México Deportes

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

El mexicano reapareció en AEW tras dejar la empresa de TKO, su salida se dio sin cláusula de exclusividad ni comunicado oficial

Por Gerardo Lezama

Guardar
El luchador mexicano vuelve a
El luchador mexicano vuelve a la escena principal de la lucha libre estadounidense sin cláusula de no competencia. (Captura de pantalla)

La noche del miércoles, Andrade El Ídolo sorprendió al público al regresar a All Elite Wrestling (AEW) durante el programa Dynamite.

El luchador mexicano irrumpió en escena para atacar a Kenny Omega, marcando así su reincorporación a la empresa que había dejado en 2023. Esta aparición se dio apenas semanas después de que WWE confirmara que Andrade ya no formaba parte de su elenco.

La reaparición del gladiador en AEW se dio sin restricciones contractuales, lo que llamó la atención de los aficionados. A diferencia de otros casos, no se aplicó la cláusula de no competencia que suele impedir a los exluchadores presentarse en otras promociones durante 90 días.

Esto permitió que Andrade también tuviera actividad reciente en The Crash, empresa independiente con sede en Tijuana.

El regreso de Andrade a AEW lo posiciona nuevamente en la escena principal de la lucha libre estadounidense. Su contrato actual con la empresa de Tony Khan contempla participaciones regulares durante todo el año, lo que representa una nueva etapa en su carrera tras un paso intermitente por WWE.

El motivo detrás de su despido

Su despido de WWE se
Su despido de WWE se debió a violaciones de la política de bienestar y desacuerdos creativos. Cortesía (WWE Network)

Aunque en un inicio se especuló que la salida de Andrade fue por decisión mutua, el medio especializado reveló que el luchador enfrentó problemas internos durante su estancia en WWE.

De acuerdo con reportes de PWInsider, el mexicano habría violado en múltiples ocasiones la política de bienestar de la empresa, lo que derivó en su despido sin anuncio oficial ni suspensión pública.

Este tipo de incumplimientos, que ya no se comunican abiertamente por parte de WWE, explican por qué Andrade no apareció en televisión desde SummerSlam y por qué su salida se dio de forma discreta.

Cabe recordar que el luchador había regresado a la compañía en enero de 2024, con una presentación destacada en el Royal Rumble, pero su participación fue disminuyendo con el paso de los meses.

Andrade hace historia al ser
Andrade hace historia al ser el primer luchador en transitar de WWE a AEW, luego a WWE y de nuevo a AEW Cortesía (WWE Network)

Además del tema disciplinario, se ha mencionado que Andrade no estaba conforme con el manejo creativo de su personaje, lo que habría generado tensiones con el equipo de producción.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por el propio luchador, quien se limitó a agradecer públicamente a su familia tras su regreso a AEW.

Con este nuevo capítulo, Andrade se convierte en el primer luchador en transitar de WWE a AEW, luego de AEW a WWE, y nuevamente de WWE a AEW, consolidando una trayectoria poco común en la lucha libre contemporánea.

Temas Relacionados

WWEAndradeLucha LibreAEWmexico-deportes

Más Noticias

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

El lateral derecho sufrió una rotura de ligamentos cruzados y puede perderse la Copa del Mundo 2026

Chaco Gimenez le manda mensaje

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

El “Dinamita” es una de las voces autorizadas de este deporte y puso dos nombres sobre la mesa que podrían sustituir al tapatío

Juan Manuel Márquez revela los

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX

Roger Goodell anunció que el americano volverá a la capital del país, donde los fanáticos han aumentado

NFL en México: cuándo y

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028

El defensor argentino firmó una ampliación de contrato con Cruz Azul, la directiva cementera reconoció su compromiso y lo consolida como pieza clave del proyecto deportivo

Piovi renueva con La Máquina:

Así será TRIONDA, el balón oficial para el Mundial 2026 que se usará en el Estadio Azteca para la inauguración

La selección mexicana se encargará de protagonizar el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México

Así será TRIONDA, el balón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Luis Cárdenas

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

El miedo que Abelito venció

El miedo que Abelito venció en La Casa de los Famosos México y ahora enfrenta con Aldo de Nigris

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Cuál fue la razón por la que fue suspendido una fecha del “90’s Pop Tour Antro” en el Auditorio Nacional

Alexis Ayala asegura no tener nada personal contra Dalílah Polanco pese a no darle la mano durante su salida de LCDLFMX

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

DEPORTES

Chaco Gimenez le manda mensaje

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028

Así será TRIONDA, el balón oficial para el Mundial 2026 que se usará en el Estadio Azteca para la inauguración