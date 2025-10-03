¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

El luchador mexicano vuelve a la escena principal de la lucha libre estadounidense sin cláusula de no competencia. (Captura de pantalla)

La noche del miércoles, Andrade El Ídolo sorprendió al público al regresar a All Elite Wrestling (AEW) durante el programa Dynamite.

El luchador mexicano irrumpió en escena para atacar a Kenny Omega, marcando así su reincorporación a la empresa que había dejado en 2023. Esta aparición se dio apenas semanas después de que WWE confirmara que Andrade ya no formaba parte de su elenco.

La reaparición del gladiador en AEW se dio sin restricciones contractuales, lo que llamó la atención de los aficionados. A diferencia de otros casos, no se aplicó la cláusula de no competencia que suele impedir a los exluchadores presentarse en otras promociones durante 90 días.

Esto permitió que Andrade también tuviera actividad reciente en The Crash, empresa independiente con sede en Tijuana.

El regreso de Andrade a AEW lo posiciona nuevamente en la escena principal de la lucha libre estadounidense. Su contrato actual con la empresa de Tony Khan contempla participaciones regulares durante todo el año, lo que representa una nueva etapa en su carrera tras un paso intermitente por WWE.

El motivo detrás de su despido

Su despido de WWE se debió a violaciones de la política de bienestar y desacuerdos creativos. Cortesía (WWE Network)

Aunque en un inicio se especuló que la salida de Andrade fue por decisión mutua, el medio especializado reveló que el luchador enfrentó problemas internos durante su estancia en WWE.

De acuerdo con reportes de PWInsider, el mexicano habría violado en múltiples ocasiones la política de bienestar de la empresa, lo que derivó en su despido sin anuncio oficial ni suspensión pública.

Este tipo de incumplimientos, que ya no se comunican abiertamente por parte de WWE, explican por qué Andrade no apareció en televisión desde SummerSlam y por qué su salida se dio de forma discreta.

Cabe recordar que el luchador había regresado a la compañía en enero de 2024, con una presentación destacada en el Royal Rumble, pero su participación fue disminuyendo con el paso de los meses.

Andrade hace historia al ser el primer luchador en transitar de WWE a AEW, luego a WWE y de nuevo a AEW Cortesía (WWE Network)

Además del tema disciplinario, se ha mencionado que Andrade no estaba conforme con el manejo creativo de su personaje, lo que habría generado tensiones con el equipo de producción.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por el propio luchador, quien se limitó a agradecer públicamente a su familia tras su regreso a AEW.

Con este nuevo capítulo, Andrade se convierte en el primer luchador en transitar de WWE a AEW, luego de AEW a WWE, y nuevamente de WWE a AEW, consolidando una trayectoria poco común en la lucha libre contemporánea.