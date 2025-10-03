Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”

LAS VEGAS, NV - DECEMBER 08: (L-R) Juan Manuel Marquez throws a left to the face of Manny Pacquiao during their welterweight bout at the MGM Grand Garden Arena on December 8, 2012 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao protagonizaron una de las rivalidades más grandes de los últimos años en el boxeo internacional. Ambos pugilistas le regalaron al público de este deporte cuatro guerras que tuvieron un saldo a favor del filipino.

El primer choque entre ambos terminó con un polémico empate, dejando insatisfechos a fanáticos y expertos que esperaban un ganador claro, y preparando el escenario para una serie de peleas aún más intensas. Pacquiao se logó imponer en los dos siguientes duelos, acumulando decisiones controversiales y una creciente rivalidad deportiva con Márquez.

La historia cambió en el cuarto enfrentamiento. En ese combate, el Dinamita sorprendió a la audiencia al noquear de forma contundente a Pac-Man, un desenlace que se inscribió de manera inmediata en los archivos más destacados del boxeo.

Julio César Chávez vio perder a Pacquiao en su regreso al box (Stephen R. Sylvanie-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY via REUTERS)

Juan Manuel Márquez confiesa por qué no aceptaría un combate de exhibición con Pacquiao

En entrevista con el medio Izquierdazo, Juan Manuel Márquez aseguró que le han propuesto realizar una pelea de exhibición con Manny Pacquiao. Sin embargo, agregó que no aceptaría debido a que ambos se “matarían” arriba del cuadrilátero.

“Fíjate que me han dicho que quieren hacer una exhibición, pero ¿Tú crees que va a ser una exhibición con él? No va a ser una exhibición nunca. ¿Y que van a ser los rounds a 2 minutos? Nos vamos a matar, mejor así dejarlo", declaró.

Cabe indicar que en la actualidad, “La leyenda filipina” se mantiene como peleador activo tras cuatro años de retiro, mientras que el mexicano ya retirado, continúa involucrado en este deporte realizando sus análisis.

FILE PHOTO: Manny Pacquiao (L) of the Philippines takes a punch from Juan Manuel Marquez of Mexico during their welterweight fight at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada December 8, 2012. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao: dos referentes del pugilismo internacional

Juan Manuel Márquez Méndez desarrolló su carrera entre 1993 y 2014. A lo largo de esos años, se consagró campeón mundial en cuatro divisiones distintas, del peso pluma al peso superligero, y logró el campeonato lineal en peso ligero.

Reconocido por su velocidad, técnica fina y gran habilidad tanto en las combinaciones como en el contragolpe, Márquez no solo demostró inteligencia táctica arriba del cuadrilátero, sino también una actitud aguerrida ante sus rivales. Nunca sufrió una derrota por nocaut y ganó reputación gracias a su resistencia y tenacidad en el ring. Al final de su trayectoria, dejó un récord de 56 victorias (40 por la vía del nocaut), 7 derrotas u 1 empate.

Juan Manuel Márquez pide que le den la oportunidad a David Benavidez de pelear con Dmitry Bivol ((Foto: Instagram/@jmmarquezof))

La trayectoria de Pacquiao no se queda atrás, pues ha sido el único en la historia del boxeo en alcanzar títulos mundiales en ocho categorías distintas. A lo largo de su carrera deportiva, obtuvo el reconocimiento internacional como uno de los mejores púgiles libra por libra según la revista The Ring, y frecuentemente es mencionado entre los máximos exponentes históricos de este deporte. Ya con 46 años de edad, mantiene un récord de 62 triunfos (39 por la vía del nocaut), 8 derrotas y 3 empates.