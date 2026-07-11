México

Hombre de 84 años murió afuera de clínica en Sinaloa, familia acusa que se negaron a atenderlo, IMSS dio su versión

Presuntamente los familiares del hombre habrían explicado que en la ventanilla le habrían negado el servicio debido a que su seguro había vencido

Guardar
Google icon
El hombre de 84 años murió afuera de la clínica 39 del IMSS en Jalisco Foto: Maps
El hombre de 84 años murió afuera de la clínica 39 del IMSS en Jalisco Foto: Maps

Un hombre de 84 años murió afuera de la Clínica 39 del IMSS en Tlaquepaque después de que, según la denuncia de sus familiares, en ventanilla le dijeron que no podían atenderlo porque su seguro había vencido; el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Jalisco para esclarecer qué ocurrió antes del fallecimiento.

El adulto mayor acudió a la Unidad de Medicina Familiar No. 39, en la colonia Álamo Industrial, por un fuerte dolor derivado de una hernia. De acuerdo con la versión de su acompañante, al pedir ayuda una trabajadora les indicó que el servicio no estaba vigente y les sugirió trasladarlo al Hospital Civil.

PUBLICIDAD

Poco después, cuando ya estaba fuera del inmueble y esperaba un taxi, el hombre se desvaneció y murió en brazos de su familiar. Derechohabientes señalaron que el fallecimiento ocurrió cerca de una rampa ubicada en uno de los accesos de la clínica.

El IMSS sostuvo que no tuvo registro de una solicitud de atención

Imagen OO6BQYDUT5EVPJMBIVVDCY2CWE

La respuesta institucional contradijo la versión de los familiares. El doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado estatal del IMSS en Jalisco, expresó condolencias a la familia y afirmó que, tras reunirse con autoridades de la clínica y con la persona que acompañaba al fallecido, la institución revisó sus registros.

PUBLICIDAD

Según ese posicionamiento, el hombre permaneció en todo momento en el exterior de la unidad y no existió constancia de que hubiera ingresado para solicitar el servicio de urgencias. El funcionario también dijo que el instituto brindaría apoyo y asesoría a los allegados del adulto mayor.

Esa diferencia marcó el punto central del caso: mientras la familia sostuvo que sí pidió atención médica y que ésta le fue negada por falta de vigencia, el IMSS aseguró que no contaba con prueba de un ingreso al área de atención.

La Fiscalía de Jalisco mantuvo diligencias para esclarecer el fallecimiento

Tras el deceso, paramédicos municipales de Tlaquepaque acudieron al sitio y confirmaron la muerte. Después, policías municipales acordonaron la zona para resguardar el lugar y dar aviso al Ministerio Público.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue metropolitana. Ahí se practicaría la autopsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte, además de continuar con el proceso de identificación y entrega a sus familiares.

En una versión inicial de los hechos se indicó que el hombre habría muerto de un infarto después de salir de la clínica. Más tarde, las autoridades forenses quedaron a cargo de establecer la causa precisa mediante los estudios correspondientes.

La Fiscalía de Jalisco continuó con las diligencias para esclarecer lo sucedido en las inmediaciones de la unidad médica. El IMSS informó que colaboraba con las autoridades competentes en la investigación abierta por el fallecimiento.

Mientras se desarrollaban las actuaciones ministeriales, la atención dentro de la clínica continuó con normalidad. Afuera, la presencia policial se concentró en el acordonamiento del área donde quedó el cuerpo del adulto mayor.

  • Un hombre de 84 años murió afuera de la Clínica 39 del IMSS en Tlaquepaque tras acudir por dolor de hernia.
  • Sus familiares denunciaron que le negaron atención por seguro vencido, pero el IMSS afirmó que no hubo registro de ingreso para solicitar urgencias.
  • La Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quedaron a cargo de la investigación y de la autopsia de ley.

Temas Relacionados

mexico-noticiasSinaloaIMSShombremuerteatención médica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de julio

Héctor Serrano amenaza a periodista tras impulsar la Ley IA en San Luis Potosí señalada por afectar la libertad de expresión

La organización Artículo 19 expresó su preocupación por la situación que viven periodistas en el estado, quienes han sido arrestados y criminalizados bajo esta nueva legislación

Héctor Serrano amenaza a periodista tras impulsar la Ley IA en San Luis Potosí señalada por afectar la libertad de expresión

Senadora pide al Gobierno regular el retiro de cables en desuso para prevenir incendios

El cableado que cuelga a baja altura es un riesgo para ciclistas, motociclistas, peatones y personas con discapacidad

Senadora pide al Gobierno regular el retiro de cables en desuso para prevenir incendios

Circulaban en sentido contrario y terminaron detenidos con casi una tonelada de metanfetamina en Tecate

Los cuatro hombres fueron detenidos por elementos del Ejército luego de ser sorprendidos circulando en sentido contrario en Tecate, Baja California

Circulaban en sentido contrario y terminaron detenidos con casi una tonelada de metanfetamina en Tecate

Santos Bravos estrena programa de variedades: cuándo y dónde verlo en México

Este contenido marca su primer show desde su debut el 21 de octubre de 2025

Santos Bravos estrena programa de variedades: cuándo y dónde verlo en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Circulaban en sentido contrario y terminaron detenidos con casi una tonelada de metanfetamina en Tecate

Circulaban en sentido contrario y terminaron detenidos con casi una tonelada de metanfetamina en Tecate

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Hallan cadáver dentro de un tambo azul en Los Valles, Tijuana: la víctima estaba atada de pies

Caen cuatro de la Anti Unión Tepito en plena guerra para controlar la zona centro de la CDMX

Quién es Julio Mayoral, el promotor del Verano Fest que fue atacado por sicarios en Mexicali

ENTRETENIMIENTO

Santos Bravos estrena programa de variedades: cuándo y dónde verlo en México

Santos Bravos estrena programa de variedades: cuándo y dónde verlo en México

Galilea Montijo rompe en llanto al revelar por qué su hijo vive con su ex esposo: “Duele muchísimo”

¿A quién apoyará Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 4? Esto dijo el influencer

Julio César Chávez Jr. revela si le incomodó el beso en la boca que su papá le dio a Yolanda Andrade: esto dijo

Andrea Legarreta sobre la controversia de Pedro Sola con los ‘perrhijos’: “Hay que saber cómo influimos”

DEPORTES

De ser víctima de racismo en España al ícono más grande del futbol mexicano: Hugo Sánchez celebra su cumpleaños 68

De ser víctima de racismo en España al ícono más grande del futbol mexicano: Hugo Sánchez celebra su cumpleaños 68

Embajador de Noruega en México invita a la afición del Tri a apoyar a su selección ante Inglaterra

FIFA investigaría a México por el grito prohibido en el Mundial 2026: la FMF podría enfrentar una dura sanción

Guillermo Ochoa emociona a la afición con un mensaje que apunta el final de su historia con la Selección Mexicana

Esto es lo que necesita la Selección Mexicana para obtener su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028