Aseguran que la pelea entre Canelo y Crawford habría dejado pérdidas económicas: " Fue financiada por Turki Al-Alshikh"

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Ya pasó más de un mes de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Bud Crawford y el combate sigue dando de qué hablar. Fue el pasado 13 de septiembre cuando ambos pugilistas se subieron al ring en el Allegiant Stadium de Las Vegas para disputar el campeonato indiscutido de las 168 libras.

El combate fue el más esperado del año ya que reunió a dos de los mejores peleadores de la última década y aunque Crawford llegó como víctima por la diferencia de peso, pudo hacer historia e irse con la mano en alto.

Tras doce rounds intensos donde el estadounidense dominó al mexicano con su impecable jab, los tres jueces terminaron por darle el triunfo con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Así, la era de Álvarez como campeón absoluto llegó a su fin y la de Bud comenzó.

Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford alzan los brazos tras finalizar la pelea por la unificación de los títulos supermedianos. Estadio Allegiant, Las Vegas, Nevada, EEUU. 14 de septiembre de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Joe Camporeale

Eddie Hearn asegura que la pelea entre Canelo y Crawford pudo haber generado perdidas

En entrevista con el show de Ariel Helwani, Eddie Hearn aseguró que probablemente hubo pérdidas económicas en la función de Canelo Álvarez y Terence Crawford debido al acuerdo que Turki Al-Alshikh hizo con ambos boxeadores.

“No sé las cifras. Pero probablemente hubo pérdida en esa función debido al acuerdo que Turki hizo con Canelo y Crawford. Ese no fue un show de Dana White. Fue financiada por Turki Al-Alshikh”, comentó el promotor.

Cabe señalar que el elevado costo de producción del evento habría ocasionado gastos considerables y pérdidas económicas, a pesar de que la pelea se transmitió por Netflix, atrajo a más de 41 millones de hogares y reunió a más de 70.000 asistentes, sumando más de 40 millones de dólares en taquillas, pues según comentó Turki durante una conferencia de prensa previo al combate, Canelo Álvarez habría recibido una cifra superior a los 100 millones de dólares, mientras que los rumores sobre la bolsa de Crawford oscilan entre los 10 y los 40 millones de dólares.

Boxing - Chris Eubank Jr & Conor Benn Press Conference - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 17, 2025 Promoter Eddie Hearn before the press conference Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

¿Qué sigue para Canelo y Crawford?

La reciente renuncia de Terence Crawford al título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) indica que el boxeador estadounidense se moverá de manera definitiva a la división de los supermedianos, aunque todavía no ha emitido comunicado sobre su regreso a los cuadriláteros.

Mientras tanto, el futuro de Saúl Álvarez permanece indefinido: tras concluir su último combate, el púgil jalisciense expresó su deseo de dedicar tiempo a su familia antes de tomar cualquier decisión sobre su trayectoria. Entre los nombres que se mencionan como posibles rivales destacan Terence Crawford, Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz, pero la realidad es que el regreso de Álvarez al ring tendrá que esperar, pues será sometido a una cirugía en el codo en las próximas semanas.