Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola

El club capitalino es el único que ha superado el proceso de validación exigido por la Federación Mexicana de Futbol

Por Gerardo Lezama

Atlante es el único club de la Liga de Expansión certificado para ascender a la Liga MX, según confirmó Mikel Arriola.

Durante una comparecencia ante medios de comunicación, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, confirmó que Atlante es el único club de la Liga de Expansión que cuenta con la certificación oficial para ascender a la primera división del futbol mexicano.

El Atlante ha hecho una labor muy profesional en la Liga de Expansión y ha sido recurrente su participación en los procesos de certificación. Hoy es el único equipo certificado para ascender”, declaró Arriola ante la prensa, destacando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La certificación es un proceso técnico-administrativo que evalúa diversos criterios: infraestructura adecuada, estabilidad financiera, estructura institucional sólida, programas de fuerzas básicas y cumplimiento de normativas federativas.

Solo los clubes que superan esta evaluación pueden aspirar a competir por un lugar en la Liga MX cuando se reactive el sistema de ascenso.

La certificación de ascenso exige infraestructura, finanzas sólidas y cumplimiento de normativas federativas, requisitos que solo Atlante ha superado. Imagen cuenta de X @Atlante

Desde 2020, el ascenso y descenso en el futbol mexicano se encuentra suspendido. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió que dicho sistema deberá reactivarse en 2026, lo que abre la puerta para que equipos certificados como Atlante puedan competir por un lugar en la máxima categoría, siempre y cuando también cumplan con los méritos deportivos.

La Liga MX ha reiterado que la certificación no garantiza el ascenso automático, pero sí es un requisito indispensable. En ese contexto, Atlante se posiciona como el único club con posibilidades reales de subir de categoría en cuanto el sistema se restablezca.

Además, se espera que otros equipos refuercen sus estructuras para cumplir con los requisitos en los próximos ciclos deportivos.

La historia del Potro de Hierro

Atlante, fundado en 1916, es uno de los clubes más antiguos y emblemáticos del futbol mexicano, con una fuerte identidad popular. Imagen cuenta de X @Atlante

Fundado en 1916, Atlante es uno de los clubes más antiguos y emblemáticos del futbol mexicano. Su origen se remonta a la Ciudad de México, donde se consolidó como un equipo popular, identificado con las clases trabajadoras y con una afición fiel que lo bautizó como “El equipo del pueblo”.

Atlante ha sido campeón de Liga en tres ocasiones: 1947, 1993 y 2007. También conquistó la Liga de Campeones de Concacaf en 2009, lo que le permitió participar en el Mundial de Clubes.

A lo largo de su historia, ha sido semillero de grandes figuras del balompié nacional y ha tenido etapas en distintas sedes, incluyendo Cancún, antes de regresar a la capital.

Su legado deportivo, cultural y social lo convierte en un candidato natural para volver a la élite del futbol mexicano, ahora respaldado por la certificación oficial que lo distingue como el único club listo para ascender en 2026. La expectativa sobre su regreso a la Liga MX crece entre aficionados, analistas y directivos.

