David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”

La rivalidad entre ambos clubes ha incrementado debido a la frecuencia de instancias finales donde se han enfrentado

Por César Márquez

La última ocasión en que Cruz Azul eliminó al América en liguilla. (X/Estadios de México)

Este fin de semana Cruz Azul y América volverán a protagonizar una edición más del Clásico Joven. Ambas escuadras se verán las caras el sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para disputar un partido correspondiente a la jornada número 13 del Apertura 2025.

La rivalidad entre ambos equipos capitalinos se remonta a los años setentas, sin embargo, en los últimos tiempos ha crecido debido a la frecuencia de instancias finales donde se han enfrentado. Esta situación ha generado que muchos aficionados y expertos pongan el partido entre los dos conjuntos como el más relevante del país.

Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América

A través de sus redes sociales, David Faitelson aseguró que Chivas y Pumas no han estado a la altura del América en los últimos años y señaló que Cruz Azul sí. Además, en su cuenta de X (antes Twitter), el periodista de TUDN catalogó el partido entre azulcremas y celestes como el “gran clásico”.

“Listos para un nuevo episodio del “gran clásico” del futbol mexicano. Porque, para ser sinceros, ni Chivas ni Pumas han estado en la última época a la altura para ser rivales importantes del América en la lucha por el título.Y, Cruz Azul, sí“, escribió el periodista.

Cabe señalar que en las últimas temporadas tanto Chivas como Pumas han tenido un rendimiento irregular alejándose del protagonismo que ha adquirido América al conseguir un tricampeonato de liga.

David Faitelson aseguró que Chivas y Pumas no han estado a la altura del América (Captura de pantalla)

¿Cómo llegan Cruz Azul y América a este Clásico Joven?

Con el antecedente de una semifinal intensa en el Clausura 2025, donde América avanzó a la final tras empatar 2 a 2 y beneficiarse de la regla del “Gol de visitante” ante Cruz Azul, ambos equipos se preparan para un nuevo capítulo en su rivalidad.

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, rescató un punto valioso en su reciente encuentro contra Tigres, llegando a 25 unidades y manteniéndose en el cuarto lugar, a pesar de algunas dudas en su solidez defensiva. En paralelo, América de André Jardine afronta el partido con confianza, luego de vencer de manera categórica a Santos Laguna por 3 a 0 en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que le permitió escalar al segundo lugar de la tabla general con 27 puntos.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - America v Cruz Azul - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City , Mexico - May 18, 2025 Cruz Azul's Jorge Sanchez clashes with America's Rodrigo Aguirre REUTERS/Henry Romero

Ahora, la edición del clásico de este fin de semana promete sumar un nuevo capítulo a la historia de enfrentamientos emblemáticos y contribuir al legado de intensas disputas en el terreno de juego.

