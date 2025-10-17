México Deportes

Promotor de Hamzah Sheeraz asegura cambio de planes tras la derrota de Canelo Álvarez: “Dejemos que se opere”

El británico es el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los supermedianos

Por César Márquez

Terence Crawford venció a Canelo
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

La reciente derrota de Saúl Canelo Álvarez frente a Terence Crawford y la operación a la que se someterá causaron que el pugilista británico, Hamzah Sheeraz, cambiara de planes, así lo indicó en una entrevista su propio promotor, Frank Warren.

El mexicano perdió todos sus cinturones de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) el pasado 13 de septiembre luego de que los tres jueces viran ganar a Terence Crawford de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Con esto, la era de Álvarez como campeón indiscutido llegó a su fin tras años de dominio, mientras que Bud Crawford hizo historia al convertirse en el primer boxeador en unificar todos los títulos en tres categorías diferentes en la era de los cuatro organismos.

Terence Crawford le da un
Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Frank Warren asegura cambios de planes para Sheeraz tras la derrota de Canelo

En entrevista con The Ring, Frank Warren dejó claro que han decidido modificar sus planes y aseguró que no esperarán tiempo para recibir una llamada. Además, el promotor también agregó que dejarán que el tapatío se opere y se calme.

“No sé qué haremos ahora. Dejemos que Canelo se opere, que se calme y veamos dónde estamos”, comentó el promotor durante la charla.

Cabe señalar que luego de que el pugilista mexicano no lograra la victoria frente a Terence Crawford, se desactivó la posibilidad de organizar el combate con Sheeraz previsto para febrero de 2026.

Sheeraz venció de manera contundente a Edgar Berlanga el pasado 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York. El pugilista británico noqueó al boricua en el quinto asalto y se consolidó como el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso supermediano.

Además, Berlanga también fue derrotado por el jalisciense en septiembre de 2024, aunque en aquella ocasión el boricua cayó por decisión unánime.

Hamzah Sheeraz quiere enfrentar a
Hamzah Sheeraz quiere enfrentar a Saúl Canelo Álvarez (Imágenes de acción vía Reuters)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras su derrota ante Crawford?

Entre los principales nombres asociados como posibles rivales de Álvarez destacan Terence Crawford quien ha expresado su intención de continuar en la categoría supermediana tras dejar el cinturón superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), así como Christian Mbilli.

No obstante, todavía no existe una confirmación sobre quién será el próximo adversario del peleador jalisciense. Álvarez, tras su último combate, afirmó que dedicará un periodo a su familia antes de tomar cualquier decisión sobre el rumbo de su carrera. Además, su retorno deberá posponerse, ya que este mes (23 de octubre) se someterá a una operación de codo.

