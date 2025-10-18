El reto de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Junior: “Le va a ayudar a su salud”

Maravilla Martínez lanzó un reto a Julio César Chávez Junior (Imágenes Getty)

Julio César Chávez Jr. atraviesa complicaciones legales mientras se mantiene en libertad condicional luego de que fuera acusado desde hace meses por delincuencia organizada y tráfico de armas.

El difícil momento que atraviesa el Junior ha causado que distintas figuras del deporte se solidaricen con él. Tal es el caso de Sergio “Maravilla” Martínez, quien en una reciente entrevista aprovechó para mandarle un reto.

Julio César Chávez Jr. asegura que pelear contra Jake Paul "le salvó la vida" (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

El reto de Sergio “Maravilla” Martínez a Julio César Chávez Jr.

En declaraciones recolectadas por el medio Izquierdazo, Maravilla Martínez reveló que en diciembre de este año hará una exhibición y señaló que también quería hacer una con Julio César Chávez Junior. Durante la charla, el argentino volvió a retar al pugilista mexicano para subirse al ring, además, agregó que esto ayudará a la salud de Chávez y lo hará muy feliz.

“En diciembre hago una especie de exhibición, iba a hacer una con Julio César Chávez Junior, yo quería. Yo peleo el 20 de diciembre allá en Argentina. Julio yo ya te dije, le deje un montón de mensajes. Julio, déjate joder, sal de los problemas, métete al boxeo y hagamos una exhibición juntos. Los golpes son los mismos, la potencia de los golpes, el entrenamiento, las ganas de ganar son las mismas. Podemos hacer algo por lo menos para pasarla bien y le va a ayudar a su salud a Julio y a mí también, me va a hacer feliz”, declaró el excampeón mundial argentino.

Cabe recordar que Maravilla Martínez y Julio César Chávez Junior se enfrentaron por el campeonato mundial de peso medio del CMB el 15 de septiembre de 2012 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, donde el argentino terminó por imponerse de manera unánime arrebatándole el título al mexicano.

Maravilla Martínez y Julio César Chávez Junior se enfrentaron por el campeonato mundial de peso medio del CMB el 15 de septiembre de 2012 (Photo/Getty Images)

Julio César Chávez Jr. y su regreso al boxeo profesional

Pese a los recientes tropiezos legales y deportivos, Julio César Chávez Jr. ha decidido mantener activa su carrera en el boxeo profesional. Según declaraciones de su padre, Julio César Chávez, ambos hijos del excampeón mundial tienen previsto regresar al ring en diciembre de 2025. A sus 39 años, el sinaloense posee un récord profesional de 54 victorias, 34 de ellas por nocaut, 7 derrotas y 1 empate, cifras que reflejan tanto sus momentos de éxito como los retos que ha enfrentado en el mundo del boxeo.

ARCHIVO - Jake Paul, derecha, lanza un golpe a Julio César Chávez Jr. durante su combate en peso crucero del 28 de junio de 2025, en Anaheim, California. (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

Desde el inicio de su trayectoria, el nombre de Chávez Jr. generó grandes expectativas dentro y fuera del cuadrilátero, llegando a ser considerado por analistas y parte de la afición como una de las futuras figuras del boxeo mexicano, y comparado incluso con el propio Saúl “Canelo” Álvarez.

La pelea más reciente del Junior se llevó a cabo el 27 de junio en el Honda Center de California, donde fue superado por Jake Paul por decisión unánime luego de que los jueces dieran como resultado en sus tarjetas 99-91, 97-93 y 98-92.