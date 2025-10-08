México Deportes

Se confirma otro boleto africano para el Mundial que se jugará en México

Esta selección aseguró su clasificación tras imponerse fuera de casa en la fase eliminatoria rumbo al torneo del 2026

Por Gerardo Lezama

Guardar
Egipto se clasifica al Mundial
Egipto se clasifica al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Yibuti en Casablanca. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Egipto aseguró su clasificación al Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 3-0 a Yibuti en la novena jornada de las eliminatorias africanas.

El encuentro se disputó en el Estadio Larbi Zaouli de Casablanca, Marruecos, debido a que Yibuti no cuenta con sede homologada por la CAF para partidos internacionales.

Con este resultado, los Faraones alcanzaron 23 puntos en el Grupo A, cinco más que Burkina Faso, su perseguidor más cercano, y se convierten en la selección número 19 confirmada para la Copa del Mundo. También son el tercer representante africano con boleto asegurado, junto a Marruecos y Túnez.

La victoria fue liderada por Mohamed Salah, quien anotó dos goles (13’ y 84’) y reafirmó su papel como figura clave del equipo.

El primer tanto del partido fue obra de Ibrahim Adel al minuto 8, en un duelo que Egipto dominó de principio a fin.

Mohamed Salah lidera la victoria
Mohamed Salah lidera la victoria egipcia con dos goles y asegura el pase a la Copa del Mundo. Imagen cuenta de X @fifawordlcup_es

El equipo dirigido por Hossam Hassan, nombrado seleccionador en febrero de 2024, logró consolidar una campaña sólida en el proceso clasificatorio de la Confederación Africana de Futbol (CAF).

Su rendimiento, con siete victorias y dos empates en nueve partidos, le permitió asegurar el boleto directo sin depender de otros resultados.

La clasificación de Egipto también refuerza el liderazgo de Hossam Hassan como seleccionador, tras una etapa marcada por estabilidad táctica, renovación generacional y resultados consistentes en competencias oficiales y amistosos recientes.

El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Las sedes mexicanas confirmadas son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con estadios que ya han albergado ediciones anteriores del torneo.

Egipto suma 23 puntos en
Egipto suma 23 puntos en el Grupo A y se convierte en el tercer representante africano confirmado. Imagen cuenta de X @fifaworldcup_es

Egipto suma así su octava participación mundialista, tras haber debutado en Italia 1934 y destacar en Rusia 2018. Para 2026, buscará superar por primera vez la fase de grupos, instancia que nunca ha logrado cruzar en sus apariciones previas.

La federación egipcia celebró la clasificación con mensajes en redes sociales, destacando el compromiso del plantel y la ilusión de representar al país en el torneo más importante del futbol internacional.

El proceso eliminatorio en África continuará en noviembre, pero Egipto ya tiene asegurado su lugar en la próxima cita mundialista.

Con esta clasificación, el continente africano reafirma su presencia en el nuevo formato del Mundial, que amplía la representación global y promete una edición con mayor diversidad competitiva. Egipto, con su historia, talento y liderazgo, será uno de los protagonistas rumbo a México 2026.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección de EgiptoCAFFIFAFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Este será el rival de México para los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Argentina será el siguiente obstáculo para el Tri juvenil, que busca meterse entre los cuatro mejores del torneo en Santiago

Este será el rival de

Turista extranjero se enfrenta a taxista en pelea por pasaje y ayuda a chofer de aplicación en Tulum

El altercado ocurrió en plena zona turística y quedó grabado en video, causando indignación entre usuarios

Turista extranjero se enfrenta a

Que siempre no se va: Santos Escobar se queda en la WWE tras acuerdo de última hora

El luchador mexicano se mantendría en la programación de WWE luego del acuerdo de última hora

Que siempre no se va:

Javier Aguirre analiza la llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “si es elegible y está jugando bien”

El entrenador de México reconoce la evolución del futbolista y su posible inclusión tras cumplir cinco años de residencia en el país

Javier Aguirre analiza la llegada

Hugo Sánchez asegura que Gilberto Mora le recuerda a histórico futbolista del Real Madrid

El impacto que ha dejado el delantero mexicano desde su debut impresionó hasta al mejor futbolista en la historia de nuestro país

Hugo Sánchez asegura que Gilberto
MÁS NOTICIAS

NARCO

España extradita a México a

España extradita a México a “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena contra orden de captura por delincuencia organizada

Sandra Cuevas anuncia película de “sus amores prohibidos” tras detenciones de El Choko y El Topo

Cae “Kisifur”, presunto líder de banda robacoches en CDMX, tras persecución y tiroteo en Peralvillo

“Nos quieran callar”: colectivo denuncia desalojo violento de madres buscadoras frente a la Fiscalía de Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris confiesa si

Aldo de Nigris confiesa si debutará en la actuación junto a Juan Osorio tras ganar La Casa de los Famosos

Wendy Guevara llama “mueble” a Priscila Valverde y la destrozan en redes sociales

Cuántos millones de votos le faltaron a Dalílah Polanco para ganar ‘La Casa de los Famosos México’

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos confirmados que participarán en el reality show de Televisa

Así se ve ‘La Granja VIP’ por dentro: TV Azteca revela las primeras imágenes del nuevo reality show

DEPORTES

Este será el rival de

Este será el rival de México para los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 6

Que siempre no se va: Santos Escobar se queda en la WWE tras acuerdo de última hora

Javier Aguirre analiza la llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “si es elegible y está jugando bien”

Hugo Sánchez asegura que Gilberto Mora le recuerda a histórico futbolista del Real Madrid