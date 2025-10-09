México Deportes

Papá de Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no son secuestrados por Canelo Álvarez: “Ahora están libres”

El tapatío perdió su campeonato indiscutido ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre

Por César Márquez

Guardar
Canelo Álvarez perdió sus cuatro
Canelo Álvarez perdió sus cuatro cinturones de las 168 libras ante Crawford el pasado 13 de septiembre (REUTERS)

La derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford dejó múltiples opiniones entre los aficionados y expertos del deporte. En una reciente entrevista, José Benavidez celebró que ahora los campeonatos de las 168 libras ya no están secuestrados por el peleador tapatío.

Álvarez fue derrotado por el estadounidense el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas luego de que los tres jueces vieran ganar al norteamericano con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, la era de Canelo como campeón absoluto en la división de los supermedianos llegó a su fin luego de años de dominio, mientras que Crawford hizo historia al convertirse en el primer boxeador en unificar todos los campeonatos en tres categorías diferentes en la era de los cuatro organismos.

Los cuestionamientos a Canelo Álvarez
Los cuestionamientos a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford siguen llegando (PRENSA ASOCIADA)

José Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no están secuestrados por Canelo Álvarez

En entrevista con Fighthub TV, José Benavidez aseguró que hora los cinturones de las 168 libras están libres luego de que muchos años estuvieran en manos solamente del ex campeón mexicano. Durante la misma charla, el entrenador agregó que Canelo pedía 200 millones por pelear contra David Benavidez y al final perdió contra un boxeador más chico.

“Cuando vi esa pelea, sentí que los cinturones estaban como secuestrados, ahora están libres. Durante mucho tiempo, las organizaciones y los cinturones estuvieron en manos de uno solo, ahora muchos peleadores tendrán oportunidades, eso abre el camino para otros. Canelo pedía 200 millones porque sabía que era un riesgo enorme (pelear en contra de David Benavidez), y al final perdió con un peleador más pequeño”, comentó el entrenador.

Cabe señalar que en diversas ocasiones, el entrenador del "Bandera Roja" ha manifestado que el pugilista jalisciense es un gran boxeador y ha hecho historia en el boxeo. Sin embargo, también ha mencionado que ya no es el mismo de antes y que su cuerpo ya está muy desgastado.

José Benavidez opinó acerca de
José Benavidez opinó acerca de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (X@Benavidez300)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras perder el campeonato absoluto de las 168 libras?

El regreso de Álvarez deberá esperar, ya que este mes entrará al quirófano para operarse el codo. Sobre quién será su próximo adversario aún no hay confirmación, pues tras su más reciente pelea, el jalisciense mencionó que antes de decidir sobre el futuro de su carrera dedicará tiempo a su familia.

Sin embargo, entre los contendientes que más suenan para enfrentar al campeón mexicano figuran Terence Crawford, quien ha manifestado su interés por mantenerse en la categoría supermediana después de renunciar a su cinturón superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), además de Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz.

Temas Relacionados

José BenavidezDavid BenavidezBoxeoCanelo ÁlvarezSaúl "Canelo" ÁlvarezSaúl Álvarezmexico-deportes

Más Noticias

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

La presión de los analistas y la autocrítica personal lo llevan a replantear su futuro profesional, mientras se prepara para un combate que podría marcar un antes y un después en su carrera

Esta es la condición que

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?

Goles, eliminaciones y tensión juvenil, el cruce entre potencias latinas suma un nuevo capítulo este fin de semana en Chile

¿Cuántas veces se han enfrentado

Andrés Vaca y sus grandes expectativas para los Cuartos de Final entre México y Argentina Sub 20: “Va a ser un agarrón”

El combinado nacional y la albiceleste buscarán conseguir su pase a las Semifinales de la Copa del Mundo

Andrés Vaca y sus grandes

Club Santos confirma que Irarragorri no enfrenta proceso penal y mantiene su apoyo total

Tras indagatoria fiscal sin consecuencias legales, el club destaca trayectoria del directivo y reafirma compromiso conjunto en proyectos deportivos y comunitarios

Club Santos confirma que Irarragorri

Ex pareja de Omar ‘N’ aclara quién realizó la denuncia contra el exfutbolista de Chivas por abuso sexual

Claudia Casas explicó que su familia no está relacionada con el caso del goleador de Guadalajara y pidió respeto

Ex pareja de Omar ‘N’
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Uruapan pide a

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

Caen cinco presuntos miembros de Los Chapitos ligados a un multihomicidio en Baja California

Guardia Nacional intercepta aeronave en Quintana Roo que transportaba armamento y drogas desde Jalisco

Así es como los criminales pueden estafarte con códigos QR

ENTRETENIMIENTO

Operan de emergencia a Alejandra

Operan de emergencia a Alejandra Guzmán en la columna vertebral: “Bastante delicada”

El teléfono negro 2: esta es la fecha oficial en que llegará a todas las salas de cine en México

Afirman que novia de Abelito lo abandonó intempestivamente tras salir de LCDLFM: “Se sintió abrumada”

Cómo se verá el sexto concierto de Zoé desde General B en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Dalílah Polanco publica primer mensaje tras salir de La Casa de los Famosos y anuncia medidas para cuidar de su salud mental

DEPORTES

Esta es la condición que

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?

Andrés Vaca y sus grandes expectativas para los Cuartos de Final entre México y Argentina Sub 20: “Va a ser un agarrón”

Club Santos confirma que Irarragorri no enfrenta proceso penal y mantiene su apoyo total

Ex pareja de Omar ‘N’ aclara quién realizó la denuncia contra el exfutbolista de Chivas por abuso sexual