“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales

El púgil mexicano narra cómo fue sorprendido por la policía y detalla el proceso que enfrenta para seguir en el ring bajo condiciones judiciales en Estados Unidos.

Por Newsroom Infobae

El pugilista asegura que se encontraba en un ambiente familiar cuando las autoridades se presentaron a su aprehensión. (Credit: Gary A. Vasquez)

La reciente detención de Julio César Chávez Jr. en California generó un fuerte impacto tanto en el mundo del boxeo como en la opinión pública mexicana debido a sus presuntos nexos con el crimen organizado.

El hijo del legendario campeón Julio César Chávez, en entrevista exclusiva con TUDN, compartió su versión de los hechos y afirmó que nunca imaginó encontrarse en una situación de este tipo. Actualmente, el boxeador está en libertad, aunque vinculado a proceso, y sostiene que es inocente de cualquier acusación criminal.

Chávez Jr. relató que el momento de su arresto fue completamente inesperado. Según su testimonio, todo ocurrió mientras patinaba, cuando cinco patrullas se acercaron y lo detuvieron. “Fue un shock para mí, jamás me imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas. Cuando recién me arrestaron, me llevaron a una cárcel provisional. Ahí llenan el papeleo por la detención y yo pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’. Pero no… ahí comenzó la travesía”, narró el púgil.

El proceso de sus supuestas relaciones con criminales aún no continúan. ( Gary A. Vasquez-Imagn Images REUTERS)

¿Cuál es su situación legal actual?

Chávez Jr. explicó que las autoridades le han permitido continuar con su carrera deportiva bajo ciertas condiciones. “Estoy vinculado a proceso… estamos en manos de las autoridades. A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera”, detalló en la entrevista. De este modo, el boxeador puede permanecer en libertad y mantener su actividad profesional, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la justicia estadounidense.

El deportista fue enfático al rechazar cualquier relación con actividades ilícitas. “Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe. Golpear gente para un cártel o esas cosas… no. Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad”, afirmó. Chávez Jr. insistió en que su nombre no debe asociarse con delitos y que su trayectoria personal y profesional no incluye conductas criminales.

Julio César Chávez Jr. afirma que no tiene ningún vínculo con criminales. (IG/ @jcchavezjr)

¿Qué sigue para el atleta?

Durante la charla, el boxeador también abordó los problemas personales que ha enfrentado en el pasado. Reconoció que atravesó momentos difíciles y que sus acciones pudieron haber generado preocupación en su entorno. “Tuve muchos problemas personales. No lo quiero decir así, pero me volví loco por un momento e hice muchas cosas… y, a pesar de eso, nada malo”, admitió. Esta autocrítica se acompañó de un mensaje de agradecimiento a su familia, especialmente a sus padres, por el apoyo recibido en los momentos más complicados. “Yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Les agradezco que me hayan apoyado y que me disculpen. Siempre he sido buen hijo, buen amigo y buen padre. Tengo muchos errores, por supuesto, pero nunca he sido una persona mala”, expresó con sinceridad.

Respecto a su futuro en el boxeo, Chávez Jr. manifestó que el proceso legal no representa un obstáculo definitivo para su carrera. El propio deportista señaló que las autoridades le permiten salir del país y pelear, siempre que lo solicite de manera adecuada, lo que mantiene abierta la posibilidad de regresar a los cuadriláteros y continuar su trayectoria profesional.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, el boxeador mexicano mantiene la puerta abierta para nuevos retos deportivos, convencido de que aún tiene capítulos por escribir en el ring.

