México Deportes

Ulises Dávila se declara culpable de amaño de partidos en Australia

El ex futbolista de Chivas y capitán del Macarthur FC admitió haber manipulado tarjetas amarillas para beneficiar apuestas ilegales

Por Gerardo Lezama

Guardar
Ulises Dávila, exjugador de Chivas
Ulises Dávila, exjugador de Chivas y Chelsea, se declara culpable de amaño de partidos en Australia. foto:X/@mfcbulls

El futbolista mexicano Ulises Dávila, exjugador de Chivas, Chelsea y capitán del Macarthur FC en Australia, se declaró culpable de participar en un esquema de amaño de partidos en la A-League, donde provocaba tarjetas amarillas intencionales para beneficiar apuestas ilegales.

La investigación reveló que Dávila lideró un grupo de jugadores que recibían instrucciones para ser amonestados en momentos específicos de los partidos.

El encuentro clave fue el 9 de diciembre de 2023 ante Sydney FC, donde él y sus compañeros Clayton Lewis y Kearyn Baccus recibieron tarjetas bajo condiciones pactadas.

Según reportes judiciales, Dávila habría recibido hasta 200 mil dólares australianos por su participación. Fue señalado como el “capitán del esquema” por sus compañeros, quienes también enfrentan cargos. La liga australiana lo suspendió de forma indefinida, y el Macarthur FC rescindió su contrato de manera inmediata.

El futbolista mexicano lideró un
El futbolista mexicano lideró un esquema de tarjetas amarillas pactadas para beneficiar apuestas ilegales en la A-League. (Foto: Instagram/@@ulidavila)

El caso se volvió aún más complejo por el contexto personal del jugador. Dávila atravesó una etapa difícil tras la muerte repentina de su esposa Lily Pacheco en 2022, lo que afectó su estado emocional y rendimiento deportivo.

Su defensa argumentó que el futbolista estaba en una situación vulnerable cuando fue contactado para participar en el fraude.

Actualmente, Dávila se encuentra en libertad bajo fianza, con la obligación de presentarse semanalmente ante autoridades en Maroubra, Nueva Gales del Sur.

La sentencia definitiva será dictada el 19 de diciembre de 2025, y podría enfrentar penas de prisión y prohibición permanente para ejercer como profesional.

La noticia ha generado reacciones en México y Australia, donde Dávila era considerado uno de los jugadores más talentosos de la liga. En 2021 fue elegido mejor jugador de la A-League, y su carrera incluía pasos por España, Portugal, Países Bajos y Nueva Zelanda.

Dávila fue suspendido indefinidamente y
Dávila fue suspendido indefinidamente y enfrenta posible prisión tras ser señalado como cabecilla del fraude deportivo. foto: archivo infobae

Originario de Guadalajara, Jalisco, Dávila surgió de las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, donde debutó en Primera División en 2008.

Su talento lo llevó a firmar con el Chelsea FC en 2011, convirtiéndose en el primer mexicano en pertenecer al club inglés, aunque nunca jugó oficialmente con el primer equipo. Fue cedido a equipos como Vitesse Arnhem (Países Bajos), Sabah FC (Malasia), Córdoba CF y Tenerife (España), además de militar en Pachuca y Santos Laguna en la Liga MX.

En 2019 emigró a Oceanía, donde brilló con el Wellington Phoenix y luego con Macarthur FC, consolidándose como figura en la A-League.

El caso se suma a una serie de investigaciones globales sobre fraude deportivo vinculado a apuestas, y representa una advertencia para ligas que buscan mayor transparencia y control sobre sus competiciones.

Temas Relacionados

Ulises DávilaAmaño de partidosAustraliaA-LeagueMacarthur FCmexico-deportes

Más Noticias

Javier Aguirre asegura que “no le regalará” a Memo Ochoa el récord del sexto Mundial con el Tri

El “Vasco” Aguirre compartió su opinión de la actualidad que enfrenta el arquero del AEL Limassol FC

Javier Aguirre asegura que “no

IA revela la posible alineación de la Selección Mexicana en su amistoso contra Colombia

Sin Edson Álvarez ni Raúl Jiménez, el equipo nacional encara a Colombia con caras nuevas y ajustes clave rumbo al Mundial 2026

IA revela la posible alineación

Mariana “La Barby” Juárez vuelve al ring en Naucalpan para su penúltima pelea

La excampeona mexicana inicia su despedida enfrentando a Tomomi Takano por el cetro Plata supergallo del CMB

Mariana “La Barby” Juárez vuelve

México vs Argentina, IA revela el marcador de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Una simulación con inteligencia artificial anticipa quién avanza en el duelo juvenil más esperado del torneo internacional

México vs Argentina, IA revela

Fiscalía de Jalisco revela que Omar ‘N’ tiene dos carpetas más de investigación por abuso sexual infantil | Video

El análisis de expedientes previos podría marcar un precedente en la valoración de acusaciones similares y en la protección de víctimas actuales y pasadas

Fiscalía de Jalisco revela que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Sonora descartan que

Fiscalía de Sonora descartan que restos encontrados pertenezcan a periodista desaparecido por investigar sobre narcotráfico

Caen 9 presuntos integrantes de La Línea por agresión a policías estatales que dejó 3 muertos en Chihuahua

Van tres migrantes muertos en el Río Bravo en 2025, la cifra más baja en cinco años

Fiscalía de CDMX reserva información sobre explosión de pipa de gas en Iztapalapa: estas son las razones

Elementos de la Marina detienen en Edomex al “Gordo Adolfo”, objetivo prioritario de Perú

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el mejor boleto

Cuál es el mejor boleto calidad precio para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

JNS y Bobo Producciones se deslindan del regreso de Jeans, recién anunciado por Paty Sirvent: “Es marca registrada”

Aseguran que Ángela Aguilar dará una entrevista a Marco Antonio Regil donde hablará de su relación con Cazzu, ex de Nodal

Amandititita presentará en la Feria del libro del Zócalo su biografía, donde narra la muerte de su papá Rockdrigo González

Aldo de Nigris se reencuentra con Aarón Mercury tras ganar La Casa de los Famosos y siguen el shippeo

DEPORTES

IA revela la posible alineación

IA revela la posible alineación de la Selección Mexicana en su amistoso contra Colombia

Mariana “La Barby” Juárez vuelve al ring en Naucalpan para su penúltima pelea

México vs Argentina, IA revela el marcador de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Fiscalía de Jalisco revela que Omar ‘N’ tiene dos carpetas más de investigación por abuso sexual infantil | Video

Un gol en el Mundial, una foto icónica y la memoria de un padre: la historia detrás de “¡Bendito futbol!” de Fernando Quirarte