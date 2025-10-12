México Deportes

Mariana ‘La Barby’ Juárez vence a Tomomi Takano y sigue haciendo historia

La multicampeona desafió a una rival emblemática para cerrar su trayectoria en grande

Por Mariana Campos

A sus 45 años la
A sus 45 años la boxeadora mexicana continúa cosechando éxitos. (Captura de pantalla TUDN)

Mariana “La Barby” Juárez reafirmó su vigencia en el boxeo femenil mexicano al defender con éxito el campeonato plata supergallo del CMB. En la que se perfila como la penúltima pelea de su carrera profesional, la experimentada pugilista se impuso por decisión unánime a la japonesa Tomomi Takano en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, en Naucalpan de Juárez. La victoria, sellada con tarjetas idénticas de 100-90, refuerza el legado de Juárez y anticipa un cierre de trayectoria marcado por un posible enfrentamiento de alto perfil.

El combate se desarrolló bajo la tónica ofensiva que caracteriza a Juárez, quien, a sus 45 años y con cuatro campeonatos mundiales en su historial, buscó el nocaut desde los primeros asaltos. La mexicana conectó combinaciones de derecha e izquierda, recurrió a ganchos y mantuvo la presión con un jab potente.

Sin embargo, la resistencia de Takano, que se mostró desafiante y soportó los embates sin ceder, impidió que la pelea concluyera antes del límite. La propia Juárez relató: “La miré en los primeros rounds y me di cuenta que sintió la fuerza del jab. Fue valiente. Desgraciadamente, entre sus abrazos y marrullerías, la pelea se me complicó un poco”. A pesar de las dificultades, la superioridad de la campeona quedó reflejada en la puntuación de los jueces, que no dejaron dudas sobre el resultado.

La influencer asiática no mostró grandes cualidades dentro del ring. (Captura de pantalla TUDN)

Ya hay fecha para su retiro

La trayectoria de Mariana Juárez trasciende el cuadrilátero. Considerada pionera del boxeo femenil en México, su carrera se ha distinguido por la conquista de múltiples títulos mundiales y por abrir camino a nuevas generaciones de boxeadoras. Su regreso al ring en esta etapa final representa no solo la defensa de un cinturón, sino también la reafirmación de su lugar en la historia del deporte nacional, además de deleitar a sus fervientes seguidores quienes la apoyaron a lo largo de la pelea.

Al concluir la velada, Juárez anunció que su siguiente combate será el último de su carrera profesional. En ese contexto, lanzó un reto público a Jackie Nava, otra figura emblemática del boxeo mexicano, proponiendo un enfrentamiento en marzo en el Zócalo capitalino. De concretarse, este duelo marcaría el cierre de una trayectoria que ha dejado huella en el boxeo femenil y ofrecería un adiós simbólico entre dos leyendas del ring.

Así, la multicampeona se prepara para despedirse en un escenario emblemático, con la mira puesta en un combate que podría sellar su legado y poner punto final a una carrera que transformó el panorama del boxeo femenil en México.

ESte combate promete traernos una gran rivalidad de vuelta. (EFE/Jackie Nava)

