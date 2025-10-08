Se confirma otro boleto africano para el Mundial que se jugará en México

Egipto se clasifica al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Yibuti en Casablanca. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Egipto aseguró su clasificación al Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 3-0 a Yibuti en la novena jornada de las eliminatorias africanas.

El encuentro se disputó en el Estadio Larbi Zaouli de Casablanca, Marruecos, debido a que Yibuti no cuenta con sede homologada por la CAF para partidos internacionales.

Con este resultado, los Faraones alcanzaron 23 puntos en el Grupo A, cinco más que Burkina Faso, su perseguidor más cercano, y se convierten en la selección número 19 confirmada para la Copa del Mundo. También son el tercer representante africano con boleto asegurado, junto a Marruecos y Túnez.

La victoria fue liderada por Mohamed Salah, quien anotó dos goles (13’ y 84’) y reafirmó su papel como figura clave del equipo.

El primer tanto del partido fue obra de Ibrahim Adel al minuto 8, en un duelo que Egipto dominó de principio a fin.

Mohamed Salah lidera la victoria egipcia con dos goles y asegura el pase a la Copa del Mundo. Imagen cuenta de X @fifawordlcup_es

El equipo dirigido por Hossam Hassan, nombrado seleccionador en febrero de 2024, logró consolidar una campaña sólida en el proceso clasificatorio de la Confederación Africana de Futbol (CAF).

Su rendimiento, con siete victorias y dos empates en nueve partidos, le permitió asegurar el boleto directo sin depender de otros resultados.

La clasificación de Egipto también refuerza el liderazgo de Hossam Hassan como seleccionador, tras una etapa marcada por estabilidad táctica, renovación generacional y resultados consistentes en competencias oficiales y amistosos recientes.

El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Las sedes mexicanas confirmadas son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con estadios que ya han albergado ediciones anteriores del torneo.

Egipto suma 23 puntos en el Grupo A y se convierte en el tercer representante africano confirmado. Imagen cuenta de X @fifaworldcup_es

Egipto suma así su octava participación mundialista, tras haber debutado en Italia 1934 y destacar en Rusia 2018. Para 2026, buscará superar por primera vez la fase de grupos, instancia que nunca ha logrado cruzar en sus apariciones previas.

La federación egipcia celebró la clasificación con mensajes en redes sociales, destacando el compromiso del plantel y la ilusión de representar al país en el torneo más importante del futbol internacional.

El proceso eliminatorio en África continuará en noviembre, pero Egipto ya tiene asegurado su lugar en la próxima cita mundialista.

Con esta clasificación, el continente africano reafirma su presencia en el nuevo formato del Mundial, que amplía la representación global y promete una edición con mayor diversidad competitiva. Egipto, con su historia, talento y liderazgo, será uno de los protagonistas rumbo a México 2026.