Va por el segundo, Osmar Olvera nominado otra vez al Premio Nacional del Deporte

Osmar Olvera, de 21 años, es propuesto nuevamente al Premio Nacional del Deporte tras su histórica actuación en el Mundial de Clavados. (REUTERS/Tingshu Wang)

Con apenas 21 años, Osmar Olvera se consolida como uno de los máximos referentes del deporte mexicano, tras ser propuesto nuevamente al Premio Nacional del Deporte en la categoría de Deporte no profesional.

El clavadista fue nominado por segunda ocasión consecutiva, luego de conquistar cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos celebrado en Singapur, donde rompió la hegemonía china y se convirtió en el mexicano más laureado en la historia de los clavados.

Olvera obtuvo oro en trampolín de tres metros individual, además de plata en sincronizados y dos bronces en pruebas mixtas, con lo que sumó ocho preseas mundiales en total.

Esta cifra lo coloca por encima de figuras históricas como Paola Espinosa y Rommel Pacheco, y lo perfila como uno de los atletas más destacados rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El clavadista mexicano suma ocho medallas mundiales y supera a leyendas como Paola Espinosa y Rommel Pacheco. (Cuartoscuro)

Originario de la Ciudad de México, el clavadista comenzó su formación deportiva desde los cuatro años, influenciado por su familia y entrenadores que detectaron su talento desde temprana edad.

Su disciplina y constancia lo llevaron a debutar internacionalmente a los 15 años, y desde entonces ha mantenido una trayectoria ascendente, marcada por logros en campeonatos panamericanos, centroamericanos y mundiales.

En 2024, Olvera recibió el Premio Nacional del Deporte tras ganar dos medallas olímpicas en París: una de plata y otra de bronce en trampolín de tres metros individual y sincronizado, respectivamente.

Su nominación en 2025 responde no solo a sus resultados, sino también al impacto que ha tenido en la visibilidad de los clavados en México y al impulso que ha dado a nuevas generaciones de atletas.

Olvera ganó oro, plata y dos bronces en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur, rompiendo la hegemonía china. (AP Foto/Ng Han Guan)

El Premio Nacional del Deporte es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México a los atletas, entrenadores y promotores deportivos que han contribuido de manera sobresaliente al desarrollo del deporte en el país. Cada año se evalúan logros nacionales e internacionales, así como la trayectoria y el impacto social de los candidatos.

La propuesta de Olvera fue presentada por la Asociación de Olímpicos Mexicanos, encabezada por Daniel Aceves Villagrán, quien destacó su consistencia, ética profesional y papel como modelo para la juventud mexicana.

También subrayó su capacidad para inspirar a nuevos talentos y su compromiso con el deporte como herramienta de transformación social.

En 2024, Olvera recibió el Premio Nacional del Deporte tras obtener dos medallas olímpicas en París.(Captura YouTube)

En caso de obtener el galardón por segunda vez, se uniría a un grupo selecto de atletas que han sido reconocidos en más de una ocasión por su excelencia deportiva.

La ceremonia de entrega se realizará en noviembre, en Palacio Nacional, y reunirá a los principales exponentes del deporte mexicano en una jornada que celebra el esfuerzo, la dedicación y el talento de quienes representan al país en competencias internacionales.