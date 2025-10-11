México Deportes

Omar Bravo habría ofrecido dinero a menor de edad de la que presuntamente abusó: “Voy ahorita a tu cuarto… si no lo haces ya no le voy a ayudar a tu mamá”

El representante legal de la víctima reveló que el exfutbolista usaba chantaje y manipulación para abusar de la menor

Por Jesús F. Beltrán

El abogado Juan Soltero afirmó
El abogado Juan Soltero afirmó que la víctima sufrió coacción y manipulación emocional durante meses.

El caso del exfutbolista Omar Bravo sigue generando conmoción. Nuevos testimonios presentados por la parte acusante describen un patrón de manipulación, chantaje emocional y ofrecimientos económicos hacia su hijastra, una menor de edad al momento de los hechos.

De acuerdo con el abogado Juan Soltero, representante legal de la víctima, el exdelantero de las Chivas habría utilizado su posición económica y familiar para ejercer presión psicológica sobre la joven.

“Siempre era un tema de coacción: ‘si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá. Si no lo haces, me voy a enojar’. Incluso hasta ofertas de dinero”, relató Soltero ante medios de comunicación.

Según la declaración del abogado, la menor, hoy mayor de edad, soportó una situación de abuso sostenido que combinaba amenazas veladas, manipulación emocional y presiones económicas. El entorno familiar, en apariencia normal, ocultaba dinámicas de control que la víctima documentó con el paso del tiempo.

La víctima grabó las interacciones como prueba

Quién es Omar Bravo, ex
Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador de Chivas que fue imputado por abuso sexual infantil agravado. (Cuartoscuro)

Cansada de la situación y ante la falta de credibilidad que temía encontrar, la joven decidió grabar las interacciones y abusos de su padrastro. Su intención, explicó Soltero, era mostrarle a su madre pruebas irrefutables de lo que ocurría en casa.

“La víctima, que en ese momento tenía 17 años, aportó como evidencia audios y capturas de pantalla”, confirmó el abogado.“Aunque las pruebas no son explícitas, sí poseen contenido suficiente para validar los hechos. En uno de los videos se escucha claramente una voz y un contexto que refuerzan la denuncia”, añadió.

El testimonio también reveló que fue el novio de la menor quien la impulsó a contar la verdad. Cada vez que Bravo le decía frases como “voy a visitarte a tu cuarto” o “ven para acá”, la joven lo comentaba con su pareja. Él, preocupado, le recomendó hablar con su madre.

“Con valentía, la menor conversó con su mamá, le explicó lo que estaba sucediendo y en ese momento la madre tomó cartas en el asunto”, relató Soltero.

Omar Bravo fue vinculado a proceso

José Juan Soltero reconoció que
José Juan Soltero reconoció que la decisión del juez refuerza la protección hacia menores víctimas de delitos sexuales.

El pasado 10 de octubre, el exjugador Omar Bravo fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado, tras una audiencia de más de 12 horas ante un juez de control en el estado de Jalisco.

La Fiscalía del Estado presentó pruebas suficientes para sustentar la acusación, lo que derivó en la imposición de seis meses de prisión preventiva oficiosa, medida que podría extenderse hasta por dos años mientras avanza el proceso judicial.

El abogado de la víctima celebró la resolución, calificándola como un paso firme en la búsqueda de justicia:

“Indudablemente que hoy se hizo justicia. Este tipo de delitos, por su gravedad, requieren prisión preventiva. Es una medida constitucional y necesaria”, declaró Soltero.

Por su parte, la defensa de Bravo, encabezada por Leobardo Treviño, lamentó la decisión y aseguró que la fama del exdelantero influyó en la resolución judicial. “El hecho de que Omar sea una figura pública nos jugó en contra”, expresó.

Mientras tanto, la víctima y su familia enfrentan un proceso doloroso, pero, según su abogado, respaldadas por evidencia sólida y una determinación clara: “Este caso demuestra que ninguna fama o reconocimiento deportivo debe estar por encima de la ley. La justicia debe prevalecer”, concluyó Soltero.

El juicio de Omar Bravo aún no tiene fecha definitiva, pero se espera que las audiencias formales inicien en las próximas semanas.

