Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

Javier Aguirre aceptó la derrota ante Colombia (IMAGN IMAGES/Gary A. Vasquez via REUTERS)

La selección mexicana perdió 0 - 4 ante Colombia en su partido amistoso rumbo a la Copa Mundial 2026. Los dirigidos por Javier Aguirre mostraron inconsistencias en la cancha, por lo que los cafeteros dominaron ampliamente el duelo. La goleada que recibió el Tri obligó al Vasco Aguirre a analizar el planteamiento del equipo.

Al término del juego, el director técnico mexicano ofreció una conferencia de prensa y encaró la derrota. Lo primero que reconoció es que él es el mayor responsable de este resultado es él, pero también analizó la realidad que vive la selección mexicana.

El entrenador asumió la responsabilidad por el resultado al afirmar: “El principal culpable soy yo y lo asumo”. No obstante, adelantó que hay aspectos que serán discutidos únicamente a lo interno del grupo, hizo énfasis en la actitud del equipo que tomaron en la cancha.

¿Qué dijo Javier Aguirre de la derrota de la selección mexicana ante Colombia?

La Selección Mexicana tiene un duelo de preparación ante Colombia con vistas al Mundial del 2026. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

El Vasco Aguirre se sinceró al respecto y aceptó la culpa de la goleada que recibieron ante los colombianos, pero, precisó que también algunos jugadores no demostraron su calidad en la cancha. Aunque no mencionó nombres, sí comentó que algunos futbolistas no cumplieron con la exigencia del juego, así que fue una derrota compartida.

“El principal culpable soy yo y lo asumo, pero hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque no podemos dejar de competir, a lo largo de 90 minutos hubo jugadores que no estuvieron a la altura... Lo único que vale es el resultado, el de hot fue abrumador y no hay manera de justificarlo”, precisó

Respecto al resultado, Javier Aguirre señaló que “lo único que vale es el resultado, el de hoy fue abrumador y no hay manera de justificarlo”, no ocultó la manera en la que perdió el Tricolor. El técnico subrayó la importancia de mantener la competitividad durante todo el partido y manifestó su descontento ante la actuación del equipo durante los 90 minutos del encuentro.

La selección mexicana perdió 0 - 4 ante Colombia (X/ @miseleccionmxEN)

En cuanto al bajo desempeño de la selección mexicana, rectificó que “esta es nuestra realidad hoy“, por lo que la goleada solo evidenció cómo viene el equipo y cómo deben prepararse para el Mundial 2026.

El técnico advirtió que si el equipo no permanece alerta y se repiten actitudes similares a las detectadas en el partido ante Colombia, podrían volver a experimentar un resultado desfavorable, señaló que no puede permitirse otra sorpresa desagradable.