Faitelson reacciona a la posición de México en la última actualización del ranking de FIFA: “¿A quién quieren engañar?“

El combinado azteca se mantiene en el lugar 14 tras el empate y la derrota sufrida en sus últimos compromisos

Por César Márquez

Camila Fernández entonó el himno mexicano para el partido de México vs Ecuador (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pese a la derrota 4-0 ante Colombia en el más reciente compromiso internacional y el empate 1-1 frente a Ecuador, la Selección Mexicana conservó su ubicación en el puesto número 14 del Ranking FIFA, según su última actualización.

Esta última actualización generó múltiples comentarios tanto entre seguidores como analistas, quienes valoraron el estancamiento del combinado nacional en el listado mundial. Y uno de los expertos que expresó su opinión fue David Faitelson, quien consideró sorprendente la permanencia del equipo mexicano en el mismo lugar del ranking luego de los recientes encuentros donde no se dejó buenas sensaciones.

Faitelson reacciona ala posición que ocupa México en la última actualización en el ranking de la FIFA

Como es costumbre, David Faitelson aprovechó sus redes sociales para reaccionar sobre el lugar que ocupa México en el Ranking de la FIFA y señaló que es falso que el combinado azteca se merezca ese lugar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el periodista de TUDN manifestó que es increíble que el equipo comandado por Javier Aguirre esté arriba de selecciones como Uruguay, Suiza, Japón o Noruega.

“Increíble, impensable y falso que México esté por arriba de Uruguay, Suiza, Japón y Noruega ¿A quién quieren engañar?“, publicó.

  1. España | 1880.76 puntos.
  2. Argentina | 1872.43 puntos.
  3. Francia | 1862.71 puntos.
  4. Inglaterra | 1820.44 puntos.
  5. Portugal | 1779.55 puntos.
  6. Países Bajos | 1754.17 puntos.
  7. Brasil | 1758.85 puntos.
  8. Bélgica | 1740.01 puntos.
  9. Italia | 1717.15 puntos.
  10. Alemania | 1713.3 puntos.
  11. Croacia | 1710.15 puntos.
  12. Marruecos | 1710.11 puntos.
  13. Colombia | 1695.72 puntos.
  14. México | 1682.52 puntos.
  15. Uruguay | 1677.57 puntos.
David Faitelson aprovechó sus redes sociales para reaccionar sobre el lugar que ocupa México en el Ranking de la FIFA (Captura de pantalla)

¿Qué sigue para la Selección Mexicana tras esta fecha FIFA?

Iniciando una serie de evaluaciones clave en el cierre del año, el Tricolor disputará partidos amistosos ante Uruguay el 15 de noviembre y frente a Paraguay el 18 del mismo mes. Para estos encuentros, el equipo mexicano ya podrá contar con la reincorporación de Raúl Jiménez, delantero cuya ausencia por lesión se sintió en los recientes enfrentamientos contra Colombia y Ecuador.

La presencia de Jiménez ofrece variantes al ataque mexicano, pero desde el cuerpo técnico recalcan la necesidad de mostrar progresos de manera global en el campo. Especialmente, se observa la defensa como el punto de mayor atención, ante la exigencia de corregir errores que han costado goles en juegos previos.

Colombia goleó 4-0 a México en el primer amistoso de preparación de la Tricolor rumbo al Mundial 2026 - crédito @miseleccionmx/X

En estas dos fechas, el cuerpo técnico y los aficionados podrán analizar si se observa una evolución tangible en el desempeño colectivo, no solo en la línea ofensiva con el regreso de un referente, sino sobre todo en una zona defensiva que busca solidez para los compromisos venideros.

