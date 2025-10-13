Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora mandó un mensaje a la afición tras ser eliminados del Mundial Sub-20 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La eliminación de México en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 dejó una imagen que rápidamente se hizo viral, se trató de la reacción de Gilberto Mora, quien tras perder ante Argentina rompió en llanto y conmovió a toda la afición.

El equipo dirigido por Eduardo Arce cayó 2-0 el sábado 12 de octubre, resultado que puso fin al sueño mundialista y que evidenció el grado de compromiso del jugador de los Xolos de Tijuana con la selección mexicana sub-20.

El partido ante Argentina fue especialmente complicado para el conjunto mexicano. Los dirigidos por Lalo Arce intentaron sin éxito superar la defensa sudamericana, y la marcación personal sobre Gil Mora, considerado el jugador más desequilibrante del equipo, limitó sus oportunidades en el campo.

Al concluir el encuentro, la frustración y tristeza se reflejaron en los rostros de los jugadores mexicanos, pero fue Mora quien acaparó las miradas. De pie sobre el césped, el joven de 16 años rompió en llanto, una escena que se viralizó en redes sociales y simbolizó el sentir de una generación de futbolistas y aficionados.

Gilberto Mora manda mensaje tras ser eliminados del Mundial Sub-20

Gilberto Mora manda mensaje tras ser eliminados del Mundial Sub-20 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Un día después de la eliminación, Gilberto Mora recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a la afición y al Tricolor. Fue por medio de su cuenta de Instagram donde compartió su reacción del papel que tuvo en el Mundial Sub-20.

Acompañado de imágenes que resumían su paso por el torneo, el mediocampista escribió el siguiente mensaje: “Gracias Chile 2025. Un sueño hecho realidad. Los tiempos de Dios son perfectos”.

La publicación se viralizó y generó una oleada de comentarios positivos. Los seguidores elogiaron la madurez y humildad del futbolista, así como su compromiso con la camiseta nacional, en especial por el llanto que derramó tras perder.

Este es el mensaje que Gilberto Mora dedicó a la afición tras ser eliminados del Mundial Sub-20 (IG/ @gil_morita)

Andrés Lillini, director de Selecciones Menores de la Federación Mexicana de Futbol, se acercó para consolar a Gilberto Mora en el momento que notó que el futbolista estaba destrozado. El gesto de Lillini fue reconocido por la afición como una muestra de respaldo hacia una de las promesas con mayor proyección del futbol nacional.

Tras la eliminación, Mora se reincorporará a los Xolos de Tijuana, donde quedará a disposición del técnico Sebastián Abreu. El club fronterizo, que enfrentará a Puebla después de la fecha FIFA, tiene por delante cuatro partidos más en la Liga MX antes de la Liguilla, con compromisos ante Toluca, Tigres, Pumas y Atlas.

El futuro inmediato del mediocampista podría incluir una nueva convocatoria a la Selección Mexicana, esta vez en la categoría mayor, para los partidos amistosos programados en noviembre frente a Uruguay y Paraguay.