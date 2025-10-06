México Deportes

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

El “Junior” explicó cómo el boxeo le ayudó a seguir adelante para afrontar problemas personales

Por Luz Coello

Julio César Chávez Jr. asegura que pelear contra Jake Paul "le salvó la vida" (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Julio César Chávez Jr. está sujeto a un proceso legal por su posible participación en el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas, está a la espera de su audiencia. Desde que fue deportado a México, el Junior se ha limitado a mostrarse en redes sociales entrenando, retomó el boxeo para alistar su regreso al cuadrilátero.

Recientemente, Chávez Jr. compartió detalles del proceso que vivió en Estados Unidos, desde su arresto hasta su deportación en México, en una charla con Carlos Zar Aguilar para TUDN reveló detalles íntimos de la reciente controversia que tuvo. Pero un detalle que sobresalió es que aseguró que la pelea contra Jake Paul “le salvó la vida”.

El hijo de Julio César Chávez se enfrentó al youtuber el 28 de junio en el Honda Center, Anaheim, perdió por decisión de los jueces y posteriormente vino su detención en California, por ello Chávez Jr. enfatizó que esa pelea le ayudó personalmente a seguir adelante.

Julio César Chávez Jr. reconoce que el boxeo y la rehabilitación le ayudaron a superar sus adiciones

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos tras recibir la libertad condicional en México luego de ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: IG/ coliseoboxingclub)

Durante la charla, Chávez Jr. confesó lo que tuvo que afrontar durante su proceso de rehabilitación y reconoció algunos errores. “Forma parte de mi vida que fue pública, que tuve muchos problemas personales... No lo quiero decir así, pero me volví loco por algún momento he hice muchas cosas”, expresó.

Pese a las dificultades que afrontó, explicó que el boxeo fue algo que le ayudó a salir adelante, así que aseguró que la pelea contra Jake Paul fue parte de ese proceso de recuperación.

Estuve yo en adicciones, no me gusta hablar del tema porque creo que la gente no lo va a entender... estuve en eso, salí de un infierno, estoy seguro que si no hubiera vuelto a pelear y salido de la adicción, pues me hubiera muerto“, precisó.

Chávez Jr. acepta que no dio una buena pelea contra Jake Paul

Chávez Jr. acepta que no dio una buena pelea contra Jake Paul (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

En un análisis frío, Julito relató al Zar Aguilar que no fue una gran pelea la que tuvo contra Jake Paul, reconoció que no fue de sus mejores exhibiciones. Aunque explicó que fue parte del proceso de recuperación que realizó a lo largo de los meses que se preparó para volver al ring.

“Los primeros tres, cuatro rounds, como que calenté, los dejé perder esos rounds, empecé un poquito tarde. Ya después del sexto empecé a meter las manos, la verdad no hice una buena pelea... no es mal boxeador”, explicó.

