Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

La presión de los analistas y la autocrítica personal lo llevan a replantear su futuro profesional, mientras se prepara para un combate que podría marcar un antes y un después en su carrera

Por Luz Coello

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

Las dudas sobre el futuro de Julio César Chávez Jr. en el boxeo han cobrado fuerza tras su reciente combate contra Jake Paul. El hijo del legendario campeón mexicano reconoció que su última pelea antes de sus problemas legales no fue la mejor.

Empezó a surgir el rumor de que tendría que pensar en el retiro, recientemente en una entrevista con Carlos El Zar Aguilar para TUDN, Chávez Jr. explicó que su continuidad en el ring está en entredicho y que su decisión de retirarse dependerá de su desempeño en la próxima pelea.

Julito abordó abiertamente las dudas que lo rodean, tanto propias como ajenas, por ello explicó cuál será la condición para pensar formalmente en el retiro del boxeo.

¿Julio César Chávez Jr. se retira del boxeo?

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos tras recibir la libertad condicional en México luego de ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: IG/ coliseoboxingclub)

Julio César Chávez Jr. estableció una condición personal para definir su futuro en el boxeo. Según explicó a TUDN, su permanencia en el deporte dependerá de su rendimiento en el próximo combate.

“Esperemos que la que sigue... Un buen rival me vea bien. De una buena pelea para poder continuar, porque si vuelvo a pelear y entonces si pierdo, y me veo mal, pues hay que pensar en poder retirarse”, afirmó.

El boxeador dejó claro que solo una actuación convincente le permitirá seguir en activo, mientras que un nuevo tropiezo lo llevaría a considerar seriamente el retiro. Y es que reveló que las críticas le han hecho pensar en esa posibilidad.

“La verdad muchas dudas, Carlos. Ya creces, tienes más edad y pasa lo que pasas. La gente empieza a decir ‘oye, escucha a Carlos Aguilar, dice que ya Julio está viejo y ya se acabó’. También Faitelson, ‘Julio, ya retírate Julio’, cosas así. Pues a lo mejor tienen razón, pero es difícil”, expresó.

Julio César Chávez Jr. asegura que pelear contra Jake Paul "le salvó la vida"

Chávez Jr. acepta que no dio una buena pelea contra Jake Paul

En cuanto a su desempeño ante Jake Paul, Chávez Jr. ofreció un análisis autocrítico. Admitió que no logró mostrar su mejor versión y que la adaptación a una categoría de peso superior representó un desafío considerable. “Peleé en 160 libras, son 72 kilos, estamos peleando en casi 90 para que suban a 100 kilos (sobre Paul). Entonces un güey de 100 kilos. Tú sabes, es otro nivel del golpe”

Además, reconoció que su preparación formó parte de un proceso de recuperación y que, aunque disfrutó volver al ring en buenas condiciones físicas, el resultado no fue el esperado.

El propio Chávez Jr. profundizó en su análisis técnico del combate, señalando que su inicio fue lento y que solo en los asaltos finales logró mostrar algo de su boxeo. “Los primeros tres, cuatro rounds, como que calenté, los dejé perder esos rounds, empecé un poquito tarde. Ya después del sexto empecé a meter las manos, la verdad no hice una buena pelea... no es mal boxeador”, finalizó.

Temas Relacionados

Julio César Chávez Jr.BoxeoJake PaulTUDNmexico-deportes

