México Deportes

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

El mediocampista de 16 años cautivó a la afición y a clubes extranjeros, por lo que habló de la eliminación de la selección mexicana

Por Luz Coello

Guardar
Gilberto Mora mandó un mensaje
Gilberto Mora mandó un mensaje a la afición tras ser eliminados del Mundial Sub-20 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La eliminación de México en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 dejó una imagen que rápidamente se hizo viral, se trató de la reacción de Gilberto Mora, quien tras perder ante Argentina rompió en llanto y conmovió a toda la afición.

El equipo dirigido por Eduardo Arce cayó 2-0 el sábado 12 de octubre, resultado que puso fin al sueño mundialista y que evidenció el grado de compromiso del jugador de los Xolos de Tijuana con la selección mexicana sub-20.

El partido ante Argentina fue especialmente complicado para el conjunto mexicano. Los dirigidos por Lalo Arce intentaron sin éxito superar la defensa sudamericana, y la marcación personal sobre Gil Mora, considerado el jugador más desequilibrante del equipo, limitó sus oportunidades en el campo.

Al concluir el encuentro, la frustración y tristeza se reflejaron en los rostros de los jugadores mexicanos, pero fue Mora quien acaparó las miradas. De pie sobre el césped, el joven de 16 años rompió en llanto, una escena que se viralizó en redes sociales y simbolizó el sentir de una generación de futbolistas y aficionados.

Gilberto Mora manda mensaje tras ser eliminados del Mundial Sub-20

Gilberto Mora manda mensaje tras
Gilberto Mora manda mensaje tras ser eliminados del Mundial Sub-20 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Un día después de la eliminación, Gilberto Mora recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a la afición y al Tricolor. Fue por medio de su cuenta de Instagram donde compartió su reacción del papel que tuvo en el Mundial Sub-20.

Acompañado de imágenes que resumían su paso por el torneo, el mediocampista escribió el siguiente mensaje: “Gracias Chile 2025. Un sueño hecho realidad. Los tiempos de Dios son perfectos”.

La publicación se viralizó y generó una oleada de comentarios positivos. Los seguidores elogiaron la madurez y humildad del futbolista, así como su compromiso con la camiseta nacional, en especial por el llanto que derramó tras perder.

Este es el mensaje que
Este es el mensaje que Gilberto Mora dedicó a la afición tras ser eliminados del Mundial Sub-20 (IG/ @gil_morita)

Andrés Lillini, director de Selecciones Menores de la Federación Mexicana de Futbol, se acercó para consolar a Gilberto Mora en el momento que notó que el futbolista estaba destrozado. El gesto de Lillini fue reconocido por la afición como una muestra de respaldo hacia una de las promesas con mayor proyección del futbol nacional.

Tras la eliminación, Mora se reincorporará a los Xolos de Tijuana, donde quedará a disposición del técnico Sebastián Abreu. El club fronterizo, que enfrentará a Puebla después de la fecha FIFA, tiene por delante cuatro partidos más en la Liga MX antes de la Liguilla, con compromisos ante Toluca, Tigres, Pumas y Atlas.

El futuro inmediato del mediocampista podría incluir una nueva convocatoria a la Selección Mexicana, esta vez en la categoría mayor, para los partidos amistosos programados en noviembre frente a Uruguay y Paraguay.

Temas Relacionados

Gilberto Moraselección mexicanaMundial Sub-20mexico-deportes

Más Noticias

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

La expresión del capitán colombiano se viralizó en redes y generó debate sobre la conducta de los futbolistas del Tri

James Rodríguez señala que futbolistas

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

La familia del histórico goleador del club Guadalajara aseguró que las pruebas en su contra son inconsistentes

Estas son las pruebas que

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

El entrenador de la selección mexicana encaró el marcador 0 - 4 que recibieron en su primer amistoso de esta fecha FIFA

Esto dijo Javier Aguirre de

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

A lo largo de su historia, el Club América ha transitado por momentos de esplendor y crisis, reflejo de la volatilidad del fútbol profesional.

De la gloria al declive:

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

La inteligencia artificial analizó estadísticas, rendimiento y contexto previo para anticipar el desenlace del duelo amistoso en Guadalajara

México vs Ecuador, IA revela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres integrantes del

Sentencian a tres integrantes del CJNG en Guanajuato por delincuencia organizada y acopio de armas

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Sergio Mayer Mori entra al reality como granjero ‘sorpresa’

Las películas favoritas del público en Netflix México

Lo más visto esta semana de Prime Video en México

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Vuelve Jeans con adolescentes elegidas por Paty Sirvent, su papá y esposo: “Nueva generación”

DEPORTES

James Rodríguez señala que futbolistas

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido