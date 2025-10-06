México Deportes

Quién es el nuevo líder de goleo de la Liga MX tras la jornada 12

La última fecha disputada del máximo circuito del futbol mexicano trajo cambios en la tabla de goleo

Por Rodrigo Gutiérrez González

Toluca no solo es el líder de la competencia, también tienen al máximo anotador del torneo (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras los grandes partidos de la Jornada 12, se registraron varios cambios en la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX.

Para empezar, ya tenemos nuevo líder de goleo: Paulinho, quien suma nueve tantos en el toreo. El delantero portugués tomó el liderato tras anotar dos goles en la victoria 2-4 del Toluca al León.

En el segundo lugar hay un doble empate, con ocho goles: German Berterame, de Monterrey, y Joao Pedro Geraldino, de Atlético de San Luis.

Armando González metió el gol con el que Chivas comenzó la remontada ante Pumas Credito: cuartoscuro

El delantero de Rayados metió los dos tantos del empate 2-2 ante los Xolos. Mientras que el goleador del club potosino suma tres jornadas sin anotar.

Mientras que el tercer lugar lo comparten cinco jugadores con seis goles: Sergio Canales, también de Monterrey; Ángel Baltazar Sepúlveda, de Cruz Azul; Frank Thierry Boya, de Xolos; Armando González, de Chivas; y Oscar Eduardo Estupiñan, de Juárez.

De este grupo destaca el delantero de la Máquina, que pudo reencontrarse con el gol en el empate a uno contra Tigres, tras siete jornadas sin anotar.

Así como “La Hormiga” González, quien anotó el gol con el que las Chivas comenzaron la remontada contra Pumas, siendo el jugador más joven del listado.

Aquí la lista completa:

1. Joao Paulo Dias

  • Club: Toluca
  • Goles: 9
  • Nacionalidad: Portugués
  • Un gol cada: 72.00 min

2. Germán Berterame

  • Club: Monterrey
  • Goles: 8
  • Nacionalidad: Argentino
  • Un gol cada: 132.00 min

3. Joao Pedro Geraldino

  • Club: Atlético de San Luis
  • Goles: 8
  • Nacionalidad: Italiano
  • Un gol cada: 131.13 min

4. Sergio Canales

  • Club: Monterrey
  • Goles: 6
  • Nacionalidad: Español
  • Un gol cada: 128.33 min

5. Ángel Baltazar Sepúlveda

  • Club: Cruz Azul
  • Goles: 6
  • Nacionalidad: Mexicano
  • Un gol cada: 100.17 min

6. Frank Thierry Boya

  • Club: Tijuana
  • Goles: 6
  • Nacionalidad: Belga
  • Un gol cada: 138.83 min

7. Óscar Eduardo Estupiñán

  • Club: FC Juárez
  • Goles: 6
  • Nacionalidad: Colombiano
  • Un gol cada: 111.17 min

8. Armando González

  • Club: Guadalajara
  • Goles: 6
  • Nacionalidad: Mexicano
  • Un gol cada: 130.50 min

9. Alejandro Zendejas

  • Club: América
  • Goles: 5
  • Nacionalidad: Mexicano
  • Un gol cada: 186.80 min

10. Lucas Ariel Ocampos

  • Club: Monterrey
  • Goles: 5
  • Nacionalidad: Argentino
  • Un gol cada: 118.40 min

Los máximos goleadores en la historia de la LigaMX

1. Evanivaldo Castro Cabinho: el histórico delantero de Pumas marcó 312 goles durante las 13 temporadas que jugó en el país. Con los universitarios conquistó el título de goleo en 4 temporadas consecutivas de 1975 a 1979.

2. Carlos Hermosillo: delantero que tuvo sus épocas de gloria con la Máquina Celeste del Cruz Azul con la que marcó 169 goles, más de la mitad de los 295 tantos que engalanan su carrera como jugador activo que finalizó en 2001. En seis ocasiones fue reconocido como campeón goleador del balompié azteca.

3. Jared Borgetti: conocido como “El Zorro del Desierto” tiene en su haber 252 tantos a lo largo de su carrera, para colocarse en el tercer lugar de la lista. La mayoría de los goles los anotó durante su paso por el Santos Laguna.

4. El paraguayo José Saturnino Cardozo anotó 249 goles durante su paso por México. Durante 11 temporadas permaneció activo con los Diablos Rojos del Toluca (1994-2005). Con este equipo también impuso un récord en torneos cortos con 29 anotaciones. En 2006 se convirtió en entrenador.

5. Horacio Casarín es recordado como uno de los primeros grandes ídolos del balompié. Su carrera inició en 1936 con el Necaxa, también brilló con los Potros de Hierro del Atlante, durante más de dos décadas rompió la red en 238 ocasiones. Entre otros grandes logros y el cariño de los aficionados, es recordado por haber anotado cinco goles en un partido.

