Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual

El reciente caso de Omar ‘N’ recordó a los fanáticos varios casos parecidos que se han visto en el fútbol mexicano

Por Mariana Campos

Jugadores nacionales e internacionales se han visto envueltos en presuntos delitos. (Foto: Archivo)

En los últimos días, el fútbol mexicano ha enfrentado un nuevo escándalo extradeportivo que han puesto bajo la lupa la conducta de uno de los jugadores más emblemáticos de las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, no es el único caso que se ha documentado pues, tanto futbolistas nacionales como extranjeros han sido señalados por presuntos delitos de abuso y acoso sexual en la Liga MX, siendo el de Omar ‘N’ el más reciente.

Omar Bravo, exfutbolista de las Chivas de Guadalajara, fue detenido el pasado sábado 4 de octubre, por su presunta implicación en un caso de abuso sexual infantil. La aprehensión ocurrió en el estado de Jalisco, tras una denuncia presentada por familiares de la víctima

Las autoridades estatales informaron que la investigación inició a partir de la declaración de la víctima y que se realizaron diligencias para recabar pruebas, las cuales derivaron en la orden de detención contra Bravo. El exjugador fue puesto a disposición de la Fiscalía y se espera que un juez determine su situación jurídica en las próximas horas.

El exfutboilista fue puesto a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica. Foto: (RS)

¿Qué otros casos se han dado en México?

Uno de los casos más sonados es el del brasileño Dani Alves, quien jugaba con Pumas UNAM cuando fue arrestado en Barcelona en enero de 2023 por una acusación de violación en una discoteca. En febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y medio de prisión, pero en marzo de 2025 un tribunal español anuló la sentencia al considerar que existían inconsistencias en el testimonio de la víctima. A raíz del caso, Pumas demandó al futbolista ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por incumplir la cláusula de conducta establecida en su contrato.

TAS obliga a Dani Alves a pagarle indemnización a Pumas (REUTERS/Henry Romero)

Otro caso que sacudió a la Liga MX fue el del mexicano Dieter Villalpando, quien en 2021 fue acusado de abuso sexual durante una fiesta en Guadalajara. La directiva de Chivas decidió expulsarlo del club junto con otros tres jugadores. Villalpando declaró públicamente que la denuncia fue un intento de chantaje; sin embargo, hasta la fecha no se ha confirmado una resolución judicial definitiva.

La carrera del futbolista quedó sepultada tras el escándalo. (Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

El argentino-paraguayo Jonathan Fabbro, exjugador de Lobos BUAP, fue acusado y posteriormente condenado en Argentina por abusar sexualmente de su sobrina menor de edad durante varios años. Fabbro fue extraditado desde México y actualmente cumple una sentencia de prisión.

El exfutbolista Jesús “Cabrito” Arellano también enfrentó una acusación de abuso sexual contra su sobrina menor en 2017. Se giró una orden de aprehensión en su contra, aunque con el paso de los años el proceso se ha dilatado y no se ha emitido una sentencia firme.

Por su parte, Erick “Cubo” Torres fue denunciado en 2015 por una joven que lo acusó de haber abusado de ella tras llevarla a un motel. El proceso no prosperó debido a inconsistencias en la denuncia y la falta de pruebas concluyentes.

Otro exjugador de Chivas se vio involucrado en un tema de acoso. (Crédito: IG/@estefano_erick)

Finalmente, el caso del entrenador argentino Ricardo La Volpe también marcó un precedente mediático. En 2014 fue acusado por la podóloga del Club Guadalajara, Belén Coronado, de acoso sexual y conducta inapropiada. La Volpe fue despedido del equipo y enfrentó un proceso legal que duró varios años. Finalmente, fue declarado inocente por falta de pruebas suficientes.

