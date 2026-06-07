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Sin cargo oficial, mujer revisa accesos y controla ingreso al Zócalo de la CDMX: “Me puse sola, no tenía nada que hacer en mi casa”

Una mujer identificada como María Fernanda Islas fue captada solicitando credenciales del INE y revisando pertenencias en accesos a la Plaza de la Constitución; el video generó cuestionamientos sobre su identidad y sus atribuciones

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(Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
(Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Una mujer identificada como María Fernanda Islas fue captada en un video que circuló en redes sociales en el que solicita credenciales del INE y revisa pertenencias a personas que intentaban ingresar a la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En la grabación se observa su participación en el filtro de acceso al Zócalo sin pertenecer a una autoridad oficial ni contar con una acreditación visible. El material fue difundido en plataformas digitales, donde se generó discusión sobre el origen de su intervención en el control de ingreso.

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Tras la viralización del video, la mujer declaró que su actuación fue voluntaria y no vinculada a una institución pública. “Me puse sola, no tenía nada que hacer en mi casa”, afirmó al ser cuestionada sobre su presencia en el sitio.

La difusión del caso derivó en cuestionamientos en redes sociales sobre su identidad, así como sobre las atribuciones bajo las cuales realizaba revisiones a personas en el acceso al Zócalo capitalino.

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De acuerdo con reportes de La Silla Rota y PolíticoMX, Islas ha sido identificada como una figura vinculada al gremio de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde operan estructuras de organización del comercio informal.

La instalación de infraestructura para el evento deportivo, respaldada por recomendaciones de protección civil, llevó a las autoridades a ofrecer alternativas de concentración mientras continúan las negociaciones con maestros disidentes
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Las mismas fuentes la relacionan con la diputada local Diana Sánchez Barrios, a quien se le atribuye cercanía con organizaciones de comerciantes en el primer cuadro de la capital.

Hasta el momento no existe registro de una designación oficial que le permitiera realizar funciones de control de acceso en espacios públicos del Zócalo de la Ciudad de México, ni información de sanciones administrativas o legales derivadas de este episodio.

Autoridades capitalinas no han emitido una postura pública sobre la participación de la mujer en el video ni sobre las condiciones en que se realizaron los filtros de acceso al momento de la grabación.

Personal sin acreditación oficial

El episodio se suma a otros videos recientes difundidos en el Centro Histórico de la Ciudad de México donde personas sin acreditación oficial han intervenido en filtros de acceso durante eventos o restricciones en el Zócalo.

La vigilancia y el control de accesos al Zócalo, donde se prevé la instalación del Fan Fest del Mundial de futbol, están a cargo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y áreas de Participación Ciudadana del Gobierno capitalino. Pese a ello, en los videos difundidos durante esta semana no se aprecia que quienes realizan revisiones o solicitan credenciales cuenten con identificación.

Fan Fest del Mundial en el Zócalo, así se estructura el operativo de seguridad y acceso

El Fan Fest del Mundial de futbol previsto en el Zócalo de la Ciudad de México contempla la instalación de un dispositivo de seguridad y control de accesos debido a la alta afluencia esperada de asistentes durante las transmisiones de los partidos y actividades paralelas.

De acuerdo con la organización de eventos de esta magnitud en el primer cuadro capitalino, el esquema operativo incluye la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y áreas de Participación Ciudadana, que coordinan el flujo peatonal, la instalación de filtros de acceso y la revisión de objetos prohibidos.

En estos operativos, el ingreso a la Plaza de la Constitución suele organizarse mediante perímetros de control, puntos de revisión y presencia de personal identificado, con el objetivo de regular la capacidad del espacio y evitar incidentes durante concentraciones masivas.

El diseño del dispositivo también contempla cierres viales en calles aledañas, redistribución del tránsito peatonal y coordinación con servicios de emergencia, debido a que el Zócalo se convierte en un punto de concentración de alta densidad durante eventos deportivos de gran escala.

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