México Deportes

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

El entrenador de la selección mexicana encaró el marcador 0 - 4 que recibieron en su primer amistoso de esta fecha FIFA

Por Luz Coello

Guardar
Javier Aguirre aceptó la derrota
Javier Aguirre aceptó la derrota ante Colombia (IMAGN IMAGES/Gary A. Vasquez via REUTERS)

La selección mexicana perdió 0 - 4 ante Colombia en su partido amistoso rumbo a la Copa Mundial 2026. Los dirigidos por Javier Aguirre mostraron inconsistencias en la cancha, por lo que los cafeteros dominaron ampliamente el duelo. La goleada que recibió el Tri obligó al Vasco Aguirre a analizar el planteamiento del equipo.

Al término del juego, el director técnico mexicano ofreció una conferencia de prensa y encaró la derrota. Lo primero que reconoció es que él es el mayor responsable de este resultado es él, pero también analizó la realidad que vive la selección mexicana.

El entrenador asumió la responsabilidad por el resultado al afirmar: “El principal culpable soy yo y lo asumo”. No obstante, adelantó que hay aspectos que serán discutidos únicamente a lo interno del grupo, hizo énfasis en la actitud del equipo que tomaron en la cancha.

¿Qué dijo Javier Aguirre de la derrota de la selección mexicana ante Colombia?

La Selección Mexicana tiene un
La Selección Mexicana tiene un duelo de preparación ante Colombia con vistas al Mundial del 2026. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

El Vasco Aguirre se sinceró al respecto y aceptó la culpa de la goleada que recibieron ante los colombianos, pero, precisó que también algunos jugadores no demostraron su calidad en la cancha. Aunque no mencionó nombres, sí comentó que algunos futbolistas no cumplieron con la exigencia del juego, así que fue una derrota compartida.

El principal culpable soy yo y lo asumo, pero hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque no podemos dejar de competir, a lo largo de 90 minutos hubo jugadores que no estuvieron a la altura... Lo único que vale es el resultado, el de hot fue abrumador y no hay manera de justificarlo”, precisó

Respecto al resultado, Javier Aguirre señaló que “lo único que vale es el resultado, el de hoy fue abrumador y no hay manera de justificarlo”, no ocultó la manera en la que perdió el Tricolor. El técnico subrayó la importancia de mantener la competitividad durante todo el partido y manifestó su descontento ante la actuación del equipo durante los 90 minutos del encuentro.

La selección mexicana perdió 0
La selección mexicana perdió 0 - 4 ante Colombia (X/ @miseleccionmxEN)

En cuanto al bajo desempeño de la selección mexicana, rectificó que “esta es nuestra realidad hoy“, por lo que la goleada solo evidenció cómo viene el equipo y cómo deben prepararse para el Mundial 2026.

El técnico advirtió que si el equipo no permanece alerta y se repiten actitudes similares a las detectadas en el partido ante Colombia, podrían volver a experimentar un resultado desfavorable, señaló que no puede permitirse otra sorpresa desagradable.

Temas Relacionados

selección mexicanaJavier AguirreTrimexico-deportes

Más Noticias

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

A lo largo de su historia, el Club América ha transitado por momentos de esplendor y crisis, reflejo de la volatilidad del fútbol profesional.

De la gloria al declive:

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

La inteligencia artificial analizó estadísticas, rendimiento y contexto previo para anticipar el desenlace del duelo amistoso en Guadalajara

México vs Ecuador, IA revela

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa

La hazaña de la coahuilense impulsa a los nuevos atletas a perseguir su sueño y proyectarse con los atletas de alto rendimiento que están triunfando fuera del país

Gabriela Rodríguez hace historia y

Martinoli lanza recadito a la FMF tras goleada de Colombia: “Tratan de ser potencia cuando no pueden pasar al quinto partido”

Para los aficionados el juego contra los cafetaleros representó un regreso a la realidad futbolística de la Selección Mexicana

Martinoli lanza recadito a la

Con gol de Chicharito Hernández, el Clásico Nacional termina en empate y América sigue sin ganarle a Chivas

La igualdad en Arizona prolonga la sequía de victorias azulcremas y suma presión sobre el equipo de Jardine

Con gol de Chicharito Hernández,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae banda integrada por adolescentes

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

Desmantelan narcolaboratorio industrial en Morelos: autoridades hallan instalaciones clandestinas y toneladas de precursores

Rescatan a una persona secuestrada, decomisan droga y detienen a 5 sospechosos tras fuerte operativo en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Cazzu lanza mensaje contra el

Cazzu lanza mensaje contra el odio y fans creen que se refiere a Ángela Aguilar y Nodal

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él”

DEPORTES

De la gloria al declive:

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa

Martinoli lanza recadito a la FMF tras goleada de Colombia: “Tratan de ser potencia cuando no pueden pasar al quinto partido”

Con gol de Chicharito Hernández, el Clásico Nacional termina en empate y América sigue sin ganarle a Chivas