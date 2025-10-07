México vs Chile: cuál es el criterio de desempate en los octavos de final del Mundial Sub-20

El mini Tri va por la hazaña del quinto partido frente al equipo local. (X/ @miseleccionsubs)

En los Octavos de Final del Mundial Sub-20 de Chile, un empate al término de los 90 minutos no implica la eliminación inmediata de los equipos, sino que activa un procedimiento reglamentario específico para definir al ganador. En esta fase de eliminación directa, donde la Selección Mexicana Sub-20 se enfrentará al anfitrión Chile, el reglamento de la FIFA establece pasos claros para resolver la igualdad en el marcador.

El primer recurso ante un empate es la prórroga, que consiste en dos tiempos de 15 minutos cada uno, sumando 30 minutos adicionales de juego. Antes de iniciar la prórroga, los equipos cuentan con un descanso de cinco minutos, pero no hay pausa entre los dos periodos extra.

Durante ambos intervalos, los jugadores deben permanecer en el terreno de juego, tal como lo estipula el reglamento: “En las fases de eliminación directa, si un partido termina en empate, se jugará una prórroga, que consta de dos periodos de 15 minutos cada uno. Habrá un descanso de cinco minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre los dos periodos de la prórroga. Los jugadores deberán permanecer en el terreno de juego durante ambos intervalos”.

Si la igualdad persiste tras la prórroga, el desenlace se decide mediante una tanda de penaltis. El reglamento precisa: “Si el partido siguiera empatado después de la prórroga, se decidirá el ganador con una tanda de penaltis conforme al procedimiento establecido en las Reglas de Juego”. De este modo, los penaltis se convierten en el último recurso para determinar qué selección avanza a la siguiente ronda.

En cuanto al desempeño de los equipos, tanto México como Chile alcanzaron los Octavos de Final tras ubicarse en la segunda posición de sus respectivos grupos. El conjunto chileno, que juega como local, avanzó como segundo del Grupo A, logrando solo una victoria en la fase de grupos y sin consolidar un rendimiento estable. Por su parte, el equipo mexicano también aseguró su pase como segundo de grupo, pero lo hizo sin registrar derrotas en la etapa inicial, lo que refuerza su perfil competitivo en esta instancia.

Cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20, dirigida por Eduardo Arce, llega a este encuentro con el objetivo de vencer la historia, acceder al quinto partido y, además, hacerlo frente al equipo anfitrión quienes, aunque no tuvieron una fase de grupos muy productiva con solo una victoria y dos derrotas, tiene la ventaja de la localía.

El encuentro se llevará a cabo este martes, 7 de octubre, en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México por la señal del Canal 9 de Televisa en televisión abierta. Los chicos, liderados por Gilberto Mora, quieren demostrar que el fútbol mexicano cuenta con las armas suficientes para proclamarse campeón de la categoría.