CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara

El Consejo Mundial de Lucha Libre fusiona tradición y pancracio en funciones especiales por la celebración del Día de Muertos

Por Jesús F. Beltrán

Desde 2014, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha consolidado una tradición única al combinar la celebración del Día de Muertos con la intensidad del pancracio mexicano, convirtiendo esta fecha en un evento imperdible para los aficionados. Para 2025, la empresa de lucha libre más antigua del mundo ofrecerá un festín de emociones con funciones especiales en sus tres principales arenas: Arena México, Arena Puebla y Arena Coliseo de Guadalajara.

El espectáculo comenzará el lunes 27 de octubre en la Arena Puebla, donde se disputará una feroz eliminatoria para definir a los primeros contendientes del Campeonato Rey del Inframundo. Luchadores como Stigma, Pegasso, Arkalis, Xelhua, Rayo Metálico y Guerrero Maya Jr. buscarán abrirse camino hacia la gran final con combates llenos de dramatismo y técnica.

Los ganadores de las eliminatorias
Los ganadores de las eliminatorias en Puebla, Guadalajara y Ciudad de México se enfrentarán al campeón en una batalla épica.

Al día siguiente, martes 28 de octubre, la Arena México será sede de otra emocionante contienda por el pase capitalino. En esta función, competirán Rugido, Magnus, Villano III Jr., Valiente Jr., Max Star y Dragón de Fuego, mientras que en paralelo, en Guadalajara, luchadores como Fantástico, Adrenalina, Príncipe Daniel, Bestia Negra, Demonio Maya y Furia Roja disputarán el último boleto disponible para la final.

Luchadores que ya perdieron sus
Luchadores que ya perdieron sus máscaras podrán portarlas por una noche en un evento único y espectacular.

Los tres ganadores de estas eliminatorias se enfrentarán el 31 de octubre en la Arena México contra el actual campeón El Difunto, en una lucha que promete ser épica por el prestigioso Campeonato Rey del Inframundo, título que rinde homenaje a la tradición y mística del Día de Muertos en México.

Difunto se enfrentará al retador
Difunto se enfrentará al retador oficial al Campeonato del Rey del Inframundo

La emoción continuará el sábado 1 de noviembre en la Arena Coliseo, con combates que mantendrán en vilo a los aficionados y permitirán disfrutar de la riqueza cultural del pancracio mexicano. Sin embargo, el punto culminante del evento llegará el domingo 2 de noviembre en la Arena México con el tradicional “Tzompantli de Máscaras”, una función especial que permite a luchadores como Último Guerrero, Volador Jr., Princesa Sugehit, Bárbaro Cavernario y Rey Bucanero, quienes ya han perdido sus máscaras en combates anteriores, portarlas nuevamente por una única noche, creando un espectáculo visual único e irrepetible.

Este evento anual del CMLL fusiona la identidad cultural mexicana con la espectacularidad de la lucha libre, generando una experiencia que rinde homenaje a la tradición del Día de Muertos y a la historia de uno de los deportes más emblemáticos del país. Los fanáticos pueden esperar emocionantes combates, momentos icónicos y la presencia de grandes figuras del pancracio nacional, consolidando una vez más al CMLL como referente en la promoción de eventos que combinan cultura y entretenimiento.

Con funciones en Puebla, Guadalajara y Ciudad de México, la edición 2025 del Día de Muertos del CMLL se perfila como un evento obligatorio para los aficionados, donde la lucha libre y la tradición se entrelazan para ofrecer un espectáculo memorable que honra la riqueza cultural de México y la pasión de los luchadores.

