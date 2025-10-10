Sr. Flavio aprueba el ‘apodo’ de ‘Los Fabulosos Cadillacs’ a Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de F1

El nombre de la banda argentina vuelve a ser tendencia gracias al debut de Cadillac en la máxima categoría del automovilismo. (Ilustración: Jovani Pérez)

Flavio Oscar Cianciarulo, conocido mundialmente como 'Sr. Flavio’ y cofundador de la legendaria banda Los Fabulosos Cadillacs, reaccionó con humor y entusiasmo al conocer que la escudería Cadillac debutará oficialmente en la Fórmula 1 en marzo de 2026, con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos principales.

La noticia del ingreso de Cadillac al máximo circuito del automovilismo generó gran expectación entre los aficionados, quienes no tardaron en establecer una conexión divertida entre el nombre de la escudería y la icónica agrupación argentina. El propio Sr. Flavio no tardó en pronunciarse, aprobando con alegría la coincidencia.

El piloto finlandés será el nuevo coequipero de Checo Pérez. (Jovani Pérez)

“Es simpático. Es... Lo hemos recibido gratamente. Obviamente, todo el mundo nos estaba mandando los... el hecho, el, el, esto, este posteo viral. Mirá lo fabuloso que queda, buenísimo”, declaró el bajista y compositor, mostrando su satisfacción por la asociación entre la marca automotriz y el nombre de su banda.

La escudería Cadillac participará en las 24 carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1, un proyecto que busca posicionar a la marca estadounidense entre las principales competidoras del campeonato. El mexicano “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán los encargados de conducir los monoplazas, una dupla que promete dar espectáculo en la pista.

El Sr. Flavio, quien además de músico es un reconocido aficionado a los automóviles, recordó que el nombre de su grupo surgió precisamente de su pasión por los Cadillacs, los emblemáticos autos de lujo de origen estadounidense.

(@F1)

“En definitiva, como digo siempre, nuestro nombre de banda no deja de ser un automóvil, así que (ríe) este, está bien y me alegro por, por, por Los Fabulosos Cadillacs, este, competidores de, de autos”, añadió con su característico humor.

Desde su fundación en 1985, Los Fabulosos Cadillacs se convirtieron en una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano, y su nombre —ahora asociado a la Fórmula 1— ha vuelto a generar conversación en redes sociales. Los seguidores celebraron la coincidencia y compartieron memes, mensajes y videos combinando imágenes de los músicos con los nuevos autos de la escudería.

El músico argentino elogió la coincidencia entre su banda y la escudería que debutará en la Fórmula 1 con Checo Pérez y Bottas. Crédito: TikTok / elotroyorch

La temporada 2026 marcará un hito para la industria automotriz, ya que Cadillac, respaldada por General Motors, incursionará por primera vez en la máxima categoría del automovilismo mundial. La participación de Checo Pérez y Bottas ha sido vista como una apuesta fuerte por la experiencia y el equilibrio en el equipo.

Mientras tanto, el Sr. Flavio disfruta de ver cómo el nombre de su banda, inspirado hace casi cuatro décadas por los autos Cadillac, regresa al centro de la conversación mundial, ahora ligado al rugido de los motores de la Fórmula 1.