¿Dónde transmitirán la pelea de Mariana “Barby” Juárez?

Mariana “Barby” Juárez inicia su gira de despedida del boxeo en Naucalpan. Foto: Cuartoscuro

La histórica boxeadora mexicana se despide del ring en Naucalpan, cerrando una carrera que marcó época en el deporte nacional. Mariana “Barby” Juárez, referente indiscutible del boxeo femenino en México, protagoniza esta noche una velada que podría ser la penúltima de su trayectoria profesional.

Con más de dos décadas en el cuadrilátero, títulos mundiales en distintas divisiones y una presencia constante en medios, Juárez se ha consolidado como una figura clave en la evolución del pugilismo nacional.

La función se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, ubicada en Naucalpan, Estado de México, y contará con la presencia de aficionados, promotores y figuras del boxeo que acompañarán a la “Barby” en este momento simbólico.

El combate está programado para iniciar a las 23:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en vivo por Canal 5 y TUDN, lo que permitirá que miles de seguidores puedan seguir la pelea desde casa.

El combate será transmitido en vivo por Canal 5 y TUDN para todo México. Imagen cuenta de X @TUDNMEX

En esta ocasión, Juárez enfrentará a la japonesa Tomomi Takano, una rival con experiencia internacional que llega con la intención de arrebatarle el título Plata del peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo.

Aunque no se trata de una pelea de retiro oficial, el combate tiene un fuerte componente emocional y simbólico, ya que representa el regreso de Juárez a los encordados tras varios meses de pausa y el inicio de su despedida formal del boxeo profesional.

La “Barby” ha declarado que planea retirarse definitivamente en 2026, pero esta función marca el arranque de su gira de despedida, con la intención de presentarse en distintas plazas del país antes de colgar los guantes.

Para muchos aficionados, esta pelea en Naucalpan representa una oportunidad única de verla en acción por última vez en el Estado de México, donde ha cultivado una sólida base de seguidores.

Juárez planea retirarse definitivamente en 2026 tras una carrera de más de dos décadas. (Mariana Barby Juarez)

Además del combate estelar, la cartelera incluye peleas preliminares con talento joven del boxeo nacional, lo que refuerza el carácter de homenaje y continuidad que busca la organización.

Los boletos para asistir al evento están disponibles en taquilla y plataformas digitales, aunque la transmisión gratuita por televisión abierta garantiza un alcance masivo.

La pelea de Mariana Juárez esta noche no solo es un evento deportivo, sino también un momento de reconocimiento a una trayectoria que abrió puertas, rompió estigmas y consolidó el boxeo femenino en México.

Su legado trasciende el cuadrilátero, y esta velada en Naucalpan será recordada como uno de los capítulos más emotivos de su carrera.