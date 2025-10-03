Otro luchador mexicano podría salir de WWE: Santos Escobar publica raro mensaje

Su ausencia en la programación y mensajes en redes generan especulación sobre su salida.

Menos de un mes después de la salida de Andrade, la WWE podría enfrentar otra baja importante dentro de su plantilla de luchadores mexicanos: Santos Escobar. El Hijo del Fantasma, cuyo nombre real es Jorge Luis Alcántar, estaría viviendo sus últimos días en la empresa de lucha libre más importante del mundo, según señalan diversas señales en sus redes sociales.

El luchador compartió recientemente una fotografía en blanco y negro en sus cuentas oficiales, acompañada de un reloj de arena, lo que ha generado especulación entre los aficionados. En el contexto del mundo de la lucha libre profesional, este tipo de mensajes suele ser interpretado como una señal de que los contratos están próximos a vencerse y que podría no haber renovación.

Aficionados y medios especulan sobre el próximo destino del gladiador tricolor tras su posible despedida de WWE.

Hasta el momento, la WWE no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación de Santos Escobar. Sin embargo, su ausencia en la programación activa de la empresa sugiere que su vínculo contractual podría estar llegando a su fin, y que ambas partes no han logrado concretar un acuerdo para su continuidad.

La última aparición de Escobar en un combate de WWE fue en julio, durante los SuperShows realizados en la Ciudad de México y Monterrey, donde se presentó junto a Los Garza. Anteriormente, en junio, participaron en el evento Worlds Collide, también en colaboración con Los Garza, marcando una de sus últimas presentaciones televisadas de relevancia.

Combate inaugural con fuerte carga mexicana, que mezcló humor y técnica. El público estalló en apoyo al bando técnico, quienes lograron una victoria tras un DDT de Mr. Iguana sobre Santos Escobar. (Foto: Jesús F. Beltrán)

Santos Escobar llegó a la WWE en 2019, tras abandonar la identidad de Hijo del Fantasma. Desde entonces, ha formado parte de las marcas NXT y SmackDown, ganándose el reconocimiento del público y consolidándose como una de las figuras mexicanas dentro de la empresa. Sin embargo, su palmarés dentro de WWE ha sido limitado: hasta la fecha, únicamente ha logrado conquistar el Campeonato Peso Crucero de NXT, título que actualmente se encuentra retirado.

Cody Rhodes y Santos Escobar al final de la lucha con la bandera de México. (Foto: Jesús Beltrán)

La posible salida de Escobar se suma a un contexto de cambios importantes para los luchadores mexicanos dentro de WWE. Tras la partida de Andrade, los aficionados temen que la empresa pierda a otra de sus estrellas latinas, mientras los medios especializados en lucha libre comienzan a especular sobre los posibles destinos del gladiador. Algunos mencionan un regreso a la lucha libre mexicana o incluso la posibilidad de incorporarse a otras empresas internacionales, pero nada ha sido confirmado.

Mientras tanto, los seguidores del gladiador tricolor están atentos a cualquier anuncio, tanto en sus redes sociales como en la programación de WWE. La combinación de su ausencia en televisión y los mensajes crípticos en línea han generado una ola de especulaciones, dejando abierta la duda sobre el futuro de Santos Escobar y el impacto que su eventual salida tendría en la representación mexicana dentro de la compañía estadounidense.