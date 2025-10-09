Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Rommel Pacheco cumplió un año al frente de la CONADE (X/ @Rommel_Pacheco)

Se cumple un año desde que Rommel Pacheco asumió la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). El ex clavadista llegó a su cargo con la promesa e ilusión de “escuchar a los atletas” y erradicar las irregularidades que fueron cuestionadas durante la administración de Ana Gabriela Guevara, su predecesora.

Rommel Pacheco Marrufo fue nombrado titular de la CONADE el 1 de octubre de 2024, esto con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Desde que asumió el cargo, el ex atleta olímpico ha enfocado sus esfuerzos en reorganizar la estructura interna, revisar presupuestos y programas, y dialogar con deportistas para atender sus necesidades.

En sus redes sociales se ha convertido en un personaje activo y dinámico, pues no solo se graba haciendo las tendencias de internet, sino que se muestra “cercano” a los atletas mexicanos. También llega a compartir detalles de sus actividades laborales como director del deporte en México.

¿Cuáles son los logros de Rommel Pacheco al frente de la CONADE?

Rommel Pacheco dio a conocer los lugares donde se realizarán los eventos deportivos entre 2025 y 2026. (Crédito: Presidencia de la República)

Desde que asumió el cargo, sus principales acciones han sido enfocadas en sostener reuniones con diferentes federaciones deportivas para conocer sus principales demandas y problemáticas. Uno de sus resultados fue el inicio para la creación de una Federación de Clavados reconocida ante World Acuatics para que atletas mexicanos reciban apoyo y reconocimiento.

También inició con la regularización del pago de becas a deportistas, principalmente mejorar el monto para quienes se les iba a retirar el apoyo tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Prometió transparencia en el proceso.

También inició el diálogo con atletas que han manifestado inconformidades, particularmente en disciplinas acuáticas y atletismo, en busca de soluciones administrativas y financieras.

CONADE, COM y World Aquatics creó nueva Federación Mexicana de Clavados (X/ @Rommel_Pacheco)

Rommel Pacheco también se ha comprometido a combatir irregularidades en la entrega de apoyos y a promover la transparencia en la gestión de la CONADE. Su gestión se encuentra bajo seguimiento tanto de la opinión pública como de los propios deportistas, ante los retos heredados por su antecesora, Ana Gabriela Guevara.

Polémicas de Rommel Pacheco en CONADE

Pese a la renovación de la imagen de la CONADE, los problemas han continuando, tal como pasó con el caso de Teresa Ixchel Alonso, ex nadadora artística denunció abuso y violencia por parte de su entrenadora. También atletas de pentatlón moderno denunciaron la reducción de recursos para su deporte.

Con el creciente éxito de Isaac del Toro en el ciclismo, la familia del Torito aseguraron que la gestión de Rommel Pacheco “se colgó” su triunfo, pues nunca le brindaron el apoyo para seguir practicando su disciplina en México.

Equipo de polo acuático y flag football también evidenciaron el nulo apoyo de la CONADE y falta de recursos para competencias internacionales. También paratletas olímpicos denunciaron el abandono de la CONADE.

Teresa Ixchel exhibe al titular de la CONADE por no atender casos de violencia sexual en gimnasia y basquetbol, y lo responsabiliza por omisiones. Crédito: TikTok / @tereixchel

Durante un encuentro con la prensa, el director de la CONADE enfatizó que sus logros principales son la mayor cercanía con los atletas, el aumento de montos en las becas y la planeación directa con entrenadores acerca de viajes y competencias.

“La cercanía con los atletas. Muchos de ellos tienen mi número de teléfono, me escriben, me preguntan o me hablan y los canalizamos a cada una de las áreas para poder resolver (…) creo que eso, el aumento de becas; el planificar con los entrenadores qué viajes, qué competencias (…) lo que es facilitarles cosas (…) eh, hubo un incremento de monto de becas desde un inicio”, expresó a pregunta de Proceso.

De acuerdo con una investigación de Beatriz Pereyra de Proceso, la CONADE no tiene un plan de acción, es decir que no ha presentado su proyecto sexenal sobre las misiones u objetivos de su gestión, solo ha invertido en su cercanía con atletas y derrochar recursos en las Olimpiadas Nacionales que ha tenido el país.