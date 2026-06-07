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Por qué la Selección de Irán se establecerá en México y jugará en Estados Unidos durante el Mundial 2026

La delegación de Irán fijó su campamento base y centro de concentración en Tijuana

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La Selección de Irán permanecerá en Tijuana durante todo el Mundial 2026 y jugará todos sus partidos de la Fase de Grupos en Estados Unidos (EFE)
La Selección de Irán permanecerá en Tijuana durante todo el Mundial 2026 y jugará todos sus partidos de la Fase de Grupos en Estados Unidos (EFE)

La Selección de Irán arribó a tierras mexicanas para establecerse y preparar los últimos detalles de cara su partición Mundial 2026. Todos el equipo asiático aterrizó en el aeropuerto de Tijuana a las 5:00 horas de la mañana (tiempo local).

Hace algunos días, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la determinación de acoger a la selección de Irán surgió por solicitud de la FIFA. Señaló que su administración “no tiene motivos para negarles la posibilidad de quedarse en México“.

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¿Por qué Irán se establecerá en México y jugará en Estados Unidos durante el Mundial 2026?

La delegación de Irán fijó su campamento base y centro de concentración en Tijuana, México, tras un proceso de negociaciones y como respuesta a las restricciones impuestas. Desde esta ciudad fronteriza, la selección descansará y se preparará, cruzando a Estados Unidos únicamente en las fechas de sus partidos del Mundial 2026. La logística alterna implementada por el equipo responde directamente a la necesidad de cumplir con las prohibiciones vigentes del país norteamericano.

Las históricas tensiones políticas y los conflictos bélicos entre Irán y Estados Unidos constituyen el trasfondo de esta situación, determinando el contexto de las relaciones bilaterales que condicionan cada decisión logística del equipo iraní.

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Una imagen tomada con un dron muestra las instalaciones de entrenamiento del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente después de que el club anunciara que la ciudad servirá como campamento base para la selección nacional de Irán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que la selección permanecerá en México y viajará a Estados Unidos para disputar sus tres partidos, luego de que Washington rechazara ser la sede del equipo. La imagen fue tomada en Tijuana, México, el 26 de mayo de 2026. REUTERS/Aimee Melo TPX IMAGES OF THE DAY
Una imagen tomada con un dron muestra las instalaciones de entrenamiento del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente después de que el club anunciara que la ciudad servirá como campamento base para la selección nacional de Irán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que la selección permanecerá en México y viajará a Estados Unidos para disputar sus tres partidos, luego de que Washington rechazara ser la sede del equipo. La imagen fue tomada en Tijuana, México, el 26 de mayo de 2026. REUTERS/Aimee Melo TPX IMAGES OF THE DAY

Camino de Irán en la Fase de Grupos del Mundial 2026

Cabe recordar que Irán aseguró su clasificación para su cuarto Mundial consecutivo y quedó en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Su debut está programado para el 16 de junio.

La selección iraní tiene previsto disputar su primer encuentro ante Nueva Zelanda el 16 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California; el segundo partido será contra Bélgica el 21 de junio en el mismo estadio, y la fase de grupos finalizará el 27 de junio en Seattle frente a Egipto.

  • Irán vs Nueva Zelanda | 16 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California.
  • Irán vs Bélgica | 21 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California.
  • Irán vs Egipto | 27 de junio en Seattle frente a Egipto.
El jugador iraní Alireza Jahanbakhsh durante un entrenamiento de la selección, en Antalya, Turquía, el martes 2 de junioo de 2026, previo al Mundial 2026.. (AP Foto/Khalil Hamra)
El jugador iraní Alireza Jahanbakhsh durante un entrenamiento de la selección, en Antalya, Turquía, el martes 2 de junioo de 2026, previo al Mundial 2026.. (AP Foto/Khalil Hamra)

Jugadores de Irán convocados para el Mundial 2026

Entre los delanteros seleccionados por Irán para el Mundial 2026 figuran Ali Alipour (Persépolis Teherán), Dennis Dargahi (Standard Liège), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Mehdi Taremi (Olympiacos) y Shahriar Moghanlou (Kalba). En la línea de centrocampistas se encuentran Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal Teherán), Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal Teherán), Mehdi Torabi (Tractor) y Aria Yousefi (Sepahan Esfahan).

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En la defensa, el equipo contará con Daniyal Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan Esfahan), Saleh Hardani (Esteghlal Teherán), Hossein Kanaani (Persépolis Teherán), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persépolis Teherán), Ali Nemati (Foolad) y Ramin Rezaeian (Foolad). Los porteros elegidos para el torneo son Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan Esfahan) y Payam Niazmand (Persépolis Teherán).

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