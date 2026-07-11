México

Senadora pide al Gobierno regular el retiro de cables en desuso para prevenir incendios

El cableado que cuelga a baja altura es un riesgo para ciclistas, motociclistas, peatones y personas con discapacidad

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Cableado en CDMX
Foto: Cuartoscuro

Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena, advirtió que la acumulación y el sobrepeso del cableado en desuso en la vía pública puede provocar cortocircuitos e incendios.

Señaló que las líneas que cuelgan a baja altura o permanecen tiradas en banquetas y vialidades representan riesgos para ciclistas, motociclistas, peatones y personas con discapacidad.

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Ante este escenario, la senadora presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a acelerar la emisión de normas oficiales mexicanas y lineamientos técnicos sobre el reordenamiento, retiro o soterramiento de infraestructura de telecomunicaciones.

Asimismo, incluyó la petición de establecer sanciones por la falta de retiro de dicho material.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 9 de julio y turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, solicita a las autoridades de las entidades federativas que intensifiquen las acciones y programas para el retiro inmediato del cableado aéreo en desuso, en coordinación con las empresas de telefonía e internet.

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Gutiérrez Escalante remarcó que la proliferación de infraestructura pasiva en desuso es un problema nacional que afecta a las principales zonas metropolitanas del país, no solo a la Ciudad de México.

La senadora consideró que el riesgo para la seguridad y la imagen urbana exige pasar de un esquema voluntario a la aplicación de sanciones, para que las empresas concesionarias asuman la responsabilidad de limpiar el espacio público que han saturado.

Consideró que el exhorto es jurídicamente necesario para obligar a la autoridad regulatoria a vigilar el cumplimiento de la normatividad y garantizar que el desarrollo tecnológico no comprometa la seguridad ciudadana ni el equilibrio ambiental.

Miles de metros de cables retirados en la Ciudad de México

Entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de 2023, empresas de telecomunicaciones retiraron 626 mil 286 metros de cable de telefonía, internet y televisión en desuso en la Ciudad de México, equivalente a siete toneladas de material.

Esta acción es resultado de un Convenio de Colaboración firmado el 3 de julio entre el gobierno capitalino y la industria de telecomunicaciones, con el objetivo de reducir la contaminación visual y los riesgos de protección civil.

Durante ese periodo, se realizaron mil 024 intervenciones en 14 alcaldías, con la participación de siete empresas.

El sitio ciudadsincables.cdmx.gob.mx ofrece información detallada sobre las intervenciones y kilos de cable retirados.

Los operativos, que incluyen jornadas nocturnas, cuentan con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública y el C5 para detectar zonas prioritarias.

Las autoridades invitaron a la población a usar el SUAC para reportar cables en desuso y mantener la transparencia en el proceso.

De acuerdo con ese sitio, en la Ciudad de México se han retirado hasta ahora 1 millón 982 mil 702 metros de cableado, equivalentes a 52 toneladas.

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