El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”

El exboxeador argentino se unió a quienes brindan palabras de aliento para el pugilista mexicano

Por César Márquez

Maravilla Martínez reacciona a la
Maravilla Martínez reacciona a la detención de Julio César Chávez Jr. (Imágenes Getty)

Mientras Julio César Chávez Jr. atraviesa complicaciones legales vinculadas a acusaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas, diversas figuras del deporte se han acercado para manifestar respaldo ante la incertidumbre que lo mantiene bajo libertad condicional.

Y es que el exboxeador argentino Sergio “Maravilla” Martínez se sumó recientemente a quienes brindan palabras de aliento, compartiendo en entrevista un consejo enfocado en el momento difícil que afronta el pugilista mexicano.

El consejo de “Maravilla” Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta

En declaraciones recolectadas por el medio Izquierdazo, Sergio “Maravilla” Martínez aseguró que Julio César Chávez Junior debe refugiarse en el boxeo. Durante la charla, el argentino destacó que cuando él pasó momentos complicados, regresar a este deporte le ayudó.

“Que se refugie en el boxeo. Julio, refúgiate en el boxeo. Yo alguna vez que tuve inconveniente, de los anímicos, cuando me caía, cuando no me encontraba espiritualmente bien, el boxeo me rescató a mí siempre. El entrenamiento, el deporte, el boxeo, el boxeo es tu casa, vuelve a tu casa. Julio, no te puedo decir nada porque no puedo meterme en tus zapatos, pero vuelve al boxeo. Vuelve a desafiarte tú, no busques desafíos en otros rivales o posibles rivales, no busques el boxeo siquiera como desafío, búscalo como tu casa, vuelve al boxeo”, comentó el argentino.

Cabe recordar que Maravilla Martínez y Julio César Chávez Junior se enfrentaron por el campeonato mundial de peso medio del CMB el 15 de septiembre de 2012 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, donde el argentino terminó por imponerse de manera unánime arrebatándole el título al mexicano.

Julio César Chávez Jr. asegura
Julio César Chávez Jr. asegura que pelear contra Jake Paul "le salvó la vida" (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Julio César Chávez Junior en busca de continuar su carrera como boxeador profesional

Con 39 años de edad, Julio César Chávez Jr. cuenta con un historial compuesto por 54 triunfos 34 por nocaut, 7 reveses y 1 empate, cifras que resumen tanto los éxitos alcanzados como los obstáculos afrontados dentro del boxeo profesional.

En sus primeros pasos, diversos analistas y una parte de la afición veían en Chávez Jr. una de las grandes promesas del boxeo mexicano, al punto de compararlo ocasionalmente con Saúl “Canelo” Álvarez. Su más reciente presentación sobre el cuadrilátero ocurrió el 27 de junio en el Honda Center de California, donde fue superado por Jake Paul a través de una decisión unánime con tarjetas de 99-91, 97-93 y 98-92.

Julio César Chávez Jr. regresó
Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo tras obtener su libertad condicional (IG/ @coliseoboxingclub)

Pese a las recientes dificultades legales, el Junior planea extender su carrera profesional en el boxeo. Así lo expresó en días recientes su padre, Julio César Chávez, quien adelantó que sus dos hijos tendrían nuevas participaciones en el ring en diciembre de 2025.

