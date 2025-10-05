México Deportes

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de los supermedianos el pasado 13 de septiembre ante Crawford

Por César Márquez

Para muchos expertos la carrera
Para muchos expertos la carrera de Canelo Álvarez está llegando a su fin (REUTERS)

La derrota contundente que sufrió Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, generó cuestionamientos sobre el futuro de su carrera.

Álvarez fue superado durante la mayoría de los asaltos y su estrategia de buscar solo golpes de poder no le funcionó. Al final, los tres jueces vieron ganar a Crawford de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, la era de Canelo como campeón absoluto de las 168 libras llegó a su fin tras años de dominio, mientras que Bud Crawford pasó a la historia como el primer boxeador en unificar todos los campeonatos en tres divisiones diferentes en la era de los cuatro organismos.

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo está cerca de llegar a su final

En entrevista con el canal DAZN, Sergio Mora aseguró que la carrera de Canelo Álvarez se acerca a su fin y destacó que el cuerpo del tapatío le da señales de que el final está cerca.

“Significa que se acerca el fin de un gran campeón y una gran carrera como la de Canelo Álvarez. El tiempo lo alcanzó. Su cuerpo dice que su hora está cerca”, comentó el ex campeón mundial.

Cabe señalar que Sergio Mora alcanzó el título mundial de los pesos superwélter del CMB tras haberse dado a conocer como el primer ganador del programa The Contender. Como boxeador profesional, logró consolidar su carrera gracias a estos hitos.

Los cuestionamientos a Canelo Álvarez
Los cuestionamientos a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford siguen llegando (PRENSA ASOCIADA)

¿Qué sigue en la carrera de Canelo Álvarez?

Todo apuntaba a que Canelo Álvarez volvería al ring en febrero de 2026, pero el boxeador tapatío postergará su reaparición para recuperarse de una cirugía de codo que se realizará este mismo mes.

En cuanto a su próximo rival, la decisión sigue en suspenso. Al finalizar su última pelea, el propio jalisciense adelantó que, antes de definir el rumbo de su trayectoria, aprovechará para compartir tiempo con su familia.

Entre las alternativas más evidentes para el campeón mexicano destaca Terence Crawford, quien ha mostrado su intención de permanecer en la división supermediana tras dejar vacante su título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Otra posibilidad es Christian Mbilli, que ostenta un récord de 29-0-1 y tiene una revancha pendiente con Lester Martínez (19-0-1), tras el empate registrado en la función donde Canelo enfrentó a Crawford.

Terence Crawford venció a Canelo
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Asimismo, entra en la ecuación el británico Hamzah Sheeraz, quien hace poco manifestó su interés por medirse con el mexicano, considerándolo entre los más destacados del boxeo actual. El 12 de julio, Sheeraz noqueó en el quinto asalto a Edgar Berlanga en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York, por lo que se consolidó como aspirante obligatorio al título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Memo Ochoa gana por primera

Pumas vs Chivas, IA predice

Tigres vs Cruz Azul EN

Este será el rival de

México derrota un gol por
