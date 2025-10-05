Mundial Sub-20: César Garza y Obed Vargas, las promesas mexicanas que militan fuera de la Liga MX

César Garza y Obed Vargas: el talento mexicano que se forja en el extranjero. (Instagram / @cesargarzaaa / @obed.vargas) (Montaje: Alexander Ortiz / Infobae México)

La Selección Mexicana Sub-20 continúa su participación en el Mundial que se disputa en Chile, donde suma dos empates, ante Brasil y España, en el Grupo C.

Aunque el equipo aún no asegura su clasificación a los octavos de final, varias actuaciones individuales han comenzado a llamar la atención, tanto dentro como fuera de la Liga MX.

Entre los 21 jugadores convocados por el técnico Eduardo Arce, dos elementos destacan por no militar en clubes mexicanos.

Se trata de César Garza, mediocampista que juega en la liga escocesa con el Dundee FC, y Obed Vargas, futbolista del Seattle Sounders en la Major League Soccer (MLS).

Ambos jugadores representan perfiles distintos, pero han coincidido en el combinado tricolor como parte del proyecto que busca consolidar una nueva generación rumbo al proceso mayor.

Garza aporta experiencia en Europa, mientras que Vargas ha tomado la decisión de representar a México tras su paso por selecciones juveniles de Estados Unidos.

De las fuerzas básicas a la élite internacional

César Garza, de 20 años, se formó en las Fuerzas Básicas de Rayados Monterrey tras ser detectado en 2017 por el programa Rayados en la Mira.

Ascendió en las categorías Sub-13, Sub-16, Sub-18 y Sub-23, hasta debutar en Primera División en 2023, con 12 partidos disputados entre la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

En enero de 2025, el regiomontano fue cedido al Dundee FC de Escocia, como parte del convenio deportivo entre el club regiomontano y el equipo escocés. Garza debutó en la Premiership en un triunfo 3-1 frente al St. Johnstone. Su perfil es más defensivo, lo que lo convierte en una pieza de equilibrio en el mediocampo.

Por su parte, Obed Vargas, originario de Anchorage, Alaska; hijo de padre michoacano. Con 19 años, se desempeña en el mediocampo del Seattle Sounders, con quienes ganó la Liga de Campeones de Concacaf en 2022 y jugó el Mundial de Clubes. Hasta ahora ha acumulado 127 partidos, con seis goles y 10 asistencias en la MLS.

Aunque participó en representativos juveniles de Estados Unidos (Sub 15, 20 y 23), en 2024 decidió cambiar de federación. “Fue una decisión del corazón. Crecí en un hogar mexicano, viendo los partidos del Tri. Siempre soñé con vestir esa camiseta”, declaró Vargas a TUDN.

El proceso de cambio de elegibilidad fue aprobado por la FIFA en mayo de ese año, y debutó con México en un amistoso ante Estados Unidos en octubre.

De acuerdo con el portal de los Juegos Olímpicos, el técnico Javier Aguirre, junto con Andrés Lillini, participaron en el proceso de convencerlo para unirse al proyecto rumbo al Mundial de 2026.

Convocatoria de México para el Mundial Sub-20

La selección mexicana sub-20 debutó ante Brasil en el Mundial Sub-20.

La lista de 21 futbolistas presentada por Eduardo Arce para el torneo en Chile incluye a tres porteros, ocho defensas, seis mediocampistas y cuatro delanteros.

Porteros: Emmanuel Ochoa, Juan Sebastián Liceaga, Pablo Lara.

Defensas: César Bustos, Diego Ochoa, Everardo López, José Pachuca, Karol Velázquez.

Mediocampistas: Amaury Morales, César Garza, Diego Sánchez, Elías Montiel, Iker Fimbres, Alexei Domínguez.

Delanteros: Yael Padilla, Gilberto Mora, Hugo Camberos, Mateo Levy, Oswaldo Virgen, Tahiel Jiménez.