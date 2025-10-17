México Deportes

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre América y Cruz Azul

El mediocampista mexicano se perderá el “Clásico Joven” debido a una lesión que sufrió durante el partido contra Chivas

Por César Márquez

Cruz Azul y América se enfrentarán este fin de semana en lo que será una nueva edición del Clásico Joven (REUTERS)

Cruz Azul y América serán los encargados de protagonizar la jornada número 13 del Apertura 2025. Ambos equipos se medirán este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario para disputar una nueva edición del Clásico Joven.

Y como ya es costumbre, en la antesala del duelo la previa ha adquirido un tono particular tras una polémica que involucra a Isaías Violante, actual jugador de las Águilas. En redes sociales, surgió una antigua publicación en la que el atacante expresaba simpatía por el conjunto cementero, lo que ha intensificado la conversación digital a pocos días del esperado enfrentamiento en la capital del país.

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre Cruz Azul y América

La controversia comenzó cuando un usuario de X (antes Twitter) rescató una publicación de 2020 donde Violante manifestó su apoyo a Cruz Azul. Este hallazgo se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios y reacciones entre los seguidores de ambos equipos.

En medio de la controversia, Isaías Violante optó por no pronunciarse públicamente sobre el tema. El exjugador de Toluca no respondió a las provocaciones ni a los comentarios que circularon en redes sociales, manteniendo el silencio ante la presión de los aficionados.

Isaías Violante y su polémico mensaje que fue rescatado rumbo al Clásico Joven (captura de pantalla)

Isaías Violante no tendrá participación en el Clásico Joven

Por otra parte, cabe indicar que Isaías Violante no verá actividad en el Clásico Joven, pues estará fuera de las canchas tras lesionarse ante Chivas en un amistoso el pasado fin de semana. El desgarre que se le diagnosticó probablemente le impedirá jugar lo que resta del torneo regular y complica su regreso para la Liguilla, aunque los plazos de vuelta dependerán de su evolución.

“El Club América informa que nuestro jugador Isaías Violante presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho", se lee en el comunicado de parte de América.

Soccer Football - Liga MX - America v Guadalajara - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 13, 2025 Guadalajara's Bryan Gonzalez in action with America's Isaias Violante REUTERS/Eloisa Sanchez

La ausencia de Violante se une a la de Dagoberto Espinoza, quien fue diagnosticado con rotura de ligamentos tras un encuentro en la Liga MX hace algunas semanas, privando al equipo de otro elemento importante en la recta final del torneo. El listado de jugadores no disponibles también incluye a José “Pantera” Zúñiga y Alejandro Zendejas, ambos apartados por distintas dolencias que siguen bajo valoración médica.

Además, las dudas respecto a la disponibilidad de Henry Martín y Jonathan dos Santos persisten, ya que ambos presentaron molestias físicas recientemente y todavía no se ha confirmado si podrán integrarse al plantel para el próximo compromiso.

