Clara Brugada inaugura el Jardín Flotante de Tlalpan a días del Mundial 2026

El también llamado Parque Elevado Tlalli-Pan es un corredor peatonal y ciclista de 1.5 kilómetros de longitud construido sobre la Calzada de Tlalpan, aprovechando la estructura de la Línea 2 del Metro. Su trazo va desde Plaza Tlaxcoaque, en las inmediaciones de Pino Suárez, hasta la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, la obra busca ofrecer movilidad segura, sostenible y accesible para habitantes capitalinos y visitantes que llegarán con motivo del Mundial de Futbol 2026, cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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¿Qué tiene el Jardín Flotante?

Entre sus principales atracciones, el espacio cuenta con:

Fuentes con iluminación de colores que se activan por las noches

Más de 700 árboles y áreas jardinadas

Velarias para protección del sol

Esculturas de ajolotes y perritos

Ciclovía con conexión a la Gran Tenochtitlán

Videomapping con proyecciones de la obra de Frida Kahlo y muralistas mexicanos

La Secretaría de Cultura del gobierno capitalino, a cargo de Ana Francis López Bayghen, confirmó que las proyecciones de videomapping se realizarán en el extremo de la calzada cercano a Plaza Tlaxcoaque como parte de la cartelera “La Fiesta del Mundial”.

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Un video difundido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sobre los avances de la Calzada Flotante de Tlalpan —también conocida como Parque Elevado “Tlalli-Pan”— generó una nueva ola de críticas en redes sociales. En el video, dos voces muestran las fuentes, velarias, 170 nuevos árboles y una ciclovía, asegurando que el proyecto es para el disfrute de la ciudadanía y que el Mundial 2026 solo aceleró la obra. Usuarios en X (antes Twitter) respondieron con comentarios negativos al anuncio.

Una obra que llegó entre retrasos y polémicas

La inauguración se concreta tras semanas de retrasos. Brugada había comprometido la entrega para el 31 de mayo, pero complicaciones técnicas obligaron a mover la fecha al rango del 7 al 8 de junio. El director general de obras para el transporte, Oscar Díaz González, había identificado entre los retos pendientes la conexión con San Antonio Abad, la construcción de tres puentes peatonales y el enlace directo con la estación Chabacano.

El monto invertido en la obra ya supera los dos mil millones de pesos, con el contrato principal a cargo del Grupo IDINSA bajo la supervisión de la Secretaría de Obras y Servicios.

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La obra también generó debate en redes sociales. Usuarios en la plataforma X cuestionaron los tiempos de entrega y señalaron contradicciones en los comunicados oficiales, aunque el gobierno capitalino sostuvo en todo momento que el proyecto tiene un carácter permanente más allá del torneo.

“Esta obra se queda para ti”

La propia Clara Brugada señaló en un video publicado semanas antes de la inauguración que el Mundial fue el detonador para acelerar la obra, pero no su razón de ser: “Lo que provocó el Mundial solo fue acelerar las obras. Esta obra se va a quedar para ti y para tu disfrute”, expresó.

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El Jardín Flotante de Tlalpan se suma a las más de 2,000 obras permanentes que el gobierno capitalino reporta como parte de su programa de transformación urbana de cara al torneo más importante del futbol mundial.