México Deportes

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

La inteligencia artificial analiza estadísticas, rendimiento y contexto previo al duelo entre Rayados y Universitarios en la jornada 13 del Apertura 2025

Por Gerardo Lezama

La Inteligencia Artificial predice victoria
La Inteligencia Artificial predice victoria de Monterrey sobre Pumas en la jornada 13 del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

La jornada 13 del torneo Apertura 2025 presenta uno de los duelos más esperados del calendario: Monterrey vs Pumas. Dos equipos con estilos contrastantes, plantillas competitivas y aspiraciones claras de liguilla.

En medio de la expectativa, una Inteligencia Artificial ha realizado un análisis predictivo que revela a Monterrey como el favorito para quedarse con los tres puntos.

El modelo de Copilot, basado en datos estadísticos, rendimiento histórico, alineaciones probables y condiciones de localía, anticipa una victoria para Monterrey.

El conjunto regiomontano llega con ventaja táctica, mayor posesión promedio y una defensa más sólida que la de su rival. Además, el Estadio BBVA representa un factor determinante: Rayados ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos como local, mientras que Pumas ha sufrido dos derrotas consecutivas fuera de casa.

La IA considera variables como goles esperados (xG), eficiencia en zona de definición, duelos ganados en medio campo y rendimiento individual de figuras clave.

El Estadio BBVA y el
El Estadio BBVA y el rendimiento como local favorecen a Rayados en el duelo ante Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez

En ese sentido, Monterrey destaca por el equilibrio entre sus líneas y la capacidad de generar peligro desde los costados. Pumas, por su parte, ha mostrado irregularidad defensiva y dependencia ofensiva de sus extremos, lo que podría limitar su efectividad ante un rival que presiona alto y recupera rápido.

El historial reciente también inclina la balanza. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Monterrey ha ganado tres, empatado uno y perdido uno.

La diferencia de goles acumulada favorece a los regiomontanos, que además han mantenido su portería en cero en dos de esos encuentros.

La IA proyecta un marcador probable de 2-1, con anotaciones en el segundo tiempo y dominio territorial de los locales.

Pumas enfrenta irregularidad defensiva y
Pumas enfrenta irregularidad defensiva y dependencia ofensiva en su visita a Monterrey. REUTERS/Henry Romero

Otro factor relevante es la profundidad de plantilla. Monterrey cuenta con variantes ofensivas y recambios de calidad en todas las líneas, mientras que Pumas ha enfrentado lesiones y suspensiones que han afectado su continuidad. La Inteligencia Artificial pondera estos elementos como determinantes en el desenlace del partido.

Aunque el fútbol siempre tiene margen para la sorpresa, el análisis predictivo sugiere que Monterrey tiene mayores probabilidades de triunfo.

La IA no solo se basa en estadísticas frías, sino en patrones de juego, contexto competitivo y rendimiento reciente. Este tipo de pronósticos no garantizan el resultado, pero ofrecen una lectura objetiva para aficionados, analistas y casas de apuestas.

Con este panorama, el duelo entre Rayados y Universitarios promete intensidad, táctica y emociones. La Inteligencia Artificial ya tiene su veredicto: Monterrey parte como favorito. El resto dependerá de lo que ocurra en la cancha.

