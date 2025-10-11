México Deportes

Este podría ser el siguiente rival de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: “Los mejores deben enfrentar a los mejores”

El estadounidense se convirtió en el primer boxeador en unificar los cuatro cinturones en tres categorías distintas

Por César Márquez

Terence Crawford revela por qué
Terence Crawford revela por qué peleó contra Canelo y no con Benavidez (X@Turki_alalshikh)

Terence Crawford hizo historia el pasado 13 de septiembre tras vencer a Canelo Álvarez y convertirse en el primer boxeador en unificar todos los campeonatos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB) en tres categorías distintas.

El estadounidense se impuso de manera contundente en el Allegiant Stadium de Las Vegas, y dominó al mexicano la mayor parte del combate. Al final de los 12 rounds, los tres jueces le dieron la victoria de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

De esta manera, la era de Canelo Álvarez como campeón absoluto de las 168 libras llegó a su fin después de años de dominio y comenzó la de Bud Crawford.

Terence Crawford venció a Canelo
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

¿Quién podría ser el siguiente rival de Crawford tras vencer a Canelo Álvarez?

Aún no se sabe quién será el siguiente rival de Terence Crawford luego de vencer a Saúl Álvarez, sin embargo, dentro de la lista de sus posibles rivales está el nombre de Janibek Alimkhanuly, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) aseguró que los aficionados al boxeo esperan la pelea de él y Crawford, misma que podría suceder el próximo año.

“Parece que los fanáticos del boxeo tienen una nueva pelea para emocionarse, ¡Janes vs Crawford! Todos están hablando de ello, y si todo va bien, podría suceder el próximo año. Los mejores deben enfrentar a los mejores, esa es mi mentalidad", escribió el campeón mundial.

Janibek Alimkhanuly quiere pelear contra
Janibek Alimkhanuly quiere pelear contra Terence Crawford (Captura de pantalla)

Cabe señalar que Alimkhanuly ostenta el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división de peso mediano. Esta categoría es la única que le falta a Crawford para completar su recorrido de las 135 hasta las 168 libras.

Terence Crawford derrotó a Canelo
Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y se convirtió en nuevo campeón mundial indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

Convertirse en campeón indiscutido en cuatro divisiones representaría para Terence Crawford una hazaña inédita en la historia del boxeo, abriendo la posibilidad de cerrar una etapa única dentro de este deporte. La eventual decisión de subir a peso mediano no solo traería consigo desafíos adicionales, sino que permitiría al estadounidense, con 38 años y un récord profesional de 42-0, consolidar aún más su legado tras consagrarse previamente como campeón indiscutido en tres categorías.

¿Terence Crawford podría volver a pelear contra Canelo Álvarez?

Terence Crawford no descartó una segunda pelea contra Canelo Álvarez y aunque dejó claro que se tomará un tiempo para disfrutar de esta victoria, todo parece indicar que se mantendrá en la división supermediana, pues hace algunos días el estadounidense decidió renunciar a su cinturón superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Por su parte, el tapatío manifestó que disfrutará con su familia un tiempo para después decidir qué pasará con su carrera, aunque su regreso al ring se postergará por la operación de codo a la que se someterá este mes.

