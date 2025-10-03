Representante de Gilberto Mora asegura podría dar el salto al futbol europeo en 2026

La representante del delantero mexicano asegura que tiene el talento, la concentración y la preparación necesaria para competir en las ligas más importantes del fútbol mundial. (Ilustración: Jesús Aviles)

El joven talento mexicano Gilberto Mora podría dar un salto al fútbol europeo en 2026, luego de que su representante, Rafaela Pimenta, confirmara que varios clubes del viejo continente han mostrado interés en sus servicios. Aunque la agente brasileña prefirió no revelar los nombres de los equipos, aseguró que Mora tiene las condiciones necesarias para competir al más alto nivel internacional.

En entrevista con el diario Esto, Pimenta destacó la calidad excepcional del delantero de los Xolos de Tijuana.

“Sí ha habido ofertas por Gilberto Mora. Yo sé, pero no puedo decir más. Gilberto Mora es un jugador que puede jugar donde sea. Yo llevo trabajando en esto hace 30 años y he visto pocas veces jugadores como él. Esto lo vi también con otros deportistas de gran nivel. Son jugadores que tienen una aura, un magnetismo, algo que cuando ellos llegan a un sitio tú lo sientes. Es impresionante. Esto lo vi algunas veces en mi vida. Este talento se va solo a desarrollar porque él tiene la concentración y todo lo que necesita. Esto quiere decir para mí que es un jugador que está listo. Este chico lo pones mañana en un campeón de Champions League y él juega”.

Captura de pantalla de @mas_que_pelotas

Pimenta resaltó que, pese a la capacidad del jugador, la edad actual de Mora impide realizar un traspaso inmediato debido a las regulaciones vigentes. Sin embargo, enfatizó que lo más importante no es la fecha exacta del movimiento, sino encontrar un proyecto deportivo y de vida adecuado para su desarrollo.

“El jugador está listo. Entonces, mi opinión, si me preguntas cuándo va a llegar el proyecto correcto para él, antes o después del Mundial es irrelevante, no es importante. Es importante el proyecto deportivo, el proyecto de vida, que sean buenos para él. Y si este proyecto llega, no tiene por qué esperar. Si no llega, tenemos que esperar el momento correcto”, agregó.

Rafaela Pimenta junto a Santiago Giménez y Gilberto Mora tras ganar la Copa Oro 2025. La brasileña representa a ambos futbolistas.

La agente también destacó la disposición de su club actual, los Xolos de Tijuana, para facilitar cualquier transferencia que beneficie la carrera de Mora. Pimenta compartió su percepción sobre la administración del club y el propietario, Jorge Alberto Hank.

“Estuve ya con Jorge Alberto Hank. Es un hombre inteligente, muy bien preparado, que sabe muy bien lo que está haciendo. Conoce el mercado, conoce a los jugadores, conoce el fútbol y tiene gran pasión. Además, encontré un hombre que tiene humanidad y que se interesa por Gilberto de verdad, por él, por su familia, por el bien de ellos. Son inteligentes, saben lo que están haciendo y yo estoy convencida”.

El futbolista de Xolos debutó con 15 años y ahora tendrá su primera experiencia en el Tricolor Foto: IG@gil_morita IG@xolos

Con estas declaraciones, queda claro que el futuro del joven futbolista apunta hacia el desarrollo internacional, y que tanto su representante como su club actual están alineados para garantizar que cualquier movimiento sea en beneficio de su carrera y crecimiento personal. La combinación de talento, disciplina y respaldo institucional coloca a Gilberto Mora como uno de los prospectos mexicanos con mayor proyección en el fútbol mundial, generando expectativas sobre su participación en futuras ligas europeas y, eventualmente, en el Mundial 2026.