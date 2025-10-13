México Deportes

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

El exfutbolista sostiene su respaldo en la experiencia personal y la visión de largo plazo, mientras el equipo nacional atraviesa un momento muy complicado en su funcionamiento

Por Mariana Campos

El exfutbolista de Cruz Azul asegura que la calidad de su hijo y de todos sus compañeros respaldan al equipo tricolor. (IG Christian Gimenez)

Luego de la goliza 4-0 que propinó Colombia a la Selección Mexicana, las dudas y preocupación no se han hecho esperar a menos de un año de la Copa del Mundo. Pese a ello, la confianza de Chaco Giménez en el Tri permanece firme, principalmente por la presencia de su hijo Santi en el plantel, sostiene que su apoyo al grupo no se ve afectado por los resultados adversos.

Durante su intervención en el programa ‘La Última Palabra’, Giménez explicó que su principal motivo para mantener la fe en el equipo radica en el vínculo personal que lo une a la selección. “Confío porque está mi hijo involucrado”, afirmó, dejando claro que la participación de su familiar en el conjunto nacional refuerza su respaldo, más allá de cualquier circunstancia deportiva.

Al referirse al desempeño más reciente del equipo, Giménez no evitó la autocrítica. Reconoció abiertamente que el partido de la víspera representó un traspié para la selección y admitió que el nivel de juego estuvo por debajo de lo esperado. “Que ayer sí fue un mal resultado, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y que sí se jugó mal también, pero no por eso yo voy a dejar de confiar en esta selección”, puntualizó, subrayando que los errores puntuales no alteran su visión de conjunto.

Kevin Serna en una disputa de balón en el amistoso contra México. - Crédito: EFE

La postura de Giménez se apoya también en su manera de entender el fútbol y la vida. Según expuso, su confianza en el equipo nacional no depende únicamente de los marcadores, sino de una convicción más profunda sobre el proceso y el trabajo colectivo. “Del lado de cómo vi siempre el fútbol y la vida”, explicó, sugiriendo que su respaldo se fundamenta en valores y experiencias acumuladas a lo largo de su trayectoria.

En cuanto a la dirección técnica y el plantel, Giménez manifestó su apoyo tanto a los jugadores como al cuerpo técnico encabezado por Aguirre. Ante la pregunta sobre si su confianza abarca a ambos sectores, respondió de forma afirmativa, reafirmando su respaldo integral al proyecto actual de la selección mexicana.

Así ha sido el desempeño de Santiago con la Selección

Santiago Giménez ha jugado para la Selección Mexicana siendo uno de los jugadores más pedidos por la afición, principalmente por los seguidores cruzazulinos, sin embargo, hasta octubre de 2025, estos son sus principales registros con el Tri:

  • Debut: Hizo su debut con la selección mayor en 2021.
  • Partidos jugados: Acumula más de 25 partidos internacionales.
  • Goles anotados: Ha marcado 5 goles con la selección mayor.
  • Participaciones en torneos: Formó parte del equipo en la Copa Oro 2023 y ha sido convocado para partidos de eliminatorias y amistosos.
Santiago Gimenez no ha podido ser la respuesta a la falta de contundencia por parte de la Selección Mexicana. (Credit: Kyle Terada-Imagn Images)

México vs Ecuador, una nueva oportunidad para Santi

La escuadra de Javier Aguirre tiene un nuevo encuentro amistoso en donde buscará revertir lo sucedido con el conjunto cafetalero. En esta ocasión, se medirá ante la Selección de Ecuador que, aunque históricamente se ha sido competitivo contra ellos, actualmente presentan un cuadro que arrasó en las eliminatorias de la Conmebol.

El partido se llevará a cabo este martes 14 de octubre a las 20:30 horas en la cancha del Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara. Este compromiso ha generado muchas expectativas pues se espera que México pueda elevar su nivel, pero se ve complicado con el gran fútbol que han desplegado los sudamericanos en los últimos años.

