Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners: cuándo, a qué hora y dónde ver el Juego 5 del Campeonato de la Liga Americana desde México

La Serie Mundial está a la vuelta de la esquina y aún no se decide cuál de los dos equipos representará a su liga en la pelea por el máximo reconocimiento de la MLB. (Jovani Pérez / Infobae México)

La Serie de Campeonato de la Liga Americana llega a su punto más alto este viernes, cuando los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners se enfrenten en el Juego 5, con la serie empatada 2-2 y el pase a la Serie Mundial 2025 en juego. El encuentro se disputará en el T-Mobile Park de Seattle a las 16:00 horas (tiempo del Centro de México), con transmisión por FOX Sports y Caliente TV.

Después de un arranque dominante de Seattle, la serie ha cambiado completamente de rumbo. Los Mariners sorprendieron en Toronto al llevarse los dos primeros partidos, imponiéndose 3-1 y 10-3 en el Rogers Centre, con una ofensiva explosiva y un pitcheo sólido que neutralizó a los bates canadienses.

Oct 16, 2025; Seattle, Washington, USA; Toronto Blue Jays catcher Alejandro Kirk (30) and first baseman Vladimir Guerrero Jr. (27) celebrate after defeating the against the Seattle Mariners in game four of the ALCS round for the 2025 MLB playoffs at T-Mobile Park. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

Sin embargo, la reacción de Toronto fue inmediata cuando la serie se trasladó al noroeste estadounidense. Los Blue Jays retomaron su mejor versión y mostraron una poderosa ofensiva combinada con aperturas de calidad. En el Juego 3 se impusieron 13-4, y en el Juego 4 repitieron la dosis con una victoria por 8-2, igualando la contienda y recuperando la confianza de cara al crucial quinto encuentro.

El ganador de este enfrentamiento tomará la delantera en la serie y quedará a solo una victoria de alcanzar la Serie Mundial, objetivo que los Blue Jays no consiguen desde 1993, cuando conquistaron su último campeonato de Grandes Ligas.

Oct 16, 2025; Seattle, Washington, USA; Toronto Blue Jays first baseman Vladimir Guerrero Jr. (27) hits a solo home run against the Seattle Mariners in the seventh inning during game four of the ALCS round for the 2025 MLB playoffs at T-Mobile Park. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

Por su parte, los Mariners buscan hacer historia: el club de Seattle jamás ha disputado una Serie Mundial, por lo que este año representa una oportunidad única para romper esa sequía histórica. Para lograrlo, deberán recuperar la fórmula que les dio éxito en los dos primeros duelos y frenar el impulso ofensivo de Toronto, que ha conectado batazos claves en momentos determinantes.

Esta es apenas la segunda vez que ambas novenas se enfrentan en una postemporada. La primera ocurrió en 2022, cuando Seattle eliminó a Toronto en la Serie de Comodines con una barrida 2-0 en el Rogers Centre.

Durante la temporada regular 2025, los Blue Jays dominaron el historial directo al ganar cuatro de los seis partidos, incluyendo una barrida en Seattle, hecho que podría influir psicológicamente en este quinto enfrentamiento.

Con el panorama nivelado y dos ofensivas en gran momento, el Juego 5 promete ser una auténtica batalla estratégica entre John Schneider (Toronto) y Scott Servais (Seattle), donde cada lanzamiento podría definir el destino de la Liga Americana.