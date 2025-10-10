México Deportes

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

El abogado destacó que la protección de la menor y la ley hacen inviable que el exfutbolista quede en libertad.

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Juan Soltero, abogado de la
Juan Soltero, abogado de la víctima subrayó que liberar al exfutbolista pondría en riesgo a la menor y a su familia.(Ilustración: Jesús Aviles)

Este viernes 10 de octubre, el abogado Juan Soltero, defensor de la víctima en el caso de Omar Bravo, afirmó que el exfutbolista podría ser vinculado a proceso y enfrentar una pena de 5 a 10 años de prisión por abuso sexual infantil agravado, debido a que uno de los hechos imputados involucra a la menor cuando tenía menos de 12 años.

A minutos de iniciar la continuación de la audiencia inicial, Soltero consideró inviable una suspensión condicional del proceso, lo que implicaría que Omar “N” no podrá quedar en libertad durante la investigación.

“Consideramos que no, porque uno de los hechos por los cuales se le imputó es cuando la menor tenía menos de 12 años, eso agrava la pena de 3 a 6 años, y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”, aseguró el abogado.

Además, el litigante explicó que la suspensión condicional de proceso solo aplica cuando el delito no excede los cinco años y no hay oposición fundada de la víctima.

El defensor de la victima
El defensor de la victima explicó que los datos de prueba son suficientes para acreditar la existencia del delito.
“En este caso nosotros indudablemente nos opondríamos a una suspensión condicional del proceso, primeramente por el riesgo de la víctima. Si este sujeto sale, imagínense nada más la menor o la mamá, ¿qué les espera?”, destacó.

Omar Bravo se encuentra detenido desde el fin de semana en el Reclusorio Metropolitano de Guadalajara. Este viernes, el exgoleador rojiblanco tendrá una audiencia en el Juzgado de Control de Juicio Oral del Distrito 1 en Puente Grande, Jalisco, en la que se espera que se determine su vinculación a proceso.

“Hoy no hay juicio, hoy es la continuación de la audiencia inicial, en donde nosotros esperamos que sobrevenga una vinculación al proceso, sin lugar a duda. Creemos que los datos de prueba con los que se cuentan son suficientemente robustos y acreditan, sin lugar a duda, la existencia del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual infantil agravado y la posibilidad de que este sujeto lo cometa”, indicó Soltero.

La detención se concretó tras la denuncia de la víctima, quien presentó videos, capturas de pantalla y audios como evidencia. La víctima aseguró que los tocamientos ocurrieron cuando ella tenía menos de 12 años, lo que agrava la pena prevista por la ley.

El abogado reconoció el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial de Jalisco, destacando que la denuncia se presentó el 30 de septiembre y que el exfutbolista fue detenido apenas el 4 de octubre. “Esto merece un reconocimiento a las autoridades de Jalisco, y genera que la sociedad sepa que las autoridades aquí actúan en este tipo de eventos”, afirmó.

Defensa de Omar Bravo asegura que el exfutbolista no acepta su responsabilidad

La defensa, encabezada por Leobardo
La defensa, encabezada por Leobardo Treviño, asegura que el exfutbolista niega cualquier responsabilidad, mantiene la calma y confía en que no será vinculado a proceso.

Por su parte, la defensa de Omar Bravo, encabezada por Leobardo Treviño, confía en que el exjugador no será vinculado a proceso, asegurando contar con pruebas que sustentan su teoría del caso. Treviño cuestionó además la decisión de desarchivar dos carpetas previamente cerradas por falta de pruebas.

“La noticia completa es que encontraron dos carpetas que estaban archivadas. Entonces si las archivó la propia Fiscalía, ¿por qué desarchivan algo que ellos mismos encontraron sin fundamentos para archivar?”, señaló.

El abogado defensor aseguró que Omar “N” mantiene la calma y niega cualquier responsabilidad, incluso ante el dictamen pericial que confirma el abuso sexual.

“No acepta errores y está muy tranquilo, no acepta su responsabilidad”, explicó.

Treviño mencionó que el escenario más favorable para la defensa sería que Omar no sea procesado y sea declarado inocente.

“La no vinculación a proceso. Creemos que hay material probatorio para demostrar nuestra teoría del caso. No hay preocupación, nuestra obligación es dar nuestra mejor defensa, que tengamos al alcance”, dijo.

Finalmente, el defensor destacó que si Omar Bravo es vinculado a proceso, existen diversas opciones legales que dependerán principalmente de la modalidad del abuso sexual, incluyendo la posibilidad de suspensión condicional según la gravedad y edad de la víctima.

Temas Relacionados

Omar BravoChivasLiga MXabuso sexualJuan Solteromexico-deportes

Más Noticias

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas

El 10 de las Águilas sufrió una sobrecarga muscular con la Selección de Estados Unidos y se convirtió en una nueva baja del equipo de André Jardine

América es un hospital: conoce

Sr. Flavio aprueba el ‘apodo’ de ‘Los Fabulosos Cadillacs’ a Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de F1

El músico argentino elogió la coincidencia entre su banda y la escudería que debutará en la Fórmula 1 con el piloto mexicano y finlandés

Sr. Flavio aprueba el ‘apodo’

Hirving ‘Chucky’ Lozano no descarta jugar con América o Chivas en caso de regresar al Futbol Mexicano

El delantero del San Diego FC sorprendió al admitir que le gustaría vestir la camiseta de alguno de los clubes más grandes de México.

Hirving ‘Chucky’ Lozano no descarta

Faitelson desata polémica al llamar “accidentes” los títulos Sub-17 de México: El Potro Gutiérrez le responde

El periodista de TUDN desató controversia al minimizar los campeonatos mundiales juveniles de 2005 y 2011, generando respuesta inmediata de Raúl “Potro” Gutiérrez

Faitelson desata polémica al llamar

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

La audiencia del goleador histórico del Guadalajara será el 10 de octubre

Abogado de Omar ‘N’ demerita
MÁS NOTICIAS

NARCO

Elementos de Guardia Nacional y

Elementos de Guardia Nacional y Policía Preventiva son víctimas de ataque armado en Bachigualato, Sinaloa

Asesinan a tiros a “El Luneta” en GAM, presunto sicario ligado a la UJ-40 y La Unión Tepito en CDMX | Video

Regio Clown habría tenido un intento de secuestro antes de su asesinato, revela Antonio Nieto

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

ENTRETENIMIENTO

Las Estrellas Bailan en Hoy:

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos que participarán en el reality de Televisa

Lolita Cortés tacha de “inculto” Alexis Ayala por hacer menos al Guana y los ensambles de teatro: “No sabes nada”

Karla Díaz reacciona a polémica de Jeans y JNS: “No hagan chismes”

Final de la telenovela Monteverde este domingo: Óscar Bonfiglio reflexiona sobre la empatía y función social de las telenovelas

De los escenarios a los tribunales: Pepe Tajonar enfrenta cargos por fraudes que salpican a Ricky Martin y otros artistas

DEPORTES

América es un hospital: conoce

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas

Sr. Flavio aprueba el ‘apodo’ de ‘Los Fabulosos Cadillacs’ a Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de F1

Hirving ‘Chucky’ Lozano no descarta jugar con América o Chivas en caso de regresar al Futbol Mexicano

Faitelson desata polémica al llamar “accidentes” los títulos Sub-17 de México: El Potro Gutiérrez le responde

Omar “N” enfrentará audiencia clave por presunto abuso sexual infantil este viernes 10 de octubre