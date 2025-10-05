México Deportes

Mundial Sub-20: César Garza y Obed Vargas, las promesas mexicanas que militan fuera de la Liga MX

Los dos futbolistas están en la lista de 21 jugadores convocados por Eduardo Arce para el torneo mundialista

Por Alexander Ortiz

Guardar
César Garza y Obed Vargas:
César Garza y Obed Vargas: el talento mexicano que se forja en el extranjero. (Instagram / @cesargarzaaa / @obed.vargas) (Montaje: Alexander Ortiz / Infobae México)

La Selección Mexicana Sub-20 continúa su participación en el Mundial que se disputa en Chile, donde suma dos empates, ante Brasil y España, en el Grupo C.

Aunque el equipo aún no asegura su clasificación a los octavos de final, varias actuaciones individuales han comenzado a llamar la atención, tanto dentro como fuera de la Liga MX.

Entre los 21 jugadores convocados por el técnico Eduardo Arce, dos elementos destacan por no militar en clubes mexicanos.

Se trata de César Garza, mediocampista que juega en la liga escocesa con el Dundee FC, y Obed Vargas, futbolista del Seattle Sounders en la Major League Soccer (MLS).

Ambos jugadores representan perfiles distintos, pero han coincidido en el combinado tricolor como parte del proyecto que busca consolidar una nueva generación rumbo al proceso mayor.

Garza aporta experiencia en Europa, mientras que Vargas ha tomado la decisión de representar a México tras su paso por selecciones juveniles de Estados Unidos.

De las fuerzas básicas a la élite internacional

(Instagram / @cesargarzaaa / @obed.vargas)
(Instagram / @cesargarzaaa / @obed.vargas)

César Garza, de 20 años, se formó en las Fuerzas Básicas de Rayados Monterrey tras ser detectado en 2017 por el programa Rayados en la Mira.

Ascendió en las categorías Sub-13, Sub-16, Sub-18 y Sub-23, hasta debutar en Primera División en 2023, con 12 partidos disputados entre la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

En enero de 2025, el regiomontano fue cedido al Dundee FC de Escocia, como parte del convenio deportivo entre el club regiomontano y el equipo escocés. Garza debutó en la Premiership en un triunfo 3-1 frente al St. Johnstone. Su perfil es más defensivo, lo que lo convierte en una pieza de equilibrio en el mediocampo.

Por su parte, Obed Vargas, originario de Anchorage, Alaska; hijo de padre michoacano. Con 19 años, se desempeña en el mediocampo del Seattle Sounders, con quienes ganó la Liga de Campeones de Concacaf en 2022 y jugó el Mundial de Clubes. Hasta ahora ha acumulado 127 partidos, con seis goles y 10 asistencias en la MLS.

Aunque participó en representativos juveniles de Estados Unidos (Sub 15, 20 y 23), en 2024 decidió cambiar de federación. “Fue una decisión del corazón. Crecí en un hogar mexicano, viendo los partidos del Tri. Siempre soñé con vestir esa camiseta”, declaró Vargas a TUDN.

El proceso de cambio de elegibilidad fue aprobado por la FIFA en mayo de ese año, y debutó con México en un amistoso ante Estados Unidos en octubre.

De acuerdo con el portal de los Juegos Olímpicos, el técnico Javier Aguirre, junto con Andrés Lillini, participaron en el proceso de convencerlo para unirse al proyecto rumbo al Mundial de 2026.

Convocatoria de México para el Mundial Sub-20

La selección mexicana sub-20 debutó
La selección mexicana sub-20 debutó ante Brasil en el Mundial Sub-20. (X/ @miseleccionsubs)

La lista de 21 futbolistas presentada por Eduardo Arce para el torneo en Chile incluye a tres porteros, ocho defensas, seis mediocampistas y cuatro delanteros.

Porteros: Emmanuel Ochoa, Juan Sebastián Liceaga, Pablo Lara.

Defensas: César Bustos, Diego Ochoa, Everardo López, José Pachuca, Karol Velázquez.

Mediocampistas: Amaury Morales, César Garza, Diego Sánchez, Elías Montiel, Iker Fimbres, Alexei Domínguez.

Delanteros: Yael Padilla, Gilberto Mora, Hugo Camberos, Mateo Levy, Oswaldo Virgen, Tahiel Jiménez.

Temas Relacionados

Mundial Sub-20César GarzaObed VargasSelección Mexicana Sub-20Liga MXDundee FCSeattle SoundersMLSmexico-deportes

Más Noticias

Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual

El reciente caso de Omar ‘N’ recordó a los fanáticos varios casos parecidos que se han visto en el fútbol mexicano

Futbolistas de la Liga MX

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

El cuadro felino y la Máquina de Larcamón dividieron puntos en la jornada 12 del Apertura 2025

Cruz Azul rescata el empate

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

El arquero mexicano fue clave en el triunfo del AEL Limassol, con una asistencia, una atajada decisiva y continuidad como titular en Chipre

Memo Ochoa gana por primera

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de los supermedianos el pasado 13 de septiembre ante Crawford

Sergio Mora asegura que la

Pumas vs Chivas, IA predice al ganador del partido de la jornada 12

Los Universitarios fueron goleados en el clásico capitalino, por su parte el Rebaño viene de altibajos dentro del Apertura 2025

Pumas vs Chivas, IA predice
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cinco asesinatos en un sólo

Cinco asesinatos en un sólo día: motociclistas ejecutados y un hombre envuelto en plástico en Sinaloa

Persecución, un choque y un parque acordonado: la cadena de hechos tras el asesinato de Vicente “A” en Mazatlán

Se registran 108 feminicidios en los estados donde operaba el líder de la pandilla venezolana Tren de Aragua

Estos son los estados en los que operaba “Nelson”, líder del Tren de Aragua detenido junto a dos colaboradores en CDMX

Caen cuatro presuntos integrantes de “Los Roques” con armamento, granadas y drogas en Morelos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Así quedarían los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2025, según encuestas finales hoy en su gran final

Oka Giner y David Zepeda protagonizan “Somos familia”, nueva telenovela Ignacio Sada: trama, elenco y fecha de estreno

Bad Bunny sorprende con imitación de Quico en un sketch del ‘El Chavo del 8′ en SNL tan inesperado como extraño

Presunto fraude final en La Casa de los Famosos a favor de Dalílah Polanco y Shiky: qué pasa cuando votas en ViX

DEPORTES

Futbolistas de la Liga MX

Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

Pumas vs Chivas, IA predice al ganador del partido de la jornada 12