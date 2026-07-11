Hombre de 84 años murió afuera de clínica en Sinaloa, familia acusa que se negaron a atenderlo, IMSS dio su versión

El hombre de 84 años murió afuera de la clínica 39 del IMSS en Jalisco Foto: Maps

Un hombre de 84 años murió afuera de la Clínica 39 del IMSS en Tlaquepaque después de que, según la denuncia de sus familiares, en ventanilla le dijeron que no podían atenderlo porque su seguro había vencido; el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Jalisco para esclarecer qué ocurrió antes del fallecimiento.

El adulto mayor acudió a la Unidad de Medicina Familiar No. 39, en la colonia Álamo Industrial, por un fuerte dolor derivado de una hernia. De acuerdo con la versión de su acompañante, al pedir ayuda una trabajadora les indicó que el servicio no estaba vigente y les sugirió trasladarlo al Hospital Civil.

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Poco después, cuando ya estaba fuera del inmueble y esperaba un taxi, el hombre se desvaneció y murió en brazos de su familiar. Derechohabientes señalaron que el fallecimiento ocurrió cerca de una rampa ubicada en uno de los accesos de la clínica.

El IMSS sostuvo que no tuvo registro de una solicitud de atención

La respuesta institucional contradijo la versión de los familiares. El doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado estatal del IMSS en Jalisco, expresó condolencias a la familia y afirmó que, tras reunirse con autoridades de la clínica y con la persona que acompañaba al fallecido, la institución revisó sus registros.

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Según ese posicionamiento, el hombre permaneció en todo momento en el exterior de la unidad y no existió constancia de que hubiera ingresado para solicitar el servicio de urgencias. El funcionario también dijo que el instituto brindaría apoyo y asesoría a los allegados del adulto mayor.

Esa diferencia marcó el punto central del caso: mientras la familia sostuvo que sí pidió atención médica y que ésta le fue negada por falta de vigencia, el IMSS aseguró que no contaba con prueba de un ingreso al área de atención.

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La Fiscalía de Jalisco mantuvo diligencias para esclarecer el fallecimiento

Tras el deceso, paramédicos municipales de Tlaquepaque acudieron al sitio y confirmaron la muerte. Después, policías municipales acordonaron la zona para resguardar el lugar y dar aviso al Ministerio Público.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue metropolitana. Ahí se practicaría la autopsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte, además de continuar con el proceso de identificación y entrega a sus familiares.

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En una versión inicial de los hechos se indicó que el hombre habría muerto de un infarto después de salir de la clínica. Más tarde, las autoridades forenses quedaron a cargo de establecer la causa precisa mediante los estudios correspondientes.

La Fiscalía de Jalisco continuó con las diligencias para esclarecer lo sucedido en las inmediaciones de la unidad médica. El IMSS informó que colaboraba con las autoridades competentes en la investigación abierta por el fallecimiento.

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Mientras se desarrollaban las actuaciones ministeriales, la atención dentro de la clínica continuó con normalidad. Afuera, la presencia policial se concentró en el acordonamiento del área donde quedó el cuerpo del adulto mayor.

Un hombre de 84 años murió afuera de la Clínica 39 del IMSS en Tlaquepaque tras acudir por dolor de hernia.

Sus familiares denunciaron que le negaron atención por seguro vencido, pero el IMSS afirmó que no hubo registro de ingreso para solicitar urgencias.

La Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quedaron a cargo de la investigación y de la autopsia de ley.