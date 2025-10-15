Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

La Liga MX volverá este fin de semana tras la pausa debido a la fecha FIFA y habrá algunos encuentros que se podrán ver por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

El Apertura 2025 de la Liga MX regresará este fin de semana tras la pausa que sufrió debido a la fecha FIFA. Y como es costumbre, habrá algunos partidos que se podrán sintonizar por televisión abierta y otros que irán por TV de paga o por las plataformas streaming.

El calendario para esta fecha se restringirá al viernes 17 y sábado 18 de octubre, modificando el esquema habitual que incluye partidos dominicales. Además, esta jornada se presenta como una oportunidad para muchos aficionados, quienes podrán disfrutar de gran parte de los encuentros sin costo adicional, gracias a las transmisiones gratuitas en señal abierta.

La Liga MX reanuda actividades tras la Fecha FIFA con una jornada 13 compacta y decisiva para el Apertura 2025. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

Partidos de la jornada 13 del Apertura 2025 que serán transmitidos por televisión abierta

Los partidos de la jornada 13 del Apertura 2025 que serán transmitidos por televisión abierta son el de Puebla vs Tijuana, Tigres vs Necaxa, Toluca vs Querétaro, Monterrey vs Pumas y Cruz Azul vs América.

Puebla vs Tijuana | viernes 17 de octubre de 2025 a las 19:00 horas | Fox y TV Azteca.

Atlético San Luis vs Atlas | viernes 17 de octubre a las 21:00 horas | ESPN 2 y Disney+.

Tigres vs Necaxa | viernes 17 de octubre a las 21:00 horas | TV Azteca y Fox en Tubi.

Juárez vs Pachuca | sábado 18 de octubre a las 17:00 horas | Fox y Caliente TV.

Santos vs León | sábado 18 de octubre a las 17:00 horas | ViX

Toluca vs Querétaro | sábado 18 de octubre a las 17:00 horas | TV Azteca, Caliente TV y Fox en Tubi.

Monterrey vs Pumas | sábado 18 de octubre a las 19:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX.

Chivas vs Mazatlán | sábado 18 de octubre a las 19:07 horas | Prime Video.

Cruz Azul vs América | sábado 18 de octubre a las 19:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX.

Por su parte, el Atlético San Luis vs Atlas irá por televisión privada, mientras que el Juárez vs Pachuca, Santos vs León y Chivas vs Mazatlán por plataformas de streaming como ViX y Prime Video.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Guadalajara - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 5, 2025 Pumas UNAM's Alan Medina in action with Guadalajara's Jose Castillo REUTERS/Henry Romero

¿Cómo marcha el Apertura 2025 de la Liga MX?

La parte baja de la tabla general del fútbol mexicano refleja la difícil situación de Puebla, Necaxa y Santos. El conjunto poblano se posiciona en el último lugar, acumulando apenas 5 puntos, mientras que Necaxa y Santos cierran la clasificación con 9 y 10 unidades respectivamente.

En contraste, la lucha por el liderato presenta un panorama muy diferente. Toluca encabeza la tabla general con 28 puntos, seguido de cerca por América, que suma 27 puntos, y Rayados de Monterrey, que se mantiene en la disputa con 26 unidades. Este trío se consolida en la parte alta, mostrando consistencia en sus resultados a lo largo de la temporada.