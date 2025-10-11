Un viejo conocido de la Liga MX anota en el triunfo de Francia sobre Azerbaiyán en las eliminatorias del Mundial 2026

Florian Thauvin marca en su regreso a la selección francesa y Francia vence 3-0 a Azerbaiyán. REUTERS/Benoit Tessier

Florian Thauvin volvió a vestir la camiseta de la selección francesa y lo hizo con gol. El delantero, que tuvo un paso por Tigres entre 2021 y 2023, fue titular en el triunfo de Francia 3-0 sobre Azerbaiyán en el Parque de los Príncipes, en duelo correspondiente a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Su anotación marcó el segundo tanto del encuentro y selló su regreso al combinado nacional tras varios años de ausencia.

Thauvin, campeón del mundo en 2018 aunque con participación limitada, vivió una etapa irregular en la Liga MX. Llegó a Tigres como refuerzo estelar procedente del Olympique de Marsella, con un perfil mediático que generó altas expectativas.

Compartió vestidor con su compatriota André-Pierre Gignac y fue parte del plantel que conquistó el Clausura 2023 bajo la dirección de Robert Dante Siboldi.

Sin embargo, su rendimiento fue intermitente y terminó saliendo del club para fichar con el Udinese de la Serie A italiana.

El exjugador de Tigres anota el segundo gol y se reivindica tras años de ausencia en el combinado nacional. REUTERS/Benoit Tessier

Su regreso a la selección francesa se dio en un contexto de renovación parcial del equipo dirigido por Didier Deschamps, que ha apostado por recuperar elementos con experiencia internacional. En el duelo ante Azerbaiyán, Thauvin se mostró activo desde el inicio, ocupando el sector derecho del ataque y asociándose con Kylian Mbappé y Randal Kolo Muani.

El primer gol llegó al minuto 17, obra de Mbappé tras una jugada colectiva. Diez minutos más tarde, Thauvin aprovechó un rebote en el área para definir de zurda y ampliar la ventaja. El tercer tanto fue obra de Adrien Rabiot, quien cerró la cuenta en el segundo tiempo.

El resultado mantiene a Francia como líder de su grupo en las eliminatorias europeas, con paso perfecto y sin goles en contra.

Thauvin vivió una etapa irregular en Tigres antes de fichar por el Udinese de la Serie A italiana. (Jovani Pérez)

Para Thauvin, el partido representó una reivindicación personal tras años de altibajos y cuestionamientos. Su actuación fue destacada por la prensa local, que valoró su movilidad, precisión y capacidad para adaptarse al esquema ofensivo del equipo.

La anotación también generó reacciones en México, donde aficionados de Tigres recordaron su paso por el club y celebraron su regreso al máximo nivel.

Aunque su etapa en la Liga MX no fue tan brillante como se esperaba, el gol ante Azerbaiyán reavivó el debate sobre su calidad y potencial internacional.

Con este resultado, Francia se acerca a la clasificación directa al Mundial 2026, mientras Thauvin vuelve a entrar en la conversación como opción ofensiva para los próximos compromisos del equipo galo.