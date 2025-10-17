México Deportes

Thekla quiere que el ‘Triangle of Madness’ tenga sabor mexicano tras el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

La estrella de AEW aseguró que le gustaría integrar a Amazonas del CMLL al famoso grupo femenino que comparte con Julia Hart y Skye Blue

Por Jesús F. Beltrán

La integrante de AEW aseguró
La integrante de AEW aseguró que el público de la Arena México vivirá una de las noches más intensas del año. (Ilustración: Jovani Pérez)

El próximo viernes 24 de octubre, la Arena México se vestirá de gala para recibir la quinta edición del Grand Prix de Amazonas, el torneo internacional femenil más importante del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Entre las participantes que representarán al Equipo Internacional, destaca la presencia de Thekla, la carismática luchadora austriaca conocida en All Elite Wrestling (AEW) como la “Araña Tóxica” y actual integrante del grupo Triangle of Madness, junto a Julia Hart y Skye Blue.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Thekla expresó su entusiasmo por cumplir un sueño que tenía pendiente desde hace varios años: pisar el cuadrilátero de la mítica Arena México.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)
Me siento muy orgullosa. Hay muchas luchadoras fuertes en AEW, y soy relativamente nueva, así que es un gran honor ser elegida para ir a México. Pero, por otro lado, vengo de Stardom, donde también hay mucho talento. Creo que soy la combinación perfecta entre AEW y Stardom. Ya era hora de que el CMLL me invitara”, declaró con emoción.

La luchadora recordó que durante su paso por Ice Ribbon, en Japón, estuvo cerca de participar en un intercambio con México, pero no fue seleccionada. Hoy, el destino le da revancha.

Por fin se me cumple el sueño. Esta vez sí estaré en la Arena México, y lo haré representando a AEW en un torneo lleno de talento mundial”, comentó orgullosa.

Un triángulo que busca expandirse hasta México

La representante de AEW abrió
La representante de AEW abrió la posibilidad de que su grupo femenino se expanda durante su visita al CMLL.

Thekla subrayó la importancia de que su grupo, el Triangle of Madness, haya sido invitado a participar en el evento, lo cual considera un paso histórico para la unión entre luchadoras de distintas promociones.

Creo que con un grupo femenino tan fuerte como el nuestro, somos pioneras en esto. Será una gran ventaja tener esta conexión dentro del Grand Prix. Me alegra que CMLL haya invitado al trío, porque eso fortalece nuestro vínculo y nuestro desempeño”, afirmó.

La luchadora austriaca incluso dejó abierta la posibilidad de que el grupo crezca en territorio mexicano:

Si el CMLL y las luchadoras locales quisieran crear algo similar, sería genial. Quizás podamos encontrar buenas alianzas o incluso nuevas integrantes mexicanas para el Triangle of Madness. Me parece una gran idea”.

Compañeras y rivales con historia

Thekla aseguró que su rivalidad
Thekla aseguró que su rivalidad con Mina Shirakawa la dejará a un lado ganar el Grand Prix 2025.

Al hablar sobre la composición del Equipo Internacional, Thekla no ocultó su emoción al ver que varias de sus colegas y amigas también formarán parte del torneo.

Cuando vi el anuncio del Grand Prix, pensé: ‘¡Ahí estamos nosotras!’. Luego vi a Mina, Koguma y Hazuki y pensé: ‘¡Mierda!’. Pero después recordé que están en mi equipo, y eso es increíble. Son luchadoras fuertes, contundentes y con mucha técnica”, relató entre risas.

Sin embargo, también reconoció que podría haber roces en el cuadrilátero. “Mina Shirakawa y yo nos conocemos bien, pero siempre hemos tenido nuestras diferencias. No sé si tendremos que separarnos o enfrentarnos, pero eso hará el torneo más divertido. Estoy segura de que habrá mucha intensidad entre nosotras”, agregó.

La Arena México, un sueño cumplido

La luchadora austriaca ya sacó
La luchadora austriaca ya sacó su visa para poder venir a México.

Thekla también compartió su respeto por la historia y el legado del recinto de la colonia Doctores.

He hablado con muchos luchadores sobre la importancia de trabajar en la Arena México, y todos coinciden en que tiene un aura única. Es un lugar donde se siente la energía de las leyendas”, dijo.

Comparó la experiencia de luchar allí con presentarse en los recintos más emblemáticos del mundo.

Para mí, hay tres templos sagrados de la lucha libre: el Madison Square Garden en Estados Unidos, el Korakuen Hall en Japón y la Arena México en México. Estar en estos tres lugares es lo que te convierte en un verdadero luchador profesional. Estoy emocionada por escuchar al público mexicano rugir; sé que será una locura”, aseguró con una sonrisa.

Enfrentar a las amazonas mexicanas

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

Entre las rivales que más espera enfrentar, Thekla mencionó a Persephone, una de las figuras emergentes del CMLL.

La conocí en Japón y me impresionó su fuerza y velocidad. Es peligrosa, vivaz y muy atlética. Me encanta su estilo y tengo muchas ganas de enfrentarla en el ring. Será una batalla de poder entre ambas”, explicó.
La estrella de AEW y
La estrella de AEW y exintegrante de Stardom se mostró emocionada por participar en el Grand Prix de Amazonas 2025.

Thekla no subestima al talento mexicano y reconoce la dureza de las luchadoras nacionales.

He escuchado que las amazonas del CMLL son despiadadas y muy fuertes. Eso me motiva aún más, porque quiero demostrar que puedo estar a su nivel”, enfatizó.

Con una mezcla de emoción, respeto y confianza, Thekla llega al Grand Prix de Amazonas 2025 como una de las figuras internacionales más esperadas. Su energía, su conexión con el público y su deseo de unir estilos entre AEW, Stardom y el CMLL prometen convertir su participación en uno de los momentos más destacados del evento.

No puedo esperar para pisar el ring y escuchar los gritos del público mexicano. Sé que será una noche inolvidable”, concluyó la Araña Tóxica, lista para tejer su red en la Arena México.

