al terreno de juego sin Kevin Mier y Willer Ditta desde el inicio no respondió a motivos disciplinarios, sino a cuestiones logísticas derivadas de la reciente Fecha FIFA.

Ambos futbolistas, tras participar con sus selecciones, perdieron un vuelo de regreso y, como consecuencia, se ausentaron en dos de los tres entrenamientos previos al partido. El técnico explicó que, bajo estas condiciones, no resultaba coherente considerar a jugadores que no habían estado presentes en la preparación clave para el duelo. “No es una medida disciplinaria, sino simplemente que dos jugadores que no están en dos de los tres entrenamientos que tenemos de cara a la preparación, es inconsistente de mi parte, si un jugador que no presencia ni siquiera los entrenamientos, yo lo tomo en consideración”, detalló Larcamón en conferencia de prensa posterior al triunfo.

El técnico celeste considera que
El técnico celeste considera que no sería justo para sus jugadores meter a dos elementos que no entrenaron con ellos toda la semana. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Larcamón también contextualizó su decisión en una semana especialmente mediática, en la que la atención sobre el equipo fue intensa y las expectativas altas. El entrenador subrayó que la convocatoria a la selección nacional alteró los planes de regreso de Mier y Ditta, lo que terminó por afectar su integración al grupo en los días previos al partido. Para el técnico, la fortaleza del plantel radica en el colectivo y no solo en las figuras más reconocidas, por lo que optó por priorizar la preparación grupal sobre los nombres individuales.

Las complicaciones de la semana previa, marcadas por la Fecha FIFA y las ausencias en los entrenamientos, influyeron de manera directa en las decisiones de ambos entrenadores y en el desarrollo del partido. Mientras Cruz Azul apostó por la solidez del grupo, América padeció la falta de continuidad y la acumulación de bajas, factores que terminaron reflejándose en el marcador y en el análisis posterior de los protagonistas.

Al final, la apuesta de Larcamón por el trabajo colectivo y la preparación integral del plantel se impuso como el factor decisivo, mostrando que el éxito del equipo depende de la fortaleza del grupo por encima de las individualidades.

Temas Relacionados

Cruz AzulApertura 2025Nicolás LarcamónAndré JardineClub AméricaWiller DittaKevin MierLiga MXClásico Jovenmexico-deportes

Más Noticias

Cruz Azul vence con autoridad al América en CU y se lleva el Clásico Joven

La Máquina de Nicolás Larcamón se impuso esta noche ante las Águilas de André Jardine en la cancha de CU

Cruz Azul vence con autoridad

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

El Rebaño Sagrado se llevó los 3 puntos con goles de “La Hormiga” González y Brian “La Cotorra”

Chivas lo gana con 2

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4

Minuto a minuto de la pelea entre la influencer mexicana y la ex participante de la casa de los famosos Colombia

Por nocaut la influencer Karely

Karely Ruíz derrotó a Karina García en el Stream Fighters 4 en 2025: así consiguió la victoria

La influencer debutó en boxeo amateur, superó a su rival en tres rounds y causó furor digital tras el evento en Bogotá

Karely Ruíz derrotó a Karina

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?

El futbolista destacó especialmente en el Clásico Regio Sub-17 de 2019

¿Quién es el exjugador de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es C4 Jiménez, el

Quién es C4 Jiménez, el periodista de nota roja que le ‘abrió su corazón’ a Gustavo Adolfo Infante en polémica entrevista

Recuperan autotanque y camión robados con valor de 2.3 mdp en Edomex, no se reportan detenidos

Aseguran cuchillos, celulares y un módem tras riña en penal de Aguaruto, Sinaloa

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Ferka anuncia sorpresa en ‘La

Ferka anuncia sorpresa en ‘La Granja VIP’ que cambiaría el rumbo de la primera eliminación: “Nadie se salva”

Quién es C4 Jiménez, el periodista de nota roja que le ‘abrió su corazón’ a Gustavo Adolfo Infante en polémica entrevista

Ana Martín se integra a “Amanecer”: su llegada cambia por completo el final de la telenovela de Juan Osorio

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Señalan a Flor Rubio de filtrar el nombre del primer eliminado de La Granja VIP: quién sería según la periodista

DEPORTES

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó el triunfo de la Máquina Azul sobre las Águilas del América

Cruz Azul vence con autoridad al América en CU y se lleva el Clásico Joven

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4

Karely Ruíz derrotó a Karina García en el Stream Fighters 4 en 2025: así consiguió la victoria