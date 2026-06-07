México

Clara Brugada inaugura el Jardín Flotante de Tlalpan a días del Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la CDMX encabezó este domingo la apertura del corredor peatonal y ciclista construido sobre la Calzada de Tlalpan

Guardar
Google icon
Imagen YSBNNFGRNJHTVGJN4DLQGU66UY

El también llamado Parque Elevado Tlalli-Pan es un corredor peatonal y ciclista de 1.5 kilómetros de longitud construido sobre la Calzada de Tlalpan, aprovechando la estructura de la Línea 2 del Metro. Su trazo va desde Plaza Tlaxcoaque, en las inmediaciones de Pino Suárez, hasta la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, la obra busca ofrecer movilidad segura, sostenible y accesible para habitantes capitalinos y visitantes que llegarán con motivo del Mundial de Futbol 2026, cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

PUBLICIDAD

¿Qué tiene el Jardín Flotante?

Entre sus principales atracciones, el espacio cuenta con:

  • Fuentes con iluminación de colores que se activan por las noches
  • Más de 700 árboles y áreas jardinadas
  • Velarias para protección del sol
  • Esculturas de ajolotes y perritos
  • Ciclovía con conexión a la Gran Tenochtitlán
  • Videomapping con proyecciones de la obra de Frida Kahlo y muralistas mexicanos

La Secretaría de Cultura del gobierno capitalino, a cargo de Ana Francis López Bayghen, confirmó que las proyecciones de videomapping se realizarán en el extremo de la calzada cercano a Plaza Tlaxcoaque como parte de la cartelera “La Fiesta del Mundial”.

PUBLICIDAD

Un video difundido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sobre los avances de la Calzada Flotante de Tlalpan —también conocida como Parque Elevado “Tlalli-Pan”— generó una nueva ola de críticas en redes sociales. En el video, dos voces muestran las fuentes, velarias, 170 nuevos árboles y una ciclovía, asegurando que el proyecto es para el disfrute de la ciudadanía y que el Mundial 2026 solo aceleró la obra. Usuarios en X (antes Twitter) respondieron con comentarios negativos al anuncio.

Una obra que llegó entre retrasos y polémicas

La inauguración se concreta tras semanas de retrasos. Brugada había comprometido la entrega para el 31 de mayo, pero complicaciones técnicas obligaron a mover la fecha al rango del 7 al 8 de junio. El director general de obras para el transporte, Oscar Díaz González, había identificado entre los retos pendientes la conexión con San Antonio Abad, la construcción de tres puentes peatonales y el enlace directo con la estación Chabacano.

El monto invertido en la obra ya supera los dos mil millones de pesos, con el contrato principal a cargo del Grupo IDINSA bajo la supervisión de la Secretaría de Obras y Servicios.

La obra también generó debate en redes sociales. Usuarios en la plataforma X cuestionaron los tiempos de entrega y señalaron contradicciones en los comunicados oficiales, aunque el gobierno capitalino sostuvo en todo momento que el proyecto tiene un carácter permanente más allá del torneo.

“Esta obra se queda para ti”

La propia Clara Brugada señaló en un video publicado semanas antes de la inauguración que el Mundial fue el detonador para acelerar la obra, pero no su razón de ser: “Lo que provocó el Mundial solo fue acelerar las obras. Esta obra se va a quedar para ti y para tu disfrute”, expresó.

El Jardín Flotante de Tlalpan se suma a las más de 2,000 obras permanentes que el gobierno capitalino reporta como parte de su programa de transformación urbana de cara al torneo más importante del futbol mundial.

Temas Relacionados

CDMXClara BrugadaLinea 2MetroSistema de transportesmovilidadMundial 2026Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 7de junio: manifestantes obstruyen la circulación sobre Circuito Interior

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 7de junio: manifestantes obstruyen la circulación sobre Circuito Interior

Gelatina de tuna con limón: receta fresca, ligera y fácil de preparar en casa

Un postre frío que mezcla fruta del desierto y acidez cítrica en una propuesta casera y colorida

Gelatina de tuna con limón: receta fresca, ligera y fácil de preparar en casa

Último día de Original 2026, feria de arte textil en CDMX: ¿Qué talleres, platillos y agrupaciones puedes disfrutar?

El encuentro reúne a más de 500 maestras y maestros artesanos provenientes de 31 entidades del país

Último día de Original 2026, feria de arte textil en CDMX: ¿Qué talleres, platillos y agrupaciones puedes disfrutar?

Por qué la Selección de Irán se establecerá en México y jugará en Estados Unidos durante el Mundial 2026

La delegación de Irán fijó su campamento base y centro de concentración en Tijuana

Por qué la Selección de Irán se establecerá en México y jugará en Estados Unidos durante el Mundial 2026

SCJN condena el asesinato de Sael Silva Cisneros, investigador afromexicano del máximo tribunal

La Suprema Corte lamentó el asesinato de Sael Silva Cisneros, investigador afromexicano del SIC-CECSJ, ocurrido en Cuajinicuilapa, Guerrero

SCJN condena el asesinato de Sael Silva Cisneros, investigador afromexicano del máximo tribunal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Chiapas a “El Misterio”, presunto líder de la Mara Salvatrucha buscado por violación y homicidio

Capturan en Chiapas a “El Misterio”, presunto líder de la Mara Salvatrucha buscado por violación y homicidio

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de junio: ataque armado en Morelos deja dos muertos y tres heridos

Qué cantidad debía Paco Stanley al crimen organizado y cómo ese número selló su destino

Policía municipal muere tras ataque armado en el centro de Hermosillo: despliegan operativo de búsqueda

ENTRETENIMIENTO

Festival MIX México 2026 celebra 30 años con cine LGBTQ+: fechas, sedes y programación internacional

Festival MIX México 2026 celebra 30 años con cine LGBTQ+: fechas, sedes y programación internacional

Kenia Os recibe golpe físico tras negarse a hablar sobre su ruptura amorosa con Peso Pluma: “Son ustedes”

Insólita confusión en amistoso entre Argentina y Honduras vuelve tendencia a Ninel Conde y su “Bombón asesino”

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

“El mundial es la menstruación que nos da a los hombres cada 4 años”: el polémico mensaje que genera indignación

DEPORTES

Checo Pérez recibe sanción de 10 segundos y pierde la posibilidad de sumar sus primeros puntos con Cadillac

Checo Pérez recibe sanción de 10 segundos y pierde la posibilidad de sumar sus primeros puntos con Cadillac

Por qué la Selección de Irán se establecerá en México y jugará en Estados Unidos durante el Mundial 2026

México vs Australia Femenil: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo encuentro amistoso del tricolor en la Fecha FIFA

Así fueron los resultados de Panamá en la última fecha FIFA previo al Mundial 2026

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”