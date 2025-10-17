México Deportes

¿Cómo quedará el Chivas vs Mazatlán de acuerdo a la IA?

La inteligencia artificial analizó estadísticas, rachas y contexto previo al partido, su predicción sorprende por el marcador y el favorito

Por Gerardo Lezama

La Inteligencia Artificial anticipa un
La Inteligencia Artificial anticipa un triunfo de Chivas sobre Mazatlán en la jornada 13 del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

La Inteligencia Artificial ha comenzado a desempeñar un papel cada vez más relevante en el análisis deportivo, y el partido entre Chivas y Mazatlán no es la excepción.

De cara a la jornada 13 del torneo Apertura 2025, Copilot procesó datos históricos, estadísticas recientes, rendimiento individual y colectivo, así como factores contextuales como localía, presión de resultados y estilo de juego para generar un pronóstico que podría sorprender a más de un aficionado.

Según el análisis de la IA, Chivas parte como favorito para llevarse los tres puntos en el Estadio Akron. El equipo tapatío ha mostrado una tendencia positiva como local, con una defensa sólida y una media cancha que ha recuperado protagonismo en la generación ofensiva.

Aunque no se anticipa una goleada, el modelo proyecta una victoria con marcador ajustado, posiblemente por diferencia de un gol.

El modelo de IA proyecta
El modelo de IA proyecta una victoria ajustada para Chivas, favorecido por su rendimiento como local y su historial ante Mazatlán. REUTERS/Eloisa Sanchez

Mazatlán, por su parte, llega con urgencia de sumar. El equipo sinaloense ha tenido dificultades para mantener la ventaja en partidos clave y su rendimiento fuera de casa ha sido irregular.

La IA detecta patrones de vulnerabilidad en los últimos 20 minutos de juego, donde el equipo suele ceder espacios y cometer errores defensivos. Esta tendencia, combinada con la presión por salir del fondo de la tabla, podría jugar en contra de sus aspiraciones en Guadalajara.

El modelo de Copilot también considera variables como el estado físico de los jugadores, las ausencias por lesión o suspensión, y el historial de enfrentamientos directos.

En ese sentido, Chivas ha dominado los duelos previos ante Mazatlán, con una efectividad superior en remates a puerta y posesión del balón.

La IA destaca que, si el Rebaño logra anotar primero, las probabilidades de victoria aumentan considerablemente, dado que Mazatlán ha mostrado poca capacidad de reacción en escenarios adversos.

Mazatlán enfrenta presión por sumar
Mazatlán enfrenta presión por sumar puntos y muestra vulnerabilidad defensiva fuera de casa, según la Inteligencia Artificial. Mandatory Credit: Thomas Shea-Imagn Images

Otro factor relevante en el pronóstico es el impacto emocional del entorno. La IA identifica que Chivas suele elevar su rendimiento cuando juega en casa con apoyo masivo, mientras que Mazatlán ha tenido dificultades para adaptarse a ambientes hostiles.

Aunque estos elementos no son determinantes por sí solos, sí influyen en el comportamiento colectivo y en la toma de decisiones durante el partido.

En resumen, la Inteligencia Artificial anticipa un triunfo rojiblanco en la jornada 13, con un marcador cerrado y pocas anotaciones. El análisis no descarta sorpresas, pero las probabilidades favorecen al equipo local.

A medida que la tecnología se integra al periodismo deportivo, este tipo de predicciones ofrecen una nueva dimensión para entender el juego más allá de la intuición y la pasión.

